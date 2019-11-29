18-летняя девушка впервые пошла в банк и ей навязали вторую пенсионную ступень

"Пару-тройку лет назад я открыла для нее счет в банке, где у меня самой есть банковский счет. На счет дочери я ежемесячно перечисляла денежку на мелкие расходы от 30 до 60 евро. Номер счета дочери был привязан к моему личному расчетному счету, она имела только банковскую карточку.

Когда же дочке исполнилось 18 лет, то ее счет сразу был убран с моей интернет-странички, т. е. я больше не могла его смотреть. Поэтому я сказала дочери сходить в банк и оформить себе свой интернет-банк. С этой целью в сентябре 2019 года дочка пошла в отделение банка. Это был ее первый самостоятельный поход в официальное учреждение!

Когда ее очередь подошла, менеджер сразу у нее спросил: ”Вам исполнилось 18 лет, на ваш счет приходит зарплата, хотите ли в будущем получать пенсию?”. Зарплата, которая короткое время приходит ей на счет, это то, что моя дочь зарабатывает себе на мелкие расходы, подрабатывая в среднем четыре-пять дней в месяц по пять часов, совмещая с обучением в средней школе. Поскольку ни дома, ни в школе не обсуждался вопрос пенсии, дочка имеет понятие только о том, что в старости все получают пенсию. Поэтому менеджеру она ответила, что желает.

Тут же ей была оформлена вторая пенсионная ступень. Никаких подробностей, что это такое и есть ли какая-то альтернатива, ей не объяснялось. Когда она рассказала эту историю мне вечером дома, мы впервые заговорили об этом. Позиция нашей семьи такова, что добровольно мы не желаем заключать договор на вторую ступень пенсии, и, если это обязательная программа, пусть государство в принудительном порядке вынесет такое решение.