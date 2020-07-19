Чем грозит наличие старой машины во дворе и может ли МуПо увезти те авто, которыми редко пользуются?

В этом году только из района Пыхья-Таллинн вывезли более 100 разваливающихся автомобилей. Между прочим, за автохлам можно получить деньги. Но если вы не будете предпринимать никаких мер, то его вывезет МуПо, и деньги пойдут в городскую казну. А вам придется деньги не получать, а платить. Как же действовать в отношении авто-хлама его владельцам, правлению КТ и прочим неравнодушным жителям, выясняла ”МК-Эстония”.

Важно отличать автохлам от заброшенных машин. Авто-хлам — это некомплектная машина, которая эстетически вредит окружающей среде и может быть для нее опасна. Иначе говоря, у автохлама должны отсутствовать какие-либо детали, части кузова, колеса и так далее.

Если же автомобиль стоит, пускай даже много лет, на одном месте, но визуально целый, то это просто заброшенный или ”спящий” автомобиль. В таком случае нарушения как такового нет. Но МуПо занимается и такими машинами.

Работа Шерлока Холмса

Главный инспектор МуПо Павел Бойцов призывает не путать автохлам с заброшенными и ”спящими” автомобилями.

”Абсолютное большинство жалоб нам приходит именно на ”спящие” автомобили, — отмечает специалист. — Настоящего автохлама в Таллинне уже очень мало. И в этом я вижу огромную заслугу МуПо. Каждый год, благодаря нашему вмешательству, с улиц Таллинна убирают сотни единиц автохлама или заброшенных машин. Например, за шесть месяцев 2020 года уже вывезено около 300 единиц. Уверен, что жители Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ и так далее уже это заметили”.

Если на территории КТ стоит авто-хлам, а правление не может решить эту проблему своими силами, стоит обратиться в МуПо. Инспектор ознакомится с ситуацией на месте, соберет необходимую информацию и будет действовать.

”К сожалению, в последнее время люди стали злоупотреблять предлагаемой нами помощью касаемо автохлама, — говорит Павел Бойцов. — Нам часто сообщают о машинах, которые припаркованы в том или ином месте несколько недель. И называют такие машины заброшенными. В моей практике был случай, когда заброшенным назвали авто, стоявшее около дома только одни сутки. При этом никаких признаков авто-хлама у него не было. Я очень прошу не расходовать ресурс МуПо зря!”