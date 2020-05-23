23.05.2020, 21:55

Быть или не быть? Что нужно знать о банкротстве и освобождении от долгов


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Altkäemaks
Foto: Ester Vaitmaa

Многие думают, что банкротство автоматически освобождает людей от любых обязательств. Но на самом деле, банкротное производство является лишь первым этапом процедуры освобождения от долговых обязательств и не гарантирует освобождения от них. Многое зависит от самого должника, как он себя ведет во время производства. Что же нужно знать, чтобы после объявления себя банкротом действительно освободиться от долгов, и какие обстоятельства могут сыграть против вас? Для "МК-Эстонии" объясняет банкротный управляющий Светлана Пильден.

Впервые процедура освобождения физических лиц от долгов появилась в Эстонии около 16 лет назад. Она помогла многим преодолеть ипотечный кризис 2008 года, вылезти из долговой ямы тем, кто потерял работу вследствие экономических санкций в 2014 году, а также справиться с неплатежеспособностью по другим причинам.

Но до сих пор многие не знают, как же на самом деле происходит эта процедура.

Что нужно знать?

Решение о начале процедуры освобождения от долгов принимает суд, и только после окончания банкротного производства. То есть для освобождения от долгов нужно два производства — банкротное и по освобождению. И должник обязан активно принимать в них участие.

При подаче заявления о банкротстве физического лица нужно оплатить госпошлину в размере 10 евро. Но подача заявления о признании банкротом никоим образом не отменяет имеющиеся финансовые обязательства и не освобождает от обязанности платить по ним и в банкротном производстве, и во время процедуры по освобождению от обязательств. Да и банкротное производство — не бесплатное.

Банкротство помогает в течение 5 лет освободиться от долгов, но не от всех — а только от тех, которые возникли до провозглашения банкротом. Но это не касается долгов по алиментам и требований по возмещению ущерба, нанесенного противоправными действиями. На все финансовые обязательства, возникшие во время процедуры освобождения от долгов и соответственно после нее, банкротство тоже не распространяется.
Важно: освобождение от долгов реально, если должник сам готов активно за это бороться. Подачи заявления и просто пятилетнего выжидания для этого недостаточно — нужно также дисциплинированно исполнять свои обязанности и погашать задолженности.

И помните: если в процессе банкротства или после его объявления будут выявлены обстоятельства, не допускающие освобождения, то положение должника только усугубится — течение срока давности признанных требований и начисление пени возобновятся. Требования могут быть вновь переданы исполнителю.

Процедура освобождения от долгов может быть инициирована судом только после окончания банкротного производства. Во время нее должник продолжает платить по признанным, но не удовлетворенным в банкротном производстве требованиям кредиторов. Пока она длится, нельзя передавать долги судебным исполнителям и начислять пени и неустойки.
Чтобы начать эту процедуру, нужно своевременно подать заявление, и лучше это сделать в заявлении о признании банкротом.

Если же инициатор банкротного производства — кредитор, то должник может подать заявление не позднее первого собрания кредиторов. Его дата назначается судом при объявлении физического лица банкротом. Первое собрание кредиторов проводят спустя 15–30 дней после объявления банкрота.

В заявлении должник обязан заверить суд, что ему неизвестны обстоятельства, которые могли бы исключить проведение в отношении него производства по освобождению от долгов. Также должник обязуется исполнять все обязанности должника, предусмотренные законом.

Главная обязанность должника во время процедуры — погашение требований кредиторов, признанных в банкротном производстве.

Для этого он должен работать и отдавать свой доход доверенному лицу на оплату долгов — 75% от его дохода (кроме минимума). Если его доход — только минимум, не подлежащий аресту, то он должен искать себе другую работу или дополнительные заработки.

Платить он должен всем кредиторам одновременно пропорционально размеру их требований. Выплаты можно делать раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. И лучше платить реже, но в большем объеме.
Если же должник по суду сам себе доверенное лицо, то он должен каждый месяц откладывать предусмотренную законом часть дохода (лучше на отдельный счет). И подавать суду ежегодный отчет, где указывать, сколько каждому из кредиторов он заплатил, прикрепляя банковские выписки (имеется шаблон годового отчета).

Если же у должника вообще нет источника дохода, то он должен искать работу, сохраняя доказательства этого — например, заявления о соискании вакансии, переписку с возможным работодателем и т. д.
Если во время производства по освобождению от долгов должник получает наследство, то половина от него идет на погашение требований кредиторов.

Если должник нарушает данные обязанности или его признают виновным в банкротном преступлении, то суд отказывает ему в освобождении от долгов.

Если по истечении 5 лет после начала процедуры по освобождению у должника остались невыплаченные требования, ему следует подать ходатайство о прекращении производства и об освобождении от долгов.
Если должник полностью все выплатил до истечения срока, нужно сразу подать ходатайство. Суд тогда освободит его от обязательств, в том числе от тех, которые возникли до объявления банкрота, но которые не были признаны в банкротном производстве.

Обстоятельства, не позволяющие освободиться от долгов:

судимость за преступления — в банкротном или исполнительном производстве, налоговые или связанные с ненадлежащим исполнением обязанностей как руководителя юридического лица;

недостоверные или неполные данные, предоставленные должником умышленно или по грубой неосторожности, о его имуществе с целью получения пособия или иных благ от государства, учреждений местного самоуправления или фондов; уклонения от уплаты налогов; а также неверная информация о кредиторах или нарушение обязанностей должника согласно Закону о банкротстве (в течение 3 лет до начала банкротства, во время него или в ходе процедуры по освобождению от долгов;

в течение 10 последних лет суд уже прекращал в отношении должника процедуру освобождения от долгов из-за совершенного должником банкротного преступления;

должник в течение года до начала банкротного производства или после его окончания умышленно или по грубой неосторожности препятствовал удовлетворению требований кредиторов и растрачивал свое имущество.

Минусы банкротства:

о нем объявляют публично;
должник не может распоряжаться своим имуществом;
имущество реализуют для оплаты долгов;
все доходы, кроме не подлежащего аресту минимума, идут на погашение долгов;
без разрешения суда должник не имеет права на предпринимательскую деятельность, а также на исполнение обязанностей члена правления, прокуриста или ликвидатора юридического лица;
должник обязан присутствовать на заседаниях и собраниях, оперативно отвечать на запросы суда и банкротного управляющего, предоставлять достоверные данные о кредиторах и имуществе, информировать банкротного управляющего обо всех важных для производства обстоятельствах: смене места жительства, работы, телефонного номера или электронной почты, выезде за границу и т. д.;
банкротное производство длится не менее 6 месяцев;
должник несет все расходы по нему.

Плюсы банкротства:

пени и неустойки больше не начисляют, сумму требований фиксируют;
в отношении отсроченных требований срок исполнения считается наступившим в день объявления банкротом;
прекращают исполнительные производства;
прекращают судебные производства против имущества должника, кроме тех, в которых решение уже вынесено;
все требования против должника передают банкротному управляющему, их объединяют в одно производство;
у должника появляется возможность освободиться от непосильных долгов через производство по освобождению от долговых обязательств.

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