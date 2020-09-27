Без дела не сидят: что производят в местах не столь отдаленных

Энергетика вещей
”Есть две крайности в представлениях об энергии, пронизывающей вещи. Одни считают, что никакой ”энергетики” у вещей нет, другие придают этому слишком большое значение, проветривая, простирывая, замораживая-размораживая вещи, к которым прикасался кто-то чужой. Измерить, обнаружить или фиксировать энергетику вещи невозможно, нет таких приборов, однако кроме ”энергетики” вещи также пропитаны информацией”, — рассказала известный эстонский астролог Ольга Потемкина. По ее словам, эзотерики не сомневаются, что достаточно человеку прикоснуться один раз к предмету — и вся информация о нем проецируется на предмет и остается на нем.
Если человек достаточно долго соприкасается с вещью, то на ней остается отпечаток его судьбы, его чувства, мысли и состояние. Кроме этого, предметы ”впитывают” энергетику места, в котором они находятся. ”Если представить себе атмосферу, царящую в местах отбывания наказания, то, скорее всего, это мрак, злость, отчаяние, одиночество, насилие, убийственные вибрации и прочие сопутствующие элементы, — рассуждает Потемкина. — Когда вещь сходит с такого конвейера, она несет в себе этот флюид. Хорошая весть в том, что, путешествуя от места, где ее изготовили, попадая то в одни руки, то в другие — ее передают друг другу грузчики, экспедиторы, продавцы, покупатели, на нее проецируется новая информация, ”одевая” вещь все в новые и новые слои энергии и информации”.
Старая информация постепенно ослабевает, новая — появляется. Поэтому, когда предмет попадает в руки хозяина, он, скорее всего, уже освободился от первичной негативной ”начинки”, говорит специалист. Конечно, огонь и дождевая вода обладают очистительным действием. Они окончательно расправятся с негативными флюидами. Вещь, впитав энергию хозяина и радость предвкушения удовольствия от вкусной пищи и хорошей компании, не принесет никакого вреда. Несколько иная ситуация, когда вещь ”заряжают” специально конкретной разрушительной или иной информацией, влияющей на её хозяина так, как задумал ”даритель”, считает астролог, но такой деятельностью вряд ли занимаются в заключении.
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