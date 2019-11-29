29.11.2019, 08:20

18-летняя девушка впервые пошла в банк и ей навязали вторую пенсионную ступень

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Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

"Хочу поделиться своей историей с другими родителями с вашей помощью. Моей дочери в августе 2019 года исполнилось 18 лет. Она ученица 12-го класса гимназии", — начинает свое письмо в "МК-Эстонию" Светлана.

"Пару-тройку лет назад я открыла для нее счет в банке, где у меня самой есть банковский счет. На счет дочери я ежемесячно перечисляла денежку на мелкие расходы от 30 до 60 евро. Номер счета дочери был привязан к моему личному расчетному счету, она имела только банковскую карточку.

Когда же дочке исполнилось 18 лет, то ее счет сразу был убран с моей интернет-странички, т. е. я больше не могла его смотреть. Поэтому я сказала дочери сходить в банк и оформить себе свой интернет-банк. С этой целью в сентябре 2019 года дочка пошла в отделение банка. Это был ее первый самостоятельный поход в официальное учреждение!

Когда ее очередь подошла, менеджер сразу у нее спросил: ”Вам исполнилось 18 лет, на ваш счет приходит зарплата, хотите ли в будущем получать пенсию?”. Зарплата, которая короткое время приходит ей на счет, это то, что моя дочь зарабатывает себе на мелкие расходы, подрабатывая в среднем четыре-пять дней в месяц по пять часов, совмещая с обучением в средней школе. Поскольку ни дома, ни в школе не обсуждался вопрос пенсии, дочка имеет понятие только о том, что в старости все получают пенсию. Поэтому менеджеру она ответила, что желает.

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Тут же ей была оформлена вторая пенсионная ступень. Никаких подробностей, что это такое и есть ли какая-то альтернатива, ей не объяснялось. Когда она рассказала эту историю мне вечером дома, мы впервые заговорили об этом. Позиция нашей семьи такова, что добровольно мы не желаем заключать договор на вторую ступень пенсии, и, если это обязательная программа, пусть государство в принудительном порядке вынесет такое решение.

Утром следующего дня я поехала к заведующей данного отделения банка и объяснила ситуацию, на что получила ответ, что дочь уже совершеннолетняя и вправе сама принимать решения. Я сказала, что такой юный человек, не имея опыта, столкнувшись впервые с официальным учреждением и не имея никакого представления о пенсиях, не может принимать обдуманное решение в течении пяти-десяти минут (время ее обслуживания менеджером, в это же время входит заключение договора на интернет-банк). И тем более, что менеджером никакие подробности не были разъяснены.

Заведующая сообщила, что это наш пробел, что мы дома с дочерью не разговаривали по поводу пенсии. Я возразила, что дочь учится в 12-м классе, и у нас сейчас другие приоритеты — окончание гимназии и выбор профессии. Одним словом, мне отказали в аннулировании этого договора. Я подала жалобу в Департамент защиты потребителя, но и там мне отказали все по той же причиной, что дочь совершеннолетняя и вправе сама принимать решения!

Хотелось бы предостеречь родителей, чьи дети только начинают самостоятельную жизнь, чтобы до того, как подписывать какие-либо документы, даже в официальных учреждениях, брали время на раздумье, а не делали это сразу под влиянием заинтересованных работников!"

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
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