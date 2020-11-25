Автомобилей в Таллинне все больше: проблемам с парковкой не видно конца и края

Места больше нет
”Сегодня в Таллинне такая ситуация, что автомобилей в городе слишком много. В отдельных местах, конечно, не все критично, но в целом мы уже дошли до пика насыщения. А реальность такова, что автомобилей будет только больше. Мы с этим ничего сделать не можем. Единственный выход, чтоб мы все не стояли завтра в пробке, это пересаживаться на альтернативный вид транспорта”, — считает вице-мэр.
Альтернативой он называет, в частности, общественный транспорт, в который город активно вкладывает средства.
”Мы делаем инвестиции в транспорт, равные всему бюджету города Тарту”, — говорит Новиков.
Вариантов для старых домов немного
Новые парковочные нормативы для жилых домов касаются только новых построек. Очевидно, что решить проблему в районах со старыми постройками значительно сложнее. В этом случае город не может предложить ничего нового, кроме уже действующего проекта ”Дворы в порядок”.
”Многие квартирные товарищества ходатайствуют о выделении денег в рамках этого проекта именно для того, чтобы организовать парковку около дома”, — отмечает Новиков.
Самая большая проблема с парковочными местам, по словам Новикова, в Мустамяэ. Там, к слову, на городской земле построен парковочный дом Mauruse maja примерно на 500 мест, который, однако, не пользуется особым спросом.
”В советское время норматив парковки был слишком маленьким. Коэффициент тогда был 0,5 места или что-то подобное. В таких местах исторически сложилась такая ситуация, и у нас теперь мало возможностей для решения этой проблемы. Прежде всего, вариант решения — проект ”Дворы в порядок” и возможность пользоваться парковочными домами. Других возможностей там особо нет. Мы не можем раздвинуть дома, чтобы расширить улицы”, — констатирует вице-мэр.
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