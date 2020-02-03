Было бесплатно, стало платно. Вызов техника обернулся для женщины неприятностью

"У меня начались проблемы с дигибоксом, стали пропадать каналы. Я обратилась в фирму, объяснила причину. Мне сказали, что могут только прислать техника. Если есть моя вина в поломке дигибокса, то я должна буду заплатить за работу техника. Час работы стоит 18 евро, но заплатить надо будет только за отработанное время. Если в поломке нет моей вины, то платить ничего не надо будет.

Техники пришли и сказали сразу, что проблема с дигибоксом, и его можно только поменять. Заменили дигибокс за 15 минут и дали бумагу, что я ничего не должна. Но в итоге я получила счет, где также должна заплатить за техников 18 евро. Обратилась в фирму, где мне сказали теперь совсем другую информацию. Якобы если проблема за пределами квартиры, то ничего платить не надо. А так как техник приходил ко мне в квартиру и установил другой дигибокс, так как у меня дигибокс был сломан не по моей вине, я должна оплатить 18 евро независимо от того, сколько минут техник работал.

Вины моей в поломке не было, но, естественно, дигибокс находится в квартире, а не в общем коридоре. А еще сказали, что, оказывается, я могла сама принести дигибокс в фирму и поменять на новый. Мне об этом не говорили, когда я обратилась с проблемой.

Вот я и хотела бы узнать, почему фирма вводит клиента в заблуждение, давая неверную информацию. Хотелось бы узнать, какие услуги платные и бесплатные, а также их расценки. В фирме сказали, что вызов техника бесплатный, но в моем случае получается, что за вызов я должна заплатить 18 евро".

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