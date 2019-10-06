Цена на яйца в Эстонии в ближайшее время поднимется

То есть разница между яйцами «счастливых» и «несчастных» кур может составить больше двух евро, что для рядового потребителя может оказаться весьма существенным.

Полный отказ уже близок

Так или иначе, но несколько торговых сетей уже сообщили о своем намерении полностью отказаться от продажи яиц кур, содержащихся в клетках. Rimi планирует полный отказ к 2025 году, Prisma – к 2026-му. К ним собираются присоединиться Maxima и Stockmann.

Не согласны устанавливать точные даты сеть Selver, а также продуктовые отделы Kaubamaja в Таллинне и Тарту. Собственно, поэтому организаторы пикета и проводили его около магазинов Selver.

«Мы выбрали Selver, так как верим, что сможем путем договоров создать для животных лучшие условия, – говорится на веб-странице Nähtamatud Loomad. – С переменным успехом мы вели переговоры два года. Но Selver все же продолжит продавать яйца содержащихся в клетках кур. Этим они поддерживают устаревший и жестокий способ содержания животных».

По словам Риво Вески, руководителя коммуникационной службы сети Selver, они не отказывались от изменений, но не могут назвать точную дату, к которой магазины будут готовы полностью изъять яйца кур, содержащихся в клетках.

«Безусловно, для нас эта тема важна. Но мы не хотим давать обещания, которые не сможем выполнить. Не исключено, что мы и раньше других внедрим изменения. Но все зависит в том

числе и от экономики, – говорит Вески. – Чтобы полностью исключить продажу яиц содержащихся в клетках птиц, также нужно, чтобы выросли и доходы слабых групп потребителей».

«Мы продаем девять сортов яиц от выращенных в дружелюбных условиях кур. За три года их продажи выросли в 3,6 раза, – продолжает Вески. – Так как потребители поддерживают щадящее по отношению к животным производство, то все меньше людей делают свой выбор, исходя из ценника».

Есть ли разница в качестве?

Самый крупный производитель яиц в Эстонии компания DAVA Foods Estonia AS. Яйца их марки Eggo можно найти на прилавках всех крупных магазинов. А ведь как раз это и есть по большей части яйца тех самых кур, которые живут в клетках.

По словам члена правления DAVA Food Владимира Сапожнина, несушки живут хоть и в неволе, но в хороших условиях. Питаются зерном, овсом, пшеницей с минеральными добавками, никаких антибиотиков не получают. Ветеринар регулярно следит за здоровьем птиц.

«Антибиотики разрешено давать животным и птицам только в случае бактериального заболевания, но не заранее – для его предотвращения. На здоровье птиц влияют превентивные меры, например, чистота и дезинфицирование фермы, личная гигиена работников», – уточняет главный специалист Ветеринарно-пищевого департамента Мерле Лауримаа.

«По своей пищевой ценности яйца кур, содержащихся в клетках, не отличаются от остальных. Они даже чище остальных, так как мы точно знаем, чем птицы питаются, – говорит Владимир Сапожнин. – Куры на свободном выгуле могут и съесть что-то, что сами найдут. Также и смертность их на воле выше, чем в клетках».

«Польза яиц зависит от их пищевой ценности, на которую может незначительно повлиять корм, которым питаются курицы. Способ их содержания не влияет на пользу яиц», – добавляет Лауримаа.

Специалист также ссылается на работу научного сотрудника Латвийского сельскохозяйственного университета, результаты которой подтверждают, что пищевая ценность яиц от кур в клетках почти не отличается от других.

По словам Сапожнина, хоть крупные сети и планируют отказ от яиц «невольных» кур, крупных изменений на производстве пока не планируется. А измерить уровень счастья птиц, по его словам, невозможно.

Как изменятся цены

Другой вопрос – если торговые сети начнут массово закупать яйца «свободных кур» – смогут ли поставщики обеспечить необходимое количество для продажи, и на сколько изменятся цены

«На данный момент рано говорить, кто будет поставщиком яиц «счастливых» кур и как изменятся цены. Надеемся, что в ближайшие годы на рынке появится больше таких поставщиков», – говорит руководитель по коммуникациям Prisma Пирет Ланкотс.

«У торговых сетей достаточно времени, чтобы перейти на продажу яиц от содержащихся на свободе кур, а у производителей – изменить свою систему содержания птиц. Дорого производить в маленьких количествах. Когда система без клеток станет нормой, выровняются и цены, – считает Лийс Хайнла из Nähtamatud Loomad.

На данный момент 70% стоимости яиц составляет плата за корм, которым питаются несушки. Если же это будут курицы на насесте, то к цене корма еще добавится обогрев птиц. Сейчас в клетках птицы находятся в очень тесных условиях, и им хватает собственной температуры тела для обогрева курятника. Это позволяет обходиться без лишних энергозатрат даже зимой.