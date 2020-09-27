27.09.2020, 21:57

Без дела не сидят: что производят в местах не столь отдаленных


Татьяна Писарева
EST
Без дела не сидят: что производят в местах не столь отдаленных
Фото: "МК-Эстония"

Часто можно услышать высказывания: ”Вот, натворил дел и сел за решетку. Теперь за наш, налогоплательщиков, счет будут его кормить, одевать, а он сиди себе, посвистывай”. Соответствует ли истине такое мнение? Работают ли заключенные, сколько им платят, где можно купить плоды их труда и нет ли у тюремной продукции негативной энергетики, выясняла ”МК-Эстония”.

Согласно Закону о тюремном заключении ЭР, все заключенные в возрасте до 64 лет, не обучающиеся и не имеющие медицинских противопоказаний, обязаны работать.

Кто не работает, тот не ест


”Работа в тюрьме — важная форма социальной работы наряду с обучением и социальными программами, — говорит Хелен Мария Раадик, специалист по внутренним коммуникациям Министерства юстиции. — Помимо работы в тюремной промышленности, заключенные также могут выполнять в тюрьме работы по хозяйству. Такая работа состоит из поддержки повседневной работы тюрьмы, это уборка, помощь на кухне и т. д. Заключенные в тюрьме открытого типа работают вне тюрьмы”.

На данный момент 1 600 заключенных заняты работой по хозяйству в тюрьме, 300 — в тюремной индустрии и 300 — в тюрьме открытого типа. Заключенные имеют договорные отношения с компаниями за пределами тюрьмы. Заработная плата заключенных составляет не менее 10% минимальной заработной платы. По словам Раадик, исследования, проведенные в предыдущие годы, показывают, что заключенные, которые работали в тюрьме, после освобождения зарабатывают несколько больше, чем другие.

От тюрьмы и от сумы…


Чтобы заключенным было легче приспособиться к обычной жизни после выхода из тюрьмы, они могут научиться различным рабочим навыкам и привыкнуть к трудовой жизни, работая в AS Eesti Vanglatööstus, сообщила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ. AS Eesti Vanglatööstus — государственное предприятие, производственные предприятия которого расположены во всех тюрьмах — в Таллинне, Тарту и Йыхви. Во всех трех есть цех по производству различных металлических изделий и конструкций.

В Таллиннской тюрьме производят швейные изделия и собирают различные товары, при этом в тюремной швейной промышленности работают только заключенные-женщины. Изделия, изготовленные женщинами-заключенными, не продаются в розничных магазинах, так как работают они для обеспечения нужд тюрьмы: шьют одежду, одеяла, весной шили защитные маски.

Магазины древесины есть в Таллиннской и Вируской тюрьмах. В тюрьме Виру есть также прачечная, которая предлагает полный спектр услуг.

Тартуская тюрьма предлагает услуги дробеструйной обработки и порошковой окраски.

Идея для подарка


”С ассортиментом продукции тюремного производства, торговыми посредниками и ценами можно ознакомиться на сайте AS Vanglatööstus и на сайте бренда Stoveman, под этой торговой маркой выпускаются печи для саун, принадлежности для гриля и так далее. Купить продукцию может каждый желающий. В нашем учреждении принято, что мы покупаем продукцию тюремной индустрии в качестве представительских подарков”, — рассказала Сихтмяэ.

Продавец-консультант магазина товаров для саун и бань Saunamaailm говорит: ”С маркой Stoveman мы работаем уже много лет. Как правило, местные покупатели уже осведомлены о том, кем и где производятся каменки этой фирмы. Качество продукции — обычное. При правильной эксплуатации, при верном выборе мощности каменки любая печка прослужит многие годы. Ценовой уровень ниже, чем у иностранных производителей, поэтому по карману каждому любителю сауны, хоть для дома, хоть для дачи. Вопрос цены для многих решающий, к тому же многие эстоноземельцы, имеющие дачи или домики за городом, не хотят вкладывать тысячи евро в эксклюзив. Скажем так, продукция Stoveman рассчитана на средний класс. Печки без изысков, не класса люкс. Но для обычного потребления подходят идеально”.

Продукцию торговой марки Stoveman (в переводе с английского это значит ”печник”) можно встретить во многих крупных строительных и садовых магазинах как Эстонии, так и Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции. Собачьи будки, решетки разнообразного назначения, баки для воды, теплообменники, термометры, очажные рамы — отнюдь не полный перечень ассортимента.

Энергетика вещей


”Есть две крайности в представлениях об энергии, пронизывающей вещи. Одни считают, что никакой ”энергетики” у вещей нет, другие придают этому слишком большое значение, проветривая, простирывая, замораживая-размораживая вещи, к которым прикасался кто-то чужой. Измерить, обнаружить или фиксировать энергетику вещи невозможно, нет таких приборов, однако кроме ”энергетики” вещи также пропитаны информацией”, — рассказала известный эстонский астролог Ольга Потемкина. По ее словам, эзотерики не сомневаются, что достаточно человеку прикоснуться один раз к предмету — и вся информация о нем проецируется на предмет и остается на нем.

Если человек достаточно долго соприкасается с вещью, то на ней остается отпечаток его судьбы, его чувства, мысли и состояние. Кроме этого, предметы ”впитывают” энергетику места, в котором они находятся. ”Если представить себе атмосферу, царящую в местах отбывания наказания, то, скорее всего, это мрак, злость, отчаяние, одиночество, насилие, убийственные вибрации и прочие сопутствующие элементы, — рассуждает Потемкина. — Когда вещь сходит с такого конвейера, она несет в себе этот флюид. Хорошая весть в том, что, путешествуя от места, где ее изготовили, попадая то в одни руки, то в другие — ее передают друг другу грузчики, экспедиторы, продавцы, покупатели, на нее проецируется новая информация, ”одевая” вещь все в новые и новые слои энергии и информации”.

Старая информация постепенно ослабевает, новая — появляется. Поэтому, когда предмет попадает в руки хозяина, он, скорее всего, уже освободился от первичной негативной ”начинки”, говорит специалист. Конечно, огонь и дождевая вода обладают очистительным действием. Они окончательно расправятся с негативными флюидами. Вещь, впитав энергию хозяина и радость предвкушения удовольствия от вкусной пищи и хорошей компании, не принесет никакого вреда. Несколько иная ситуация, когда вещь ”заряжают” специально конкретной разрушительной или иной информацией, влияющей на её хозяина так, как задумал ”даритель”, считает астролог, но такой деятельностью вряд ли занимаются в заключении.

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