19.07.2020, 15:32

Чем грозит наличие старой машины во дворе и может ли МуПо увезти те авто, которыми редко пользуются?


Оксана Авдеева
EST
Põhja-Tallinna Päev Stroomi rannas
Romud hõivasid parkimiskohtiFoto: Tanel Meos

Люди делятся на два типа: те, кого бесит автохлам, и те, кого он не бесит. Последние тоже делятся на два типа: постигшие дзен и владельцы автохлама. Иногда бывают и постигшие дзен владельцы автохлама, которым все равно, что остальных бесит их старая машина.

В этом году только из района Пыхья-Таллинн вывезли более 100 разваливающихся автомобилей. Между прочим, за автохлам можно получить деньги. Но если вы не будете предпринимать никаких мер, то его вывезет МуПо, и деньги пойдут в городскую казну. А вам придется деньги не получать, а платить. Как же действовать в отношении авто-хлама его владельцам, правлению КТ и прочим неравнодушным жителям, выясняла ”МК-Эстония”.

Важно отличать автохлам от заброшенных машин. Авто-хлам — это некомплектная машина, которая эстетически вредит окружающей среде и может быть для нее опасна. Иначе говоря, у автохлама должны отсутствовать какие-либо детали, части кузова, колеса и так далее.

Если же автомобиль стоит, пускай даже много лет, на одном месте, но визуально целый, то это просто заброшенный или ”спящий” автомобиль. В таком случае нарушения как такового нет. Но МуПо занимается и такими машинами.

Работа Шерлока Холмса

Главный инспектор МуПо Павел Бойцов призывает не путать автохлам с заброшенными и ”спящими” автомобилями.

”Абсолютное большинство жалоб нам приходит именно на ”спящие” автомобили, — отмечает специалист. — Настоящего автохлама в Таллинне уже очень мало. И в этом я вижу огромную заслугу МуПо. Каждый год, благодаря нашему вмешательству, с улиц Таллинна убирают сотни единиц автохлама или заброшенных машин. Например, за шесть месяцев 2020 года уже вывезено около 300 единиц. Уверен, что жители Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ и так далее уже это заметили”.

Если на территории КТ стоит авто-хлам, а правление не может решить эту проблему своими силами, стоит обратиться в МуПо. Инспектор ознакомится с ситуацией на месте, соберет необходимую информацию и будет действовать.

”К сожалению, в последнее время люди стали злоупотреблять предлагаемой нами помощью касаемо автохлама, — говорит Павел Бойцов. — Нам часто сообщают о машинах, которые припаркованы в том или ином месте несколько недель. И называют такие машины заброшенными. В моей практике был случай, когда заброшенным назвали авто, стоявшее около дома только одни сутки. При этом никаких признаков авто-хлама у него не было. Я очень прошу не расходовать ресурс МуПо зря!”

По его словам, причина, приводящая к появлению автохлама на наших парковках и дорогах, — элементарная человеческая лень.

”У человека просто не доходят руки до утилизации своего старого авто, — подчеркивает специалист. — Есть люди, которые уверяют, что они скоро отремонтируют свою машину и будут снова ею пользоваться. Моя практика показывает, что только один человек из 10 действительно отвечает за эти слова. Как правило, если у человека за 3–5, а то и 10 лет не дошли руки до ремонта машины, то он этим не займется уже никогда”.

Это может показаться удивительным, но примерно 80% автохлама и ”спящих” автомобилей собственники вывозят добровольно и без начатого делопроизводства. По сути достаточно телефонного звонка от инспектора. Но этому звонку предшествует долгая и кропотливая работа настоящего Шерлока Холмса. Ведь иногда бывает очень сложно найти владельца.

”Когда мы дозваниваемся до собственника такого автомобиля, то объясняем ему суть проблемы и пытаемся, если речь об автохламе, убедить его прекратить нарушение, –

рассказывает специалист. — А в случае просто брошенной машины — дать ему задуматься: а не злоупотребляет ли он парковочным местом? И правильно ли бросать свой автомобиль, когда парковочных мест в городе и так мало?”.

Варианты развития событий

Как правило, после звонка из МуПо автовладельцы отвозят такие машины на утилизацию или ставят в гараж. Но не всегда все так безоблачно.

Согласно статистике МуПо, после звонка инспектора примерно 80% собственников автохлама вывозят его сами. В остальных случаях могут быть разные варианты:

1) Если собственник авто не хочет сотрудничать с МуПо, то инспектор делает предписание. То есть вам по почте приходит официальная бумага, где указан срок, в течение которого вы должны увезти свою машину с городской территории (обычно это 10 дней или две недели). И указано денежное взыскание, которое с вас потребуют, если вы этого не сделаете. По закону, взыскание может достигать 9600 евро.

”Но обычно максимум поначалу не требуют, и суммы могут быть в размере 500 евро”, — рассказывает главный инспектор.

2) МуПо начнет делопроизводство и выпишет владельцу автохлама штраф. Штраф может достигать 800 евро.

”И машину все равно нужно будет убрать”, — поясняет главный инспектор.

3) МуПо начинает делопроизводство и вывозит машину на свою парковку. Там она некоторое время находится (может стоять до года), затем, если хозяин ее судьбой не интересуется и не приходит ее забирать, то МуПо может ее утилизировать или продать с аукциона. Вырученные за это деньги идут в городскую казну.

”По состоянию на конец июня там было порядка 15 машин”, — говорит главный инспектор.

4) Утилизация на месте. К ней прибегают в случае, если владелец не может или не хочет сам всем заниматься. Тогда приезжает машина от Kuusakoski и достаточно эффектно и шумно погружает автохлам в специальный контейнер.

”Например, недавно это делали, потому что собственник машины уже давно живет в Финляндии, — рассказывает главный инспектор. — Он не может и не хочет автохламом заниматься. Он выписал доверенность на МуПо, и мы организовали утилизацию. При таком варианте ни МуПо, ни владелец денег за металл не получает”.

Платить или получать?

Павел Бойцов отмечает, что очень благодарен тем людям, которые после звонка МуПо действительно занимаются вопросом утилизации своей старой машины. Ведь заниматься бюрократией и кого-либо штрафовать — совсем не входит в их интересы.

”Для многих этот звонок является призывом к действию, — подчеркивает главный инспектор. — Ведь действительно часто владельцам просто лень заниматься утилизацией своего давно никому не нужного авто. Но, к счастью, добропорядочный владелец в конце концов понимает, что для всех будет удобнее, если он найдет-таки денек-другой на решение этого вопроса. Ведь если вы организуете вывоз своего автохлама сами, вам не приходят от нас предписания, вы не должны платить штрафы и денежные взыскания, да еще и получаете за металл, как правило, более 100 евро”.

Павел добавляет, что так как МуПо занимается вопросами автохлама уже не первый год, было какое-то количество жалоб со стороны владельцев таких машин, но минимальное.

”Но, если мне не изменяет память, то моментов, когда мы должны были возмещать кому-то ущерб, не было. Причина одна: мы все делаем четко в рамках закона и стараемся всегда предоставить собственнику автохлама возможность решить проблему добровольно”, — подчеркивает главный инспектор.

Сколько же можно получить за старое авто? Под видом простого покупателя журналист позвонил в несколько фирм, занимающихся скупкой машин. Например, за ”Хонду” 2006 года, побывавшую в аварии и не на ходу, там предлагают от 200 до 500 евро. Но важно местонахождение машины и ее состояние, и скупщики хотят сначала посмотреть фото.

Если же обратиться в фирму Kuusakoski, то там, согласно прейскуранту, за комплектное авто (то есть там есть двигатель, коробка передач, радиатор, мосты, генератор, стартер и аккумулятор, а также могут быть опасные для окружающей среды жидкости — бензин, дизельное топливо или газовая установка, моторное масло, масло коробки передач и масло заднего моста, жидкость для сцепления, тормозов и охлаждающая жидкость, взрывоопасные части: подушки безопасности и механизмы ремней безопасности) платят 85–100 евро за тонну.

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