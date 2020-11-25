Автомобилей в Таллинне все больше: проблемам с парковкой не видно конца и края

Место для парковки в новом жилом доме было продано дважды разным людям. Застройщик признал вину, но вариант решения проблемы одного из владельцев не устраивает. ”МК-Эстония” узнавала, как можно выйти из такого положения, а также какие новые правила парковки Таллинн уже ввел для новостроек и как город может помочь в решении проблемы нехватки парковочных мест.

”Мы купили последнюю четырехкомнатную квартиру в новом доме. За этой квартирой по проекту было закреплено два парковочных места в гараже. Но при покупке нас информировали, что осталось только одно место в гараже, а второе будет на площадке у дома снаружи. Мы согласились с этим вариантом и оформили нотариально заверенную сделку, где были обозначены наши парковочные места”, — рассказывает Сергей (имя изменено. — Прим. ред.).

О том, что у одного из парковочных мест есть другой владелец, Сергей узнал спустя несколько месяцев.

”Из Финляндии вернулся второй хозяин нашей стоянки на улице и потребовал освободить его парковку. Мы нашли друг друга в общей группе нашего квартирного товарищества на Фейсбуке”, — объясняет мужчина.

По его словам, второй владелец, жилец этого же дома, предоставил ему доказательства собственности. То же самое в ответ сделал и Сергей.

”Тогда мы поняли, что нам продано одно и то же место на паркинге. Но моя сделка была второй, и я предполагаю, что мои шансы отвоевать парковку ничтожны. Я связался с представителем застройщика, который оформлял сделку. Он покаялся, что это его вина, и обещал попробовать найти выход. Пока мне предложили найти место в аренду, которое застройщик мне оплатит, так как никто в доме свою парковку продавать не хочет. По аренде я нашел два варианта, но это ведь не может быть решением вопроса”, — считает Сергей.

Он планирует обратиться к юристу, чтобы выяснить, какие у него есть варианты решения проблемы.

”Просто компенсация в виде стоимости парковки меня не устраивает, так как я за эти деньги гараж не куплю. А если брать место в аренду, то эти деньги закончатся через три года, и я останусь и без денег, и без парковочного места”, — резюмирует Сергей.