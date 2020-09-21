Арендатор против жильцов: учитываются ли сделанный ремонт и оставленная техника в счет погашения долга?

”Да это б/у! — возмущается Ирина. — На холодильнике вмятины, испорчены полочки, да и плита с четырьмя конфорками давно уже не новье. Если их в счет долга продавать, можно выручить максимум 50 евро. Мне они не нужны. Пусть забирают”.
”Ну, конечно, — парируют бывшие жильцы. — Не нужны, ага. После нас у нее осталась квартира с ремонтом и техникой. А до нас квартира была в ужасном состоянии, полностью убитая и загаженная, там стояла маленькая плитка, а в кухне в раковине была грязная посуда. Ванну мы, когда въехали, чистили четыре дня. Вот такую квартиру она сдавала за 50 евро в месяц!”
Спартак и Марина говорят, что до них Ирина даже не брала залог за квартиру. А после стала брать — 200 евро.
”Так что после нас ее имущество стало лучше, и она стала получать с него больше денег, — говорит семейная пара. — Жильцам она стала говорить, что плита и холодильник — ее. Так что она с нас еще какие-то долги требует?”
Ирина же совершенно не согласна, что она осталась в плюсе: ”Ремонт был сделан в основном мною. Они лишь постелили б/у линолеум и положили плитку, которую я купила. Но от моего ремонта мало что осталось: обои были подраны их котом, линолеум поцарапан, испортили потолок. После них надо все опять приводить в порядок!”
Она убеждена, что жильцы ей остались должны и они, дескать, преднамеренно снимают разные квартиры, уже зная, что не смогут платить, осознанно наносят владельцам материальный ущерб, мошенничают, обманывают порядочных граждан и живут по полгода, ни за что не платя.
”Они многим должны, — говорит Ирина, — и постоянно приходили мне соответствующие письма на их имя. Чтобы предупредить других владельцев квартир, я написала о них в интернете. Но они пригрозили мне судом, и пришлось эту информацию о них удалить. А я просто хочу прекратить это их хождение по квартирам и обман людей. Раз они мне не заплатили и, похоже, ничего я с них уже не получу, то хоть других предупрежу”.
Мука поможет распрощаться с накипью в чайнике
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии