Алексей Туровский: как отпугнуть птиц, которые облюбовали ваш дом

И если вам надоели незваные крылатые соседи, то первым делом необходимо перекрыть птицам доступ к еде. Важно понимать, что птица — существо неглупое и в состоянии прокормить себя сама. Желательно делать это сообща с соседними домами и совместить с регулярными появлениями на крыше, если птицы ее облюбовали. Например, можно попросить дворника периодически ходить по крыше — естественно, если это безопасно. Тем самым вы создадите птицам некий дискомфорт, и шансы на то, что они решат безвозвратно улететь, резко повысятся.

По словам Алексея Туровского, для отпугивания птиц можно использовать силуэты совы и сокола. При этом обязательно надо сделать крупные глаза, можно из фольги. Размах крыльев у этих самодельных хищников должен быть не менее 60 см. Увидев такой силуэт, болтающийся на растяжках, ни одна птица не рискнет приземлиться к вам на крышу.

В случае с голубями надо регулярно контролировать чердаки и технические помещения зданий. Ни в коем случае не блокируйте доступ на чердак, если нет уверенности, что там не осталось птиц.

Очень важно знать, что с того момента, как птица построит гнездо и начнет высиживать яйца, что-либо предпринимать (например, разрушать гнезда или бить кладку) уже нельзя. Также и в любое другое время применять насилие по отношению к городским птицам или их птенцам является недопустимым.

Если вас беспокоит чье-либо фанатичное кормление птиц, когда, к примеру, ваш сосед регулярно выкидывает остатки пищи из своего окна и не идет с вами или с правлением вашего КТ на компромисс, не лишним будет обратиться за консультацией или помощью в МуПо.