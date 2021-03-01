Будущее предопределено? Ожидает ли Эстонию резкий рост смертности

Институт развития здоровья (TAI) сообщает, что в 2020 году в Эстонии умерло 15 643 человека. В 2019-м – 15 401, по данным Департамента статистики. Но стоит учитывать, что данные Департамента статистики включают и смерти резидентов Эстонии, временно или постоянно находящихся за границей. Поэтому разрыв между показателями двух лет может быть больше, чем кажется на первый взгляд, пишет "МК Эстония".

На первом месте среди причин смертности в 2020 году, как и прежде, значатся болезни органов кровообращения (7687 смертей), на втором месте злокачественные опухоли (3636), а на третьем несчастные случаи, отравления и травмы (955). За ними следуют смерти от болезней органов пищеварения и органов дыхания.

От коронавируса в прошлом году умер 201 человек (96 мужчин и 105 женщин). В основном это люди старше 75 лет. Поскольку в этой возрастной группе больше женщин, этим и объясняется то, что количество умерших среди них выше.

Больше всего смертей от нового вируса было в декабре. На конец года и общая смертность была выше ожидаемого, но всплеск был небольшой, особенно в сравнении с западными странами, как Бельгия, Британия, Испания, объясняют в Институте развития здоровья.

Как определяют причину смерти

Форму о причине смерти заполняет врач. Ежедневно данные о причинах смертей направляются из инфосистемы здоровья (TIS) в регистр Института развития здоровья. Первоначальную причину определяют исходя из имеющихся данных о пациенте. Но позднее причина может и измениться, если придут уточнения, например результаты анализов и т. п.

Коронавирус указывается первоначальной причиной, если врач посчитал, что это состояние или возникшее от него воспаление легких привело к смерти. Институт развития здоровья уточняет, что, по их данным, количество смертей от коронавируса ниже, чем по данным Департамента здоровья. Это связано с тем, что Департамент здоровья обнародует данные об умерших с позитивным результатом теста раньше, чем определяется изначальная причина смерти.

Ажиотажа нет и на кладбищах

Если сопоставить количество смертей с количеством захоронений, произведенных за 2020 год, то картина вырисовывается аналогичная. Большого скачка нет.