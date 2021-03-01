Будущее предопределено? Ожидает ли Эстонию резкий рост смертности

Уже пошел второй год, как через наши будни красной нитью тянется история коронавируса. В мире, по официальным данным, уже умерло более 2 миллионов человек с таким диагнозом. В Эстонии таких случаев более 430 (На момент подготовки статьи. – Прим. ред.). Тем не менее, общая смертность в стране за прошедший год сильно не выросла. А главная причина смертей вовсе не коронавирус. Но все может измениться.
Институт развития здоровья (TAI) сообщает, что в 2020 году в Эстонии умерло 15 643 человека. В 2019-м – 15 401, по данным Департамента статистики. Но стоит учитывать, что данные Департамента статистики включают и смерти резидентов Эстонии, временно или постоянно находящихся за границей. Поэтому разрыв между показателями двух лет может быть больше, чем кажется на первый взгляд, пишет "МК Эстония".
На первом месте среди причин смертности в 2020 году, как и прежде, значатся болезни органов кровообращения (7687 смертей), на втором месте злокачественные опухоли (3636), а на третьем несчастные случаи, отравления и травмы (955). За ними следуют смерти от болезней органов пищеварения и органов дыхания.
От коронавируса в прошлом году умер 201 человек (96 мужчин и 105 женщин). В основном это люди старше 75 лет. Поскольку в этой возрастной группе больше женщин, этим и объясняется то, что количество умерших среди них выше.
Больше всего смертей от нового вируса было в декабре. На конец года и общая смертность была выше ожидаемого, но всплеск был небольшой, особенно в сравнении с западными странами, как Бельгия, Британия, Испания, объясняют в Институте развития здоровья.
Как определяют причину смерти
Форму о причине смерти заполняет врач. Ежедневно данные о причинах смертей направляются из инфосистемы здоровья (TIS) в регистр Института развития здоровья. Первоначальную причину определяют исходя из имеющихся данных о пациенте. Но позднее причина может и измениться, если придут уточнения, например результаты анализов и т. п.
Коронавирус указывается первоначальной причиной, если врач посчитал, что это состояние или возникшее от него воспаление легких привело к смерти. Институт развития здоровья уточняет, что, по их данным, количество смертей от коронавируса ниже, чем по данным Департамента здоровья. Это связано с тем, что Департамент здоровья обнародует данные об умерших с позитивным результатом теста раньше, чем определяется изначальная причина смерти.
Ажиотажа нет и на кладбищах
Если сопоставить количество смертей с количеством захоронений, произведенных за 2020 год, то картина вырисовывается аналогичная. Большого скачка нет.
На таллиннских кладбищах в 2020 году было погребено 1956 гробов и 2159 урн с прахом, что на 96 и 80 больше, чем годом ранее. Больше всего захоронений урн (254) пришлось на июль, а захоронений в гробу (197) – на декабрь.
«В начале 2021 года количество похорон немного выросло в сравнении с прошлым годом. Но в годовых сравнениях всегда есть колебания в разные стороны», – говорит Ангелика Тиэф из Kadrioru Park.
Она нас или мы ее
Бросаются в глаза сокрушающие цифры смертности от коронавируса. Нельзя не заметить, что за первый месяц 2021 года в Эстонии с диагнозом COVID-19 умерло в два раза больше людей, чем за весь прошлый год. Означает ли это, что резкого подъема общего количества смертей стоит ожидать по итогам этого года?
«Предполагаю, что, к сожалению, да. Сейчас мы видим, что уровень госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировался, но этот уровень достаточно высокий. Каждый день прибавляется примерно одинаковое количество заболевших. Общее число болеющих держится уже несколько недель на уровне 7000 человек. Это те люди, которые находятся на
учете. Соответственно, на стабильно высоком уровне держится и число госпитализированных – примерно 400 человек. Пока эти цифры на таком уровне, будет и высокая смертность от этой болезни», – констатирует врач и руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Он объясняет, что повышение смертности от COVID-19 началось примерно 12–14 ноября прошлого года. И на сегодняшний день нельзя сказать, чтобы рост снижался, он лишь немного стабилизировался.
«Если в начале ноября было около 70–90 смертей, то сейчас уже более 430. То есть за три месяца уровень сильно поднялся. Этому уровню сопутствует то, что растет число людей, нуждающихся в амбулаторном лечении. Чем больше людей болеет, тем больше требуется госпитализаций и тем больше летальных исходов. Эти показатели сопутствуют друг другу. Больничное лечение, к сожалению, не всегда эффективно», – объясняет Попов.
По его словам, сейчас коронавирусом болеет больше людей потому, что действуют менее жесткие ограничения, чем весной. Кроме этого, при первой волне на помощь пришла смена сезонов и потепление, при котором все вирусы отступают.
Сейчас на помощь может прийти либо массовая вакцинация населения, либо то, что большое количество людей переболеет вирусом. Весеннее потепление также будет спасением. Но, по словам медика, уже сейчас есть основания полагать, что следующей осенью может начаться третья волна и все пойдет по новому кругу.
«Так же, как и в прошлом году, риск приходится на тот период, когда люди возвращаются из отпусков, начинается учебный год в школах. Прошлой осенью в этот период уже были первые признаки роста. После осенних каникул люди привозили инфекцию также и из-за границы. Риск остается и в этом году. Многое будет зависеть от того, сколько людей удастся вакцинировать за ближайшие полгода», – говорит Попов.
На данном этапе вакцинация хоть и движется активно, все еще находится в зачаточном состоянии, по словам врача. Двумя дозами вакцинировано менее 1% населения.
«Это почти нулевая защита. Пока мы защищаем только работников здравоохранения и небольшую часть людей из группы риска. Массовая вакцинация только начинает стартовать, но я надеюсь, она будет набирать темп. Наибольший рост числа вакцинированных мы ожидаем, когда семейные врачи начнут прививать своих пациентов», – говорит Аркадий Попов.
Вспышки в домах по уходу
Как объясняют в Департаменте здоровья, резкое повышение смертности от коронавируса связано еще и с тем, что заболеваемость им выросла в домах по уходу. Во время второй волны в домах призрения заразилось коронавирусом в три раза больше людей, чем при первой волне.
84,4% из умерших с диагнозом COVID-19 – люди старше 70 лет. Самому молодому было 38 лет, самому пожилому – 100 лет. 407 человек умерли в больницах, 15 вне больниц. Среди умерших – 177 постояльцев домов призрения, это 41,9% от общего числа.
Количество смертей в 2020 году
Всего за год 15643
Злокачественные опухоли 3636
Болезни органов кровообращения 7687
Болезни органов дыхания 710
- в т.ч. COVID-19 201
- в т.ч. грипп 20
Болезни органов пищеварения 759
Болезни органов мочевыделительной системы и половых органов 191
Несчастные случаи, отравления, травмы 955
- в т.ч. ДТП 68
- в т.ч. случайные отравления 134
- в т.ч. самоубийства 211
- в т.ч. нападения 42
- в т.ч. происшествия с неясным умыслом 64
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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