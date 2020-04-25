45 — на себя потрать! Во что вложить прибавку к пенсии, чтобы деньги начали работать

С учетом индексации и внеочередного повышения базовой части пенсии пенсионеры со стажем в 15 лет начнут получать в месяц 322,07 евро, с 30-летним стажем — 428,63 евро, с 40-летним стажем — 499,67 евро, а с 44-летним стажем — 528,09 евро.

В начале апреля получившие пенсию люди активно созванивались с друзьями и родственниками, интересуясь, у кого насколько пенсия выросла.

– Прибавку-то куда потратишь? — спрашивает одна пенсионерка другую.

– Внуку подарок на день рожденья куплю, — следует незамедлительный ответ. — У меня-то все есть…

Многие жители Эстонии предпочитают класть деньги на расчётный счёт или под матрас. А ведь известно, что эти методы редко приносят прибыль. После оплаты обязательных расходов у людей обычно не остаётся лишних средств, тем не менее некоторые эксперты финансовой сферы убеждены, что возможности для инвестирования есть и при небольших доходах, главное — понимать, что далеко не все инвестиционные инструменты подходят для лиц пенсионного возраста.

Во что же вложить прибавку к пенсии, чтобы деньги начали работать, но при этом не слишком рисковать? Этот вопрос мы задали финансовому консультанту, основателю Таллиннской бизнес-школы для детей и юношества Владимиру Корниенко.

Устойчивые и долгосрочные

– Если есть небольшие деньги хоть у подростка, хоть у пенсионера, и надо принять решение, куда бы их вложить, я бы посоветовал инвестировать в акции каких-нибудь предприятий, которые точно не обанкротятся и чьи акции обязательно будут расти, — говорит финансовый консультант.

По словам Корниенко, это могли бы быть акции компании Tallinna vesi, потому что воду все время будут люди использовать, а значит, и акции будут расти; также акции A. le Coq, Kalev, правда, они не всегда бывают доступны для покупки. Если на таллиннской бирже подходящее предприятие найти не удастся, можно выбирать акции предприятий по всему миру.

– Я посоветовал бы обратить внимание на акции крупнейших российских компаний ”Газпром” или ”Лукойл” и вообще любых гигантов, торгующих полезными ископаемыми. Что бы ни происходило в мире, кризис когда-нибудь да кончится, а сейчас, поскольку нефть упала в цене и, соответственно, подешевели акции, их очень выгодно покупать, — отмечает специалист. — Те, кто выбирает формат долгосрочных инвестиций, вполне могут рассмотреть такие варианты. Можно даже с 15–20 евро начинать, потому что стоимость одной акции совсем невелика. На рынке акций не всегда есть устойчивый рост, нужно выбирать все-таки стратегии долгосрочные, на несколько лет, тогда будет и плюс.