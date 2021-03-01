Антипрививочники: почему некоторые родители отказываются от плановой вакцинации детей

Бытует мнение, что вакцина может не защитить человека, а спровоцировать у него серьезные проблемы в развитии и здоровье. Особенно много говорят, что вакцины могут довести до аутизма и других не менее серьезных проблем. Поэтому многие родители, взвесив аргументы ”за” и ”против”, решают, что лучше обойтись без уколов.

Кристина мать двоих детей. Её старшему ребенку уже 10 лет. До сих пор ему сделана лишь прививка от туберкулеза. Младшему ребенку три месяца, он также пока привит только от туберкулеза.

”Младшему планирую до года ничего не делать. Далее буду изучать тему вакцин в Европе и делать выводы. Старшему уже категорически ничего делать не будем из-за астмы, — рассказывает Кристина. — Изначально не прививали ребенка из-за постоянной аллергии. Далее она прошла и были ремиссии, чтобы делать прививки. Но тут же мы столкнулись с тем, что у многих знакомых были побочные реакции. У подруги сын заработал диабет. В тот год, по статистике, много деток заболели диабетом. Также узнали, что вакцина была указана импортная, но штамповали ее у нас в другой области. (Кристина приехала из Киева. — Прим. ред.) Она дешёвая и неэффективная, кто захочет такую колоть ребенку. Ещё нюанс в том, что у нас сильная реакция на белок, а он присутствует во многих вакцинах”.

Младшего ребенка Кристина родила в Эстонии. В роддоме ему сделали прививку от туберкулеза, после которой у ребенка поднялась температура — 38,6 °C. Так как Кристина с мужем тоже аллергики, то сначала женщина планирует проверить, есть ли у младшего ребенка аллергия на белок, затем будет решено, проводить ли ему плановую вакцинацию.

Тщательный отбор

”Я только приехала в Эстонию из Японии. Прививки мы все сделали по плану, кроме кори и краснухи. Вот на ней и застряли. Но в данном вопросе я не могу назвать себя рьяной противницей. Я изучала именно этот вопрос, и единственное, что могу сказать, что прививку от гриппа я бы точно делать не стала. А про коронавирус даже говорить не буду”, — рассказывает Виктория.

По ее мнению, вакцина от кори и краснухи содержит тяжелые металлы, которые могут вызвать аутизм.