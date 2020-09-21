Арендатор против жильцов: учитываются ли сделанный ремонт и оставленная техника в счет погашения долга?

Ирина утверждает, что холодильник и плита ей не нужны, а за ремонт она согласна ”снять” с долга 200 евро. Бывшие же жильцы Ирины заверяют, что она их терроризирует и шантажирует уже три года, не дает забрать вещи, и ничего они ей не должны. Идут ли оставленные нанимателями в съемной квартире вещи и сделанный ими ремонт в счет погашения долга и можно ли публиковать в интернете имена и фамилии тех, кто вам остался должен, выясняла ”МК-Эстония”.

Три года назад Ирина сдала квартиру внаем семейной паре. Как утверждает женщина, в квартире были недостатки, но пару они не смутили.

”Въехали, стали жить, — говорит Ирина. — Сделали небольшой ремонт — постелили линолеум, положили плитку на кухне. Но раствор и плитку покупала я, их только работа. Сделали там еще что-то по мелочи. За первые два месяца заплатили, потом полгода не платили вообще — ни за аренду, ни за коммуналку. Набежало 800 евро. Они писали мне расписки, что выплатят весь долг. Я верила. Они попросили меня увеличить им ТВ-пакет, чтобы было больше каналов. Я увеличила. Всю весну и лето от них не было ни копейки. За ТВ и коммуналку платить пришлось самой. В сентябре они вообще съехали, оставив в квартире свои личные вещи — якобы в счет погашения долга”.

Сколько стоит ремонт и техника?

Она отмечает, что за сделанный жильцами ремонта согласна ”скостить” им 200 евро.

”Но 600 евро пускай заплатят!” — стоит на своем Ирина.

Жильцы же, Спартак и Марина (имена изменены) говорят, что ремонт в квартире Ирины обошелся им в 600–650 евро вместе с работой.

”Мы поставили там унитаз — у нее даже толчка не было! Поменяли трубы в ванной и туалете. Постелили во всей квартире линолеум — у нее была старая гнилая папка. Плюс оставили в квартире свои холодильник, плиту и видеокамеру. Это еще 200 евро, — говорит Спартак. — Она не отдала нам эти вещи. И не дала времени нормально все собрать, пришлось уходить в спешке — вот и оставили. Плюс она не отдала тещины шторы. Так что мы ей ничего не должны”.

Спартак и Марина заверяют, что оставленные в квартире холодильник и плита были хоть и не новые, но в отличном состоянии.