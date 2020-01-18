Алименты от государства? Что делать, если отец ребенка отказывается платить алименты

От редакции:

С 2017 года в Эстонии существует алиментная помощь, которая призвана обеспечить воспитывающему ребенка в одиночку родителю ежемесячное пособие в размере не менее ста евро. Выплата алиментной помощи не освобождает должника по алиментам от его обязанностей, и государство потребует от него погасить задолженность.

Алиментная помощь выплачивается не только в период судопроизводства по алиментам, но и в период исполнительного производства, если родитель, которого суд обязал выплачивать алименты, не делает этого.

Размер алиментной помощи в период ведения исполнительного производства составляет 100 евро в месяц на одного ребенка. Если сумма алиментов, взысканная судом, меньше 100 евро, то и алиментная помощь выплачивается в соответствии с этой суммой. Однако если сумма взысканных алиментов больше 100 евро, то государство выплачивает алиментную помощь в размере 100 евро в месяц.

Если должник выплачивает ребенку за месяц часть алиментов, то эта сумма вычитается из суммы алиментной помощи, и государство выплачивает ребенку оставшуюся часть. Таким образом, размер алиментной помощи может каждый месяц быть различным в зависимости от того, поступили ли алименты от должника за месяц и в каком объеме.