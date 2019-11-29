18-летняя девушка впервые пошла в банк и ей навязали вторую пенсионную ступень

Утром следующего дня я поехала к заведующей данного отделения банка и объяснила ситуацию, на что получила ответ, что дочь уже совершеннолетняя и вправе сама принимать решения. Я сказала, что такой юный человек, не имея опыта, столкнувшись впервые с официальным учреждением и не имея никакого представления о пенсиях, не может принимать обдуманное решение в течении пяти-десяти минут (время ее обслуживания менеджером, в это же время входит заключение договора на интернет-банк). И тем более, что менеджером никакие подробности не были разъяснены.
Заведующая сообщила, что это наш пробел, что мы дома с дочерью не разговаривали по поводу пенсии. Я возразила, что дочь учится в 12-м классе, и у нас сейчас другие приоритеты — окончание гимназии и выбор профессии. Одним словом, мне отказали в аннулировании этого договора. Я подала жалобу в Департамент защиты потребителя, но и там мне отказали все по той же причиной, что дочь совершеннолетняя и вправе сама принимать решения!
Хотелось бы предостеречь родителей, чьи дети только начинают самостоятельную жизнь, чтобы до того, как подписывать какие-либо документы, даже в официальных учреждениях, брали время на раздумье, а не делали это сразу под влиянием заинтересованных работников!"
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