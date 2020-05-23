Быть или не быть? Что нужно знать о банкротстве и освобождении от долгов

Впервые процедура освобождения физических лиц от долгов появилась в Эстонии около 16 лет назад. Она помогла многим преодолеть ипотечный кризис 2008 года, вылезти из долговой ямы тем, кто потерял работу вследствие экономических санкций в 2014 году, а также справиться с неплатежеспособностью по другим причинам.

Но до сих пор многие не знают, как же на самом деле происходит эта процедура.

Что нужно знать?

Решение о начале процедуры освобождения от долгов принимает суд, и только после окончания банкротного производства. То есть для освобождения от долгов нужно два производства — банкротное и по освобождению. И должник обязан активно принимать в них участие.

При подаче заявления о банкротстве физического лица нужно оплатить госпошлину в размере 10 евро. Но подача заявления о признании банкротом никоим образом не отменяет имеющиеся финансовые обязательства и не освобождает от обязанности платить по ним и в банкротном производстве, и во время процедуры по освобождению от обязательств. Да и банкротное производство — не бесплатное.

Банкротство помогает в течение 5 лет освободиться от долгов, но не от всех — а только от тех, которые возникли до провозглашения банкротом. Но это не касается долгов по алиментам и требований по возмещению ущерба, нанесенного противоправными действиями. На все финансовые обязательства, возникшие во время процедуры освобождения от долгов и соответственно после нее, банкротство тоже не распространяется.

Важно: освобождение от долгов реально, если должник сам готов активно за это бороться. Подачи заявления и просто пятилетнего выжидания для этого недостаточно — нужно также дисциплинированно исполнять свои обязанности и погашать задолженности.

И помните: если в процессе банкротства или после его объявления будут выявлены обстоятельства, не допускающие освобождения, то положение должника только усугубится — течение срока давности признанных требований и начисление пени возобновятся. Требования могут быть вновь переданы исполнителю.

Процедура освобождения от долгов может быть инициирована судом только после окончания банкротного производства. Во время нее должник продолжает платить по признанным, но не удовлетворенным в банкротном производстве требованиям кредиторов. Пока она длится, нельзя передавать долги судебным исполнителям и начислять пени и неустойки.

Чтобы начать эту процедуру, нужно своевременно подать заявление, и лучше это сделать в заявлении о признании банкротом.