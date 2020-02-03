03.02.2020, 09:01

Было бесплатно, стало платно. Вызов техника обернулся для женщины неприятностью

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Было бесплатно, стало платно. Вызов техника обернулся для женщины неприятностью
Foto: Tiit Blaat

"Хотелось бы хоть через газету узнать насчет вызова техников на дом от фирмы Telset, потому что перед вызовом говорят одно, а вот после вызова — совершенно другое", — написала в редакцию "МК-Эстонии" Алина.

"У меня начались проблемы с дигибоксом, стали пропадать каналы. Я обратилась в фирму, объяснила причину. Мне сказали, что могут только прислать техника. Если есть моя вина в поломке дигибокса, то я должна буду заплатить за работу техника. Час работы стоит 18 евро, но заплатить надо будет только за отработанное время. Если в поломке нет моей вины, то платить ничего не надо будет.

Техники пришли и сказали сразу, что проблема с дигибоксом, и его можно только поменять. Заменили дигибокс за 15 минут и дали бумагу, что я ничего не должна. Но в итоге я получила счет, где также должна заплатить за техников 18 евро. Обратилась в фирму, где мне сказали теперь совсем другую информацию. Якобы если проблема за пределами квартиры, то ничего платить не надо. А так как техник приходил ко мне в квартиру и установил другой дигибокс, так как у меня дигибокс был сломан не по моей вине, я должна оплатить 18 евро независимо от того, сколько минут техник работал.

Вины моей в поломке не было, но, естественно, дигибокс находится в квартире, а не в общем коридоре. А еще сказали, что, оказывается, я могла сама принести дигибокс в фирму и поменять на новый. Мне об этом не говорили, когда я обратилась с проблемой.

Вот я и хотела бы узнать, почему фирма вводит клиента в заблуждение, давая неверную информацию. Хотелось бы узнать, какие услуги платные и бесплатные, а также их расценки. В фирме сказали, что вызов техника бесплатный, но в моем случае получается, что за вызов я должна заплатить 18 евро".

От редакции:

Директор по развитию и строительству сети AS Telset Эрик Рейнару однозначно заявляет, что в данной ситуации клиент прав: если во время визита Алина подписала акт о бесплатном вызове, то ей в счет не имели право добавлять плату за визит техника. Эрик Рейнару от лица фирмы приносит извинения за данное недоразумение. Он отмечает, что клиенту обязательно будет сделан перерасчет, так как на акте ясно видно, что плату за работу техник не выписывал.

”Что касается того, какие работы платные и какие бесплатные, принцип у всех провайдеров одинаковый, — отвечает Рейнару. — Платные работы — работы в квартире/доме у клиента, также работы по устранению неисправности, если неисправность связана с клиентским оборудованием или внутренней сетью в квартире/доме, за исключением неисправности сетевого устройства, которое является неотъемлемой частью предоставления услуги (например, модем при DOCSIS технологии, ONU при GPON технологии и т. д)”.

Дигибокс, CONAX модуль для телевизора, рутер или карточка доступа, по словам представителя Telset, не являются сетевым оборудованием, соответственно, его можно взять, прийти в пункт обслуживания компании и проверить на месте. При необходимости данное в аренду оборудование заменят бесплатно, также поменяют и выкупленное оборудование, находящее на гарантии.

”Здесь могу провести аналогию с ремонтом любой бытовой техники, например, телевизора. Если он сломался, вы везете его в ремонт и вам ремонтируют его бесплатно, если он на гарантии, но на дом никто бесплатно не отправляет мастера, вызов платный, — поясняет Эрик Рейнару. — Бесплатные работы — это все работы, связанные с сетью оператора”.

"МК Эстония"
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