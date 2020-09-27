Без дела не сидят: что производят в местах не столь отдаленных

Согласно Закону о тюремном заключении ЭР, все заключенные в возрасте до 64 лет, не обучающиеся и не имеющие медицинских противопоказаний, обязаны работать.

Кто не работает, тот не ест



”Работа в тюрьме — важная форма социальной работы наряду с обучением и социальными программами, — говорит Хелен Мария Раадик, специалист по внутренним коммуникациям Министерства юстиции. — Помимо работы в тюремной промышленности, заключенные также могут выполнять в тюрьме работы по хозяйству. Такая работа состоит из поддержки повседневной работы тюрьмы, это уборка, помощь на кухне и т. д. Заключенные в тюрьме открытого типа работают вне тюрьмы”.

На данный момент 1 600 заключенных заняты работой по хозяйству в тюрьме, 300 — в тюремной индустрии и 300 — в тюрьме открытого типа. Заключенные имеют договорные отношения с компаниями за пределами тюрьмы. Заработная плата заключенных составляет не менее 10% минимальной заработной платы. По словам Раадик, исследования, проведенные в предыдущие годы, показывают, что заключенные, которые работали в тюрьме, после освобождения зарабатывают несколько больше, чем другие.

От тюрьмы и от сумы…



Чтобы заключенным было легче приспособиться к обычной жизни после выхода из тюрьмы, они могут научиться различным рабочим навыкам и привыкнуть к трудовой жизни, работая в AS Eesti Vanglatööstus, сообщила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ. AS Eesti Vanglatööstus — государственное предприятие, производственные предприятия которого расположены во всех тюрьмах — в Таллинне, Тарту и Йыхви. Во всех трех есть цех по производству различных металлических изделий и конструкций.

В Таллиннской тюрьме производят швейные изделия и собирают различные товары, при этом в тюремной швейной промышленности работают только заключенные-женщины. Изделия, изготовленные женщинами-заключенными, не продаются в розничных магазинах, так как работают они для обеспечения нужд тюрьмы: шьют одежду, одеяла, весной шили защитные маски.

Магазины древесины есть в Таллиннской и Вируской тюрьмах. В тюрьме Виру есть также прачечная, которая предлагает полный спектр услуг.