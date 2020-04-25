25.04.2020, 16:42

45 — на себя потрать! Во что вложить прибавку к пенсии, чтобы деньги начали работать

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rahapõletamine
rahapõletamineFoto: Kretel Kuusk

С 1 апреля у почти 328 000 пенсионеров Эстонии пенсии в среднем повысились на 8%. Средняя сумма прибавки составила 45 евро. Как распорядиться прибавкой, как заставить деньги приносить пользу, узнавала ”МК-Эстония”.

С учетом индексации и внеочередного повышения базовой части пенсии пенсионеры со стажем в 15 лет начнут получать в месяц 322,07 евро, с 30-летним стажем — 428,63 евро, с 40-летним стажем — 499,67 евро, а с 44-летним стажем — 528,09 евро.

В начале апреля получившие пенсию люди активно созванивались с друзьями и родственниками, интересуясь, у кого насколько пенсия выросла.

– Прибавку-то куда потратишь? — спрашивает одна пенсионерка другую.

– Внуку подарок на день рожденья куплю, — следует незамедлительный ответ. — У меня-то все есть…

Многие жители Эстонии предпочитают класть деньги на расчётный счёт или под матрас. А ведь известно, что эти методы редко приносят прибыль. После оплаты обязательных расходов у людей обычно не остаётся лишних средств, тем не менее некоторые эксперты финансовой сферы убеждены, что возможности для инвестирования есть и при небольших доходах, главное — понимать, что далеко не все инвестиционные инструменты подходят для лиц пенсионного возраста.

Во что же вложить прибавку к пенсии, чтобы деньги начали работать, но при этом не слишком рисковать? Этот вопрос мы задали финансовому консультанту, основателю Таллиннской бизнес-школы для детей и юношества Владимиру Корниенко.

Устойчивые и долгосрочные

– Если есть небольшие деньги хоть у подростка, хоть у пенсионера, и надо принять решение, куда бы их вложить, я бы посоветовал инвестировать в акции каких-нибудь предприятий, которые точно не обанкротятся и чьи акции обязательно будут расти, — говорит финансовый консультант.

По словам Корниенко, это могли бы быть акции компании Tallinna vesi, потому что воду все время будут люди использовать, а значит, и акции будут расти; также акции A. le Coq, Kalev, правда, они не всегда бывают доступны для покупки. Если на таллиннской бирже подходящее предприятие найти не удастся, можно выбирать акции предприятий по всему миру.

– Я посоветовал бы обратить внимание на акции крупнейших российских компаний ”Газпром” или ”Лукойл” и вообще любых гигантов, торгующих полезными ископаемыми. Что бы ни происходило в мире, кризис когда-нибудь да кончится, а сейчас, поскольку нефть упала в цене и, соответственно, подешевели акции, их очень выгодно покупать, — отмечает специалист. — Те, кто выбирает формат долгосрочных инвестиций, вполне могут рассмотреть такие варианты. Можно даже с 15–20 евро начинать, потому что стоимость одной акции совсем невелика. На рынке акций не всегда есть устойчивый рост, нужно выбирать все-таки стратегии долгосрочные, на несколько лет, тогда будет и плюс.

Молодые и перспективные

– Если рассмотреть краткосрочные стратегии инвестирования, я бы рекомендовал найти проекты, не являющиеся финансовой пирамидой, которые точно не обанкротятся, — продолжает Корниенко. — Это, как правило, молодые проекты, которые предлагают инвестировать определенные суммы и которые имеют большое будущее. Я бы рекомендовал обратить внимание на проекты, связанные с криптовалютами, только вкладывать деньги не в сами биткоины и тому подобное, потому что, если вкладывать в валюту, неважно, электронные деньги или реальные, это ненадежно, как казино… А именно в проекты, бизнес, который работает, приносит пользу и связан, допустим, с электронными валютами. Разобраться там совсем несложно.

А вот покупать инвестиционное золото или серебро Владимир Корниенко не рекомендует: по его словам, их цена сейчас выше, чем она должна быть для дальнейшей продажи и получения выгоды от этого. Не то время для драгметаллов.

Активные и любознательные

– Наилучшими инвестициями во все времена являлись инвестиции в себя: в здоровье и развитие интеллекта, что очень важно для людей преклонного возраста, чтобы ”не засохнуть”, — утверждает финансовый консультант. — Есть смысл чему-то научиться, потому что курсов по интересам, по языкам, разным полезным навыкам множество и цены их вполне доступны, в 45 евро в месяц вполне можно уложиться. Я бы рекомендовал вложения в себя — на мой взгляд, это самое правильное. Заниматься можно в интернете или записаться на ”живые” курсы, когда кончится карантин, почему нет? Например, занятия для взрослых в школах по интересам стоят 30–40 евро в месяц. Многие организации могут пойти навстречу пенсионеру и предложить льготную цену или согласиться на оплату рассрочкой маленькими ежемесячными платежами.

Прятать прибавку к пенсии ”под матрас”, чтобы оставить потомкам — зачем?.. Оказывая финансовую помощь взрослым детям, мы оказываем медвежью услугу, мы ставим их в такую позицию, как будто думаем, что сам он не справится, ничего не умеет и не стоит, и это вообще-то принижение личности, занижение его самооценки. Пенсионерам следовало бы пересмотреть этот момент и больше верить в молодежь, и жить самим здесь и сейчас, получать от жизни удовольствие. Моим родителям уже 85 лет, и каждый год они ездят отдыхать в Египет — откладывая ежемесячно небольшие суммы, получают прекрасный отдых раз в году. Все возможно, — заключает финансовый консультант.

Комментарии специалистов

Тармо Танилас, инвестиционный стратег Swedbank:

В мире сейчас очень тяжелые времена. Чтобы улучшить ситуацию, крупные центральные банки начали поддерживать экономику и снизили процентные ставки. Это хорошая новость для компаний и заемщиков, но она огорчает вкладчиков, потому что, к сожалению, на данный момент проценты по вкладу практически отсутствуют. Первая рекомендация — создать как минимум годовой резерв сбережений, чтобы было легче пережить трудные времена. Можно, конечно, инвестировать часть пенсии ежемесячно, но это требует предыдущего инвестиционного опыта и экономических знаний. Для пожилых людей будет разумно смотреть на фондовые рынки, когда коронавирус окажется позади. Прежде чем делать инвестиции, всегда целесообразно прийти в свой домашний банк и проконсультироваться со специалистами. Не существует универсального варианта инвестирования. Консалтинг помогает лучше понять различные риски, связанные с инвестициями, и ничего не стоит.

Свен Кунсинг, член правления AS SEB Varahaldus

SEB, конечно, не рекомендует людям в возрасте 65 лет и старше задумываться об инвестировании в рискованные активы, даже если такие активы в связи с текущим кризисом упали в цене. Однако, если человек заинтересован в инвестировании своих свободных средств, мы рекомендуем выяснить толерантность к риску и цель инвестиций вместе с консультантом и найти подходящий вариант.

Алар Тамминг, председатель совета AS Tavid

Поскольку положение пенсионеров очень сложное, а пенсия позволяет нам жить только на минимальном уровне жизни, мы рекомендуем никуда не инвестировать эти 45 евро, а использовать их для совершения покупок, которые до сих пор откладывались из-за нехватки денег. В этом случае они принесут наибольшую пользу человеку, потому что тогда его желание исполнится немедленно, а не в гипотетическом в будущем.

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