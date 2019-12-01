Аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа: почему цены такие низкие и что делать?

Разброс цен на объекты недвижимости в зависимости от удаленности региона от столицы, его принадлежности к курортной зоне и т.д. существует во всех странах. Однако, что касается разницы на цену за квадратный метр в Таллинне и в Ида-Вирумаа — почти в 10 раз, то она, действительно, велика.

Мы не раз указывали, что аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа не только тормозит развитие местного бизнеса, но и уменьшает, например, желание владельцев квартир инвестировать средства в дома. И тут, безусловно, сказывается целый ряд факторов — один из них — более низкие доходы, и соответственно, более низкая покупательская способность жителей Ида-Вирумаа. Также на Северо-Востоке люди не стремятся приобретать жилье как инвестицию, чтобы потом ее сдавать либо продать с большей выгодой, так как активность на рынке жилья является достаточно низкой, не говоря уже о ценах на недвижимость и состоянии жилищного фонда.

И тут невозможно искусственно устранить разницу в ценах на жилье, но можно повлиять на некоторые причины, по которым она столь существенна. Сюда, как я уже сказал, относятся боле низкий, чем во многих других регионах уровень жизни наряду с самым высоким по стране уровнем безработицы. К тому же, и без того сложное положение сегодня усугубляет непростая ситуация в секторе сланцевой энергетики.