01.12.2019, 08:50

Аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа: почему цены такие низкие и что делать?

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Narva linn
Narva linnFoto: Roman Starapopov

"Цены на жилье в определенной мере являются отражением того, насколько люди предпочитают селиться в том или ином регионе, их финансовых возможностей, а также готовности приобретать недвижимость из соображений выгоды, то есть речь идет об активности на рынке недвижимости и рыночной цене на нее", — пишет в "МК-Эстонии" председатель группы поддержки Ида-Вирумаа, депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев.

Разброс цен на объекты недвижимости в зависимости от удаленности региона от столицы, его принадлежности к курортной зоне и т.д. существует во всех странах. Однако, что касается разницы на цену за квадратный метр в Таллинне и в Ида-Вирумаа — почти в 10 раз, то она, действительно, велика.

Мы не раз указывали, что аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа не только тормозит развитие местного бизнеса, но и уменьшает, например, желание владельцев квартир инвестировать средства в дома. И тут, безусловно, сказывается целый ряд факторов — один из них — более низкие доходы, и соответственно, более низкая покупательская способность жителей Ида-Вирумаа. Также на Северо-Востоке люди не стремятся приобретать жилье как инвестицию, чтобы потом ее сдавать либо продать с большей выгодой, так как активность на рынке жилья является достаточно низкой, не говоря уже о ценах на недвижимость и состоянии жилищного фонда.

И тут невозможно искусственно устранить разницу в ценах на жилье, но можно повлиять на некоторые причины, по которым она столь существенна. Сюда, как я уже сказал, относятся боле низкий, чем во многих других регионах уровень жизни наряду с самым высоким по стране уровнем безработицы. К тому же, и без того сложное положение сегодня усугубляет непростая ситуация в секторе сланцевой энергетики.

Государство со своей стороны разработало целый ряд мер и программ, чтобы оживить регионы. И одним из приоритетных направлений является именно Северо-Восток. В следующем году на развитие регионов из госбюджета будет выделено 17,1 млн евро, это на 9,8 млн евро больше, чем в прошлом году. Около 30% от этой суммы — 5,1 млн евро пойдет на развитие Ида-Вирумаа. В 2022 году, по планам министра государственного управления, объем финансирования программы северо-востока будет доведен до 17 млн евро.

Запущен пилотный проект по расселению и сносу полупустых многоквартирных домов, в котором участвуют не только самоуправления Ида-Вирумаа, но и юго-востока Эстонии. Реализация проекта поможет с помощью государства решить часть проблем с полностью амортизированным жилищным фондом. Раньше этот груз лежал целиком на плечах самоуправлений.

Также правительство продолжает внедрение программы по выводу рабочих мест за пределы столицы. Так, в Ида-Вирумаа на сегодняшний день выведено порядка 130 рабочих мест, этот процесс будет продолжен и в будущем. В Нарве сегодня работают Дом эстонского языка, театральный центр Vaba Lava, а также выведенное в Нарву целевое учреждение интеграции. Их работники приехали в Нарву из других мест региона, некоторые перебрались из других уездов — из городов Раквере и Пярну.

В рамках программы поддержки региона ряду местных предприятий была оказана помощь по созданию рабочих мест. Так, благодаря инвестициям, в том числе в промышленные парки, в течение ближайшего года в регионе должно появиться порядка 150 новых рабочих мест. В рамках уже запущенной программы поддержки региона предприняты определенные шаги для того, чтобы повысить привлекательность Северо-Востока для внутренних туристов. Оказана поддержка Вирускому фонду кино и реализации крупных проектов таких как, например, ”Кремлевские соловьи”, ”Голос гор” и Нарвский энергетический забег.

Для стартапов поддержка была оказана фонду Startup Estonia. Средства — 5,1 млн евро, которые будут направлены в регион в следующем году, также планируется использовать для оживления предпринимательской среды, создания новых рабочих мест и для поддержки стартапов и культурных мероприятий. Все это, с одной стороны, даст местному населению дополнительные возможности в виде новых рабочих мест, с другой стороны, привлечет в регионы специалистов нужного профиля, что косвенно скажется и на спросе на недвижимость.

При планировании распределения средств Европейского союза на следующий период финансирования (2021-2027 год) в большей степени будут учитываться региональные особенности и уровень развития регионов. И, по словам министра государственного управления Яака Ааба, одним из приоритетных направлений будет именно Северо-Восток.

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"МК Эстония"
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