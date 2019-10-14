14.10.2019, 10:31

Братья, сыновья, племянники: в Пайде близкие родственники бок о бок тушат пожары


Оксана Авдеева
Оксана Авдеева
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Братья, сыновья, племянники: в Пайде близкие родственники бок о бок тушат пожары
Foto: МК Эстония

В Спасательном департаменте работает целая династия по фамилии Ивановы – братья Анатолий и Валерий, их сыновья и племянники. Всего пять человек. Хотя в общей сложности из их большой семьи спасателями работали аж семь человек, то есть все мужчины этого клана. В ноябре их общий стаж составит аж 100 лет, пишет "МК Эстония".

Валерий и Анатолий Ивановы — из многодетной семьи, у них есть еще сестра Тамара. И самым первым, если оглянуться назад, из их семьи в Спасательный департамент пришел муж их сестры.

”Когда я в 1991 году искал новую работу, он предложил мне подать заявку в Спасательный департамент, — рассказывает Анатолий. — Начинал я в Тюри, потом перешел в Пайде. Сначала был простым спасателем, потом начальником караула, затем стал оперативным дежурным. И 2 сентября этого года исполнилось 28 лет, как я здесь работаю”.

ДТП и ЧП

За все годы службы ему больше всего запомнился трагический случай в начале его карьеры, когда под Палдиски миротворцы переходили залив вброд — с островов на материк, как вдруг поменялся ветер, начался прилив, и многие погибли.

”Кого-то спасли, а кого-то выловили только на следующий день, — вспоминает спасатель. — Мы тогда по просьбе Морского музея поехали их искать — в моей службе первый случай, когда было так много погибших. Очень жаль, люди во всем обмундировании пошли ко дну”.

Анатолий оказался локомотивом и спустя несколько лет обеспечил Спасательный департамент еще пятью работниками. За ним в спасатели пошел его брат и четыре племянника.

”Сразу после школы я подал заявление, чтобы пойти в спасатели, — рассказывает оперативный дежурный в Пайде и племянник Анатолия, Павел Иванов. — Еще во время учебы я летом подрабатывал спасателем на воде. Начал работать и попутно учился в Спасательной школе в Вяйке-Маарья. Отучился год, поработал еще немного и пошел дальше учиться, уже на командира отделения”.

С 2001 по 2007 год Павел работал спасателем и командиром отделения и в Таллинне, в Лиллекюла, параллельно четыре года учился в Академии МВД, окончил ее, а в 2007–2009 гг. ездил и на миссии в Косово.

”Но потом у меня родился ребенок, и я вернулся в родной Пайде, — рассказывает мужчина. — На тот момент единственное свободное место в команде спасателей было в Рапла, это 65 км от Пайде. Я проработал там почти три года, затем перевелся в Тюри, чтобы быть поближе к дому, а потом — и в Пайде”.

Профессия спасателя, отмечает оперативный дежурный, ему очень нравится тем, что дает возможность помогать людям и животным.

”Это интересная работа, у нас сплоченный коллектив, постоянно учимся, и здесь никогда не бывает скучно”, — перечисляет преимущества службы в Спасательном департаменте Павел.

Если сравнивать Таллинн и Пайде, то, конечно, отмечает Павел, в столице вызовов больше.

”Много аварий, пожаров, происшествий с детьми, — вспоминает он. — У нас же здесь серьезных происшествий меньше, преимущественно — аварии. Есть тут нехороший и очень извилистый участок дороги, и на нем происходит много ДТП. А еще был случай, когда мы вообще занимались тем, что вытаскивали лошадь из колодца. Она перепрыгнула через кусты, а колодец не был накрыт, и животное туда провалилось. В итоге задействовали трактор и ветеринара, но вытащили. Удивительно, но у лошади не оказалось ни одного перелома…”

Знания и скорость

Его работа — оперативного дежурного — заключается в том, чтобы выезжать на самые сложные вызовы и координировать работу команд.

ТОП

”Оперативный дежурный выезжает только на ЧП, которое по сложности выше, чем обычный вызов, и где присутствует, как правило, не менее четырех команд, — поясняет Павел. — Например, недавно у нас горел ангар с сеном, вызвали машины и из соседних городов, чтобы все это потушить. По пути на вызов оперативный дежурный продумывает, как лучше скоординировать работу команд, чтобы эффективнее справиться с этим ЧП и ликвидировать его последствия. Приезжая на место, я уточняю данные и дальше занимаюсь тем, что руковожу работой разных служб. Ведь зачастую на месте присутствует также и скорая, и полиция”.

На вопрос, за сколько примерно они доезжают до места происшествия, Павел отвечает, что обычно за 10–15 минут. Но это — средний показатель по стране, и многое зависит от того, где произошло ЧП и где находится в данный момент машина спасателей. Так что в среднем — до 15 минут, но иногда бывает и дольше.

”Другое дело, что от поведения людей на месте тоже многое зависит, — подчеркивает спасатель со стажем. — Раньше почему-то считали, что если пожар, то нужно открыть все двери и окна или разбить в окнах стекла. Но так, наоборот, делать нельзя — вы даете доступ кислороду, и огонь разгорается еще сильнее. Если есть доступ кислорода, то квартира может полностью выгореть за 20 минут. А спасатели должны за 10–11 минут с начала пожара вывести людей, особенно стариков и детей, из опасной зоны, иначе они погибнут”.

Сейчас же многие, отмечает Павел, поступают умнее: они не паникуют, а закрывают окна и двери и ждут помощи, если сами выбраться не могут. Но тут важно укрыться на балконе или в соседней комнате, закрыв и уплотнив двери между собой и огнем.

Плюс техника тоже шагнула вперед, и у спасателей есть тепловизоры и другие приспособления, чтобы эффективнее находить людей во время пожара.

Спасатели работают сутки через трое, и в свободное время Павел преподает также основы безопасности в Академии МВД и попутно сам учится таллиннском университете на андрагога.

С зарплатами надо решать

Вскоре после Павла в спасатели пришел и его отец, Валерий. Это было 22 года назад, в спасатели примерно в то же время пошел и его второй сын, Вадим.

”И я сидел тогда со своим средним сыном, Вадимом, в Спасательной школе за одной партой, — вспоминает отец троих сыновей, Валерий. — Вместе окончили, вместе пошли работать. Сейчас он заместитель директора Спасательного колледжа и преподает также высшим офицерам в Швеции и Молдавии. Далеко пошел, молодец!”

Валерий тоже сделал карьеру — от простого спасателя до начальника команды. Сейчас он умудряется в свободные трое суток еще и подрабатывать.

”Потому что наши зарплаты — это слезы, — говорит он. — 19 сентября почему спасатели выходили на пикет? Да потому что наша зарплата сильно недотягивает до средней. Разве это нормально для мужчины, которому нужно кормить семью, получать за такую опасную работу 800 евро чистыми в месяц? У учителей вон 1000–1500 евро выходит, и то они недовольны, собираются бастовать…”

Валерий также является председателем профсоюза и членом горсовета Пайде, поэтому считает, что государство должно сравнять зарплату спасателей со средней по Эстонии.

”В прошлом году я даже ходил на прием к Юри Ратасу, показывал ему выкладки, — рассказывает Валерий. — Договорились тогда с ним и министром внутренних дел, что каждый год будут потихоньку повышать зарплаты спасателям, чтобы к 2022 году сравнять ее со средней по стране. И что? Сейчас министр внутренних дел поменялся, и надо все начинать заново”.

Он отмечает, что средняя зарплата спасателя в Латвии на 184 евро больше средней по стране. В Литве — на 43 евро больше средней по стране. А в Эстонии — на 289 евро меньше средней по стране.

В итоге, добавляет мужчина, многие спасатели вынуждены подрабатывать где-то еще. У кого два рабочих места, у кого — три, а то и все пять.

”98% спасателей Ярвамаа работают где-то еще, — говорит его брат Анатолий. — Кто-то на скорой, кто-то — на стройке, кто-то вообще в сельском хозяйстве”.

”Но в спасателях и на скорой параллельно работать сложно, — подчеркивает Валерий. — Ведь после суток там идти на сутки в спасатели непросто. Хочется спать, а не отоспишься. Утром, если нет вызовов, идет обучение, тренировки, превентивная работа. Много ходим по домам, рассказываем, что нужно ставить дымовые датчики, смотрим, в порядке ли печка и так далее. Такого порой насмотришься, что аж плохо становится”.

Он вспоминает, как недавно пришли к мужчине, а у него печка и дымоход не в порядке.

”Очень пожилой человек, вроде даже сын есть, но видно, что он одинокий. И дом снаружи такой приличный, что даже не сказал бы никогда, что внутри так все плохо, — делится Валерий. — Таких на самом деле много. Сейчас вовсю идет проект помощи 500 домам по всей Эстонии, и попробую предложить внести этот дом тоже в проект — вдруг получится ему помочь. Я знаю, что очень многие многодетные и малообеспеченные уже получили помощь от Спасательного департамента и государства”.

Он отмечает, что люди живут очень тяжело, особенно в деревнях. И не всегда им, к сожалению, удается помочь.

”Сколько раз мы лично, за счет Спасательного департамента, ставили людям дымовые датчики, — рассказывает он. — Но так как многие курят в квартирах, то они их через день-два снимают. А пожары в основном возникают от курева и алкоголя, и гибнут люди”.

Карьера — не самоцель

Какое-то время в Спасательном департаменте работал и младший сын, Игорь. Но потом он выучился на автомеханика, сдал экзамен международного класса по диагностике, и сейчас работает по специальности.

”Тут же, в Пайде, — добавляет Валерий. — У меня все сыновья — патриоты, никто никуда из родного города не уехал”.

На момент интервью его средний сын, Вадим, был в Швеции, где обучал экспертов гражданской защиты ЕС. А на этой неделе — уже в Молдавии, где участвует в проекте по сотрудничеству между странами и развитию спасательной службы.

”Да, в последнее время очень много разъездов, — говорит Вадим, которого дома ждут жена и три маленьких дочери. — Но я стараюсь в длительные командировки все же не ездить, максимум на неделю, и отсутствую не более 3–4 месяцев в году”.

По поводу слов отца, что он им очень гордится и сын далеко пошел, Вадим шутливо отвечает: ”Куда далеко-то? Страна у нас небольшая, 100 на 200 км. А если серьезно, то иерархия и карьера — не самоцель. Пока меня это все интересует и международная спасательная служба меня привлекает, я этим и занимаюсь”.

Спасателем работает и его двоюродный брат, Юрий, сын сестры его отца. Он тоже еще в средней школе подрабатывал спасателем на воде, затем пошел в Школу спасателей, отслужил в армии и пришел на службу в Спасательный департамент.

”К тому времени там работали два моих дяди и двоюродные братья, — рассказывает Юрий. — Почему спасателем? А почему бы и нет? Конторская работа не для меня. А тут — зарплата и сутки через трое”.

Он тоже отмечает, что зарплата вполне могла бы быть средней по стране. Потому что иначе приходится где-то еще подрабатывать. Юрий, например, работает на стройке.

”Вызовов немного, но они бывают частенько, — рассказывает о своей работе Юрий. — Зимой — скользко на дорогах, много аварий. Плюс период отопления. Если печки не в порядке, то возникают пожары. Летом горят леса и болота”.

В момент интервью Юрий как раз был на пожаре — горело болото, и на место выехали четыре спасателя из Пайде и три из Тюри.

И хорошо, и плохо

Когда вся семья Ивановых собирается в доме Валерия и его жены, Татьяны, за одним столом, то насчитывается порой и более 30 человек. Здесь все — и Валерий с супругой, и трое их сыновей с супругами, и шестеро их внуков. Приезжают и брат Анатолий с семьей — а у него две дочки. И сестра с семьей. И еле-еле все размещаются за большим длинным столом.

В 2010 году Валерий был признан отцом года Ярвамаа за то, что является отличным примером для других мужчин.

”Конечно, мы стараемся не говорить дома о работе, — отмечает Валерий. — Но все равно время от времени проскакивают обсуждения того или иного случая. И когда все работают спасателями — это, конечно, и хорошо, и плохо одновременно. Потому что был один пожар, когда горел дом. А в доме на чердаке была коробка с боеприпасами. И как начало пулять во все стороны! А на кухне — баллон с газом; как только мы зашли в дом, прогремел взрыв. Еще в доме были канистры с бензином, но мы их успели вынесли раньше, чем все полыхнуло”.

Тогда на вызове были Валерий, Анатолий и Вадим. И Валерий отмечает, что, когда пришел домой, получил выговор от жены.

”Это действительно был очень опасный вызов, — говорит он. — Мы там несколько раз могли погибнуть. А представляете, какое это горе, когда трое из одной семьи? Но все, к счастью, обошлось. И больше таких опасных случаев не было”.

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
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