Антипрививочники: почему некоторые родители отказываются от плановой вакцинации детей

”Если у ребенка плохо выводятся металлы, то это чревато. Посмотрите документальный фильм Роберта Де Ниро, он изучал этот вопрос. Его сын аутист, — добавляет женщина. — Я, конечно, и сама читала литературу на эту тему”.
Виктория также отмечает, что в Японии вакцина от кори и краснухи двойная, а в Эстонии тройная. Она предназначена еще для защиты от свинки. По мнению женщины, это еще хуже. Но пока ребенку не исполнилось двух лет, Виктория еще будет решать, делать ли эту прививку.
Кроме прочего, в Японии не делают никаких вакцинаций при рождении, а ротавирус и свинка вообще не входят в перечень обязательных вакцин.
В Эстонии же на Викторию ”давят врачи”, чтобы она поскорее сделала прививки ребенку.
”После подписания отказа от вакцинации меня врач начала по телефону донимать, когда же мы сделаем прививки. В приказном тоне говорит, рот не дает открыть”, — рассказывает женщина.
У самой Виктории есть проблемы с иммунитетом. В детстве женщине были сделаны все плановые прививки.
”До пяти лет я не болела. А потом как пошло… Герпес один за другим, иммунодефицит, переливание крови. У моего ребенка сейчас все хорошо. Но хочу его сначала обследовать. Вообще, раньше я была ”за” прививки, но потом стала вникать в вопрос и нашла много противопоказаний, о которых врачи не говорят. Теперь все перепроверяю”, — говорит Виктория.
”Просто скажу, что в прививках очень часто содержится алюминий и другие металлы, наличие которых в теле человека, а особенно — ребенка, приводит к непоправимым последствиям, — высказывает свое мнение еще одна мама, Екатерина. — Уже столько было случаев, когда после прививки ребенок становился инвалидом. Тут же и аутизм, и астма, и многое другое. Прививка не направлена на поддержание здоровья. Она направлена на убивание иммунитета, чтоб больницы клиентов не теряли. Вот и все”.
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