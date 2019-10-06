Цена на яйца в Эстонии в ближайшее время поднимется

В ассортименте магазинов и сейчас уже большой выбор яиц от ”свободных” кур. А в скором будущем торговые сети планируют полностью изъять из продажи яйца кур, содержащихся в клетках. Есть ли разница для потребителя и как разобраться в разновидностях яиц, узнавала МК-Эстония.
Не так давно в Таллинне, возле трех магазинов сети Selver, можно было увидеть людей с плакатами, на которых были изображены несчастные несушки в клетках. Таким наглядным примером организация Nähtamatud Loomad (Невидимые животные) призывала людей отказаться от покупки яиц кур, содержащихся в клетках.
«Отказ от клеточных систем – это растущий тренд во всем мире, например, Финляндия, Дания, Австрия и Германия уже полностью отказались от этого, – говорит руководитель по коммуникациям Nähtamatud Loomad Лийс Хайнла. – Исследования показывают, что если сравнивать с другими методами содержания, в клетках жизнь у птиц тяжелее. Например, в клетке каждая курица живет на площади, равной размеру листа А4. Птицы не могут двигаться и находятся в постоянном стрессе, становятся агрессивными и склонными к болезням».
Хайнла также добавляет, что потребителей часто вводят в заблуждения надписи на упаковках: «Яйца счастливых кур», «Яйца номер один». Однако на самих яйцах стоит маркировка с цифрой 3, которой обозначаются яйца кур, содержащихся в клетках.
Привыкли брать дешевле
«Большинство покупателей делает выбор, исходя из цены упаковки. Тем не менее, спрос на яица «счастливых кур» тоже растет, благодаря активному информированию людей, – отмечает руководитель по коммуникациям Rimi Eesti, Катрин Батс. – Правда, пока еще ни один эстонский производитель не может предложить нам яйца 1-го и 2-го типа в необходимом количестве».
Для сравнения, в магазинах Maxima упаковка яиц Peremunad стоит 1,49 евро. А упаковка хуторских яиц Karjamõisa – 2,09 евро.
В Selver упаковка экологически чистых яиц Kikerikii стоит 3,39 евро, в Prisma яйца Tervisemunad (8 штук) – 1,79 евро.
То есть разница между яйцами «счастливых» и «несчастных» кур может составить больше двух евро, что для рядового потребителя может оказаться весьма существенным.
Полный отказ уже близок
Так или иначе, но несколько торговых сетей уже сообщили о своем намерении полностью отказаться от продажи яиц кур, содержащихся в клетках. Rimi планирует полный отказ к 2025 году, Prisma – к 2026-му. К ним собираются присоединиться Maxima и Stockmann.
Не согласны устанавливать точные даты сеть Selver, а также продуктовые отделы Kaubamaja в Таллинне и Тарту. Собственно, поэтому организаторы пикета и проводили его около магазинов Selver.
«Мы выбрали Selver, так как верим, что сможем путем договоров создать для животных лучшие условия, – говорится на веб-странице Nähtamatud Loomad. – С переменным успехом мы вели переговоры два года. Но Selver все же продолжит продавать яйца содержащихся в клетках кур. Этим они поддерживают устаревший и жестокий способ содержания животных».
По словам Риво Вески, руководителя коммуникационной службы сети Selver, они не отказывались от изменений, но не могут назвать точную дату, к которой магазины будут готовы полностью изъять яйца кур, содержащихся в клетках.
«Безусловно, для нас эта тема важна. Но мы не хотим давать обещания, которые не сможем выполнить. Не исключено, что мы и раньше других внедрим изменения. Но все зависит в том
числе и от экономики, – говорит Вески. – Чтобы полностью исключить продажу яиц содержащихся в клетках птиц, также нужно, чтобы выросли и доходы слабых групп потребителей».
«Мы продаем девять сортов яиц от выращенных в дружелюбных условиях кур. За три года их продажи выросли в 3,6 раза, – продолжает Вески. – Так как потребители поддерживают щадящее по отношению к животным производство, то все меньше людей делают свой выбор, исходя из ценника».
Есть ли разница в качестве?
Самый крупный производитель яиц в Эстонии компания DAVA Foods Estonia AS. Яйца их марки Eggo можно найти на прилавках всех крупных магазинов. А ведь как раз это и есть по большей части яйца тех самых кур, которые живут в клетках.
По словам члена правления DAVA Food Владимира Сапожнина, несушки живут хоть и в неволе, но в хороших условиях. Питаются зерном, овсом, пшеницей с минеральными добавками, никаких антибиотиков не получают. Ветеринар регулярно следит за здоровьем птиц.
ТОП
«Антибиотики разрешено давать животным и птицам только в случае бактериального заболевания, но не заранее – для его предотвращения. На здоровье птиц влияют превентивные меры, например, чистота и дезинфицирование фермы, личная гигиена работников», – уточняет главный специалист Ветеринарно-пищевого департамента Мерле Лауримаа.
«По своей пищевой ценности яйца кур, содержащихся в клетках, не отличаются от остальных. Они даже чище остальных, так как мы точно знаем, чем птицы питаются, – говорит Владимир Сапожнин. – Куры на свободном выгуле могут и съесть что-то, что сами найдут. Также и смертность их на воле выше, чем в клетках».
«Польза яиц зависит от их пищевой ценности, на которую может незначительно повлиять корм, которым питаются курицы. Способ их содержания не влияет на пользу яиц», – добавляет Лауримаа.
Специалист также ссылается на работу научного сотрудника Латвийского сельскохозяйственного университета, результаты которой подтверждают, что пищевая ценность яиц от кур в клетках почти не отличается от других.
По словам Сапожнина, хоть крупные сети и планируют отказ от яиц «невольных» кур, крупных изменений на производстве пока не планируется. А измерить уровень счастья птиц, по его словам, невозможно.
Как изменятся цены
Другой вопрос – если торговые сети начнут массово закупать яйца «свободных кур» – смогут ли поставщики обеспечить необходимое количество для продажи, и на сколько изменятся цены
«На данный момент рано говорить, кто будет поставщиком яиц «счастливых» кур и как изменятся цены. Надеемся, что в ближайшие годы на рынке появится больше таких поставщиков», – говорит руководитель по коммуникациям Prisma Пирет Ланкотс.
«У торговых сетей достаточно времени, чтобы перейти на продажу яиц от содержащихся на свободе кур, а у производителей – изменить свою систему содержания птиц. Дорого производить в маленьких количествах. Когда система без клеток станет нормой, выровняются и цены, – считает Лийс Хайнла из Nähtamatud Loomad.
На данный момент 70% стоимости яиц составляет плата за корм, которым питаются несушки. Если же это будут курицы на насесте, то к цене корма еще добавится обогрев птиц. Сейчас в клетках птицы находятся в очень тесных условиях, и им хватает собственной температуры тела для обогрева курятника. Это позволяет обходиться без лишних энергозатрат даже зимой.
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