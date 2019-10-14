Братья, сыновья, племянники: в Пайде близкие родственники бок о бок тушат пожары

”Сразу после школы я подал заявление, чтобы пойти в спасатели, — рассказывает оперативный дежурный в Пайде и племянник Анатолия, Павел Иванов. — Еще во время учебы я летом подрабатывал спасателем на воде. Начал работать и попутно учился в Спасательной школе в Вяйке-Маарья. Отучился год, поработал еще немного и пошел дальше учиться, уже на командира отделения”.

С 2001 по 2007 год Павел работал спасателем и командиром отделения и в Таллинне, в Лиллекюла, параллельно четыре года учился в Академии МВД, окончил ее, а в 2007–2009 гг. ездил и на миссии в Косово.

”Но потом у меня родился ребенок, и я вернулся в родной Пайде, — рассказывает мужчина. — На тот момент единственное свободное место в команде спасателей было в Рапла, это 65 км от Пайде. Я проработал там почти три года, затем перевелся в Тюри, чтобы быть поближе к дому, а потом — и в Пайде”.

Профессия спасателя, отмечает оперативный дежурный, ему очень нравится тем, что дает возможность помогать людям и животным.

”Это интересная работа, у нас сплоченный коллектив, постоянно учимся, и здесь никогда не бывает скучно”, — перечисляет преимущества службы в Спасательном департаменте Павел.

Если сравнивать Таллинн и Пайде, то, конечно, отмечает Павел, в столице вызовов больше.

”Много аварий, пожаров, происшествий с детьми, — вспоминает он. — У нас же здесь серьезных происшествий меньше, преимущественно — аварии. Есть тут нехороший и очень извилистый участок дороги, и на нем происходит много ДТП. А еще был случай, когда мы вообще занимались тем, что вытаскивали лошадь из колодца. Она перепрыгнула через кусты, а колодец не был накрыт, и животное туда провалилось. В итоге задействовали трактор и ветеринара, но вытащили. Удивительно, но у лошади не оказалось ни одного перелома…”

Знания и скорость

Его работа — оперативного дежурного — заключается в том, чтобы выезжать на самые сложные вызовы и координировать работу команд.

”Оперативный дежурный выезжает только на ЧП, которое по сложности выше, чем обычный вызов, и где присутствует, как правило, не менее четырех команд, — поясняет Павел. — Например, недавно у нас горел ангар с сеном, вызвали машины и из соседних городов, чтобы все это потушить. По пути на вызов оперативный дежурный продумывает, как лучше скоординировать работу команд, чтобы эффективнее справиться с этим ЧП и ликвидировать его последствия. Приезжая на место, я уточняю данные и дальше занимаюсь тем, что руковожу работой разных служб. Ведь зачастую на месте присутствует также и скорая, и полиция”.

На вопрос, за сколько примерно они доезжают до места происшествия, Павел отвечает, что обычно за 10–15 минут. Но это — средний показатель по стране, и многое зависит от того, где произошло ЧП и где находится в данный момент машина спасателей. Так что в среднем — до 15 минут, но иногда бывает и дольше.

”Другое дело, что от поведения людей на месте тоже многое зависит, — подчеркивает спасатель со стажем. — Раньше почему-то считали, что если пожар, то нужно открыть все двери и окна или разбить в окнах стекла. Но так, наоборот, делать нельзя — вы даете доступ кислороду, и огонь разгорается еще сильнее. Если есть доступ кислорода, то квартира может полностью выгореть за 20 минут. А спасатели должны за 10–11 минут с начала пожара вывести людей, особенно стариков и детей, из опасной зоны, иначе они погибнут”.

Сейчас же многие, отмечает Павел, поступают умнее: они не паникуют, а закрывают окна и двери и ждут помощи, если сами выбраться не могут. Но тут важно укрыться на балконе или в соседней комнате, закрыв и уплотнив двери между собой и огнем.

Плюс техника тоже шагнула вперед, и у спасателей есть тепловизоры и другие приспособления, чтобы эффективнее находить людей во время пожара.

Спасатели работают сутки через трое, и в свободное время Павел преподает также основы безопасности в Академии МВД и попутно сам учится таллиннском университете на андрагога.

С зарплатами надо решать

Вскоре после Павла в спасатели пришел и его отец, Валерий. Это было 22 года назад, в спасатели примерно в то же время пошел и его второй сын, Вадим.