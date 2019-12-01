Аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа: почему цены такие низкие и что делать?

Государство со своей стороны разработало целый ряд мер и программ, чтобы оживить регионы. И одним из приоритетных направлений является именно Северо-Восток. В следующем году на развитие регионов из госбюджета будет выделено 17,1 млн евро, это на 9,8 млн евро больше, чем в прошлом году. Около 30% от этой суммы — 5,1 млн евро пойдет на развитие Ида-Вирумаа. В 2022 году, по планам министра государственного управления, объем финансирования программы северо-востока будет доведен до 17 млн евро.
Запущен пилотный проект по расселению и сносу полупустых многоквартирных домов, в котором участвуют не только самоуправления Ида-Вирумаа, но и юго-востока Эстонии. Реализация проекта поможет с помощью государства решить часть проблем с полностью амортизированным жилищным фондом. Раньше этот груз лежал целиком на плечах самоуправлений.
Также правительство продолжает внедрение программы по выводу рабочих мест за пределы столицы. Так, в Ида-Вирумаа на сегодняшний день выведено порядка 130 рабочих мест, этот процесс будет продолжен и в будущем. В Нарве сегодня работают Дом эстонского языка, театральный центр Vaba Lava, а также выведенное в Нарву целевое учреждение интеграции. Их работники приехали в Нарву из других мест региона, некоторые перебрались из других уездов — из городов Раквере и Пярну.
В рамках программы поддержки региона ряду местных предприятий была оказана помощь по созданию рабочих мест. Так, благодаря инвестициям, в том числе в промышленные парки, в течение ближайшего года в регионе должно появиться порядка 150 новых рабочих мест. В рамках уже запущенной программы поддержки региона предприняты определенные шаги для того, чтобы повысить привлекательность Северо-Востока для внутренних туристов. Оказана поддержка Вирускому фонду кино и реализации крупных проектов таких как, например, ”Кремлевские соловьи”, ”Голос гор” и Нарвский энергетический забег.
Для стартапов поддержка была оказана фонду Startup Estonia. Средства — 5,1 млн евро, которые будут направлены в регион в следующем году, также планируется использовать для оживления предпринимательской среды, создания новых рабочих мест и для поддержки стартапов и культурных мероприятий. Все это, с одной стороны, даст местному населению дополнительные возможности в виде новых рабочих мест, с другой стороны, привлечет в регионы специалистов нужного профиля, что косвенно скажется и на спросе на недвижимость.
Канадские ученые назвали витамин, разрушающий почки
Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы
Нападение на Лондонском мосту: убийца сидел за терроризм
Мать убитой девочки заставляли встать на колени перед гробом