Было бесплатно, стало платно. Вызов техника обернулся для женщины неприятностью

Директор по развитию и строительству сети AS Telset Эрик Рейнару однозначно заявляет, что в данной ситуации клиент прав: если во время визита Алина подписала акт о бесплатном вызове, то ей в счет не имели право добавлять плату за визит техника. Эрик Рейнару от лица фирмы приносит извинения за данное недоразумение. Он отмечает, что клиенту обязательно будет сделан перерасчет, так как на акте ясно видно, что плату за работу техник не выписывал.
”Что касается того, какие работы платные и какие бесплатные, принцип у всех провайдеров одинаковый, — отвечает Рейнару. — Платные работы — работы в квартире/доме у клиента, также работы по устранению неисправности, если неисправность связана с клиентским оборудованием или внутренней сетью в квартире/доме, за исключением неисправности сетевого устройства, которое является неотъемлемой частью предоставления услуги (например, модем при DOCSIS технологии, ONU при GPON технологии и т. д)”.
Дигибокс, CONAX модуль для телевизора, рутер или карточка доступа, по словам представителя Telset, не являются сетевым оборудованием, соответственно, его можно взять, прийти в пункт обслуживания компании и проверить на месте. При необходимости данное в аренду оборудование заменят бесплатно, также поменяют и выкупленное оборудование, находящее на гарантии.
”Здесь могу провести аналогию с ремонтом любой бытовой техники, например, телевизора. Если он сломался, вы везете его в ремонт и вам ремонтируют его бесплатно, если он на гарантии, но на дом никто бесплатно не отправляет мастера, вызов платный, — поясняет Эрик Рейнару. — Бесплатные работы — это все работы, связанные с сетью оператора”.
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