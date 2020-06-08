08.06.2020, 08:50

13 невозвращенных миллионов. Тысячи человек еще не получили обратно свой переплаченный подоходный налог


Оксана Авдеева
EST
13 невозвращенных миллионов. Тысячи человек еще не получили обратно свой переплаченный подоходный налог
Foto: Ester Vaitmaa

В связи с тем, что по состоянию на 30 апреля не подали декларации о доходах за прошлый год еще 40 000 человек, Налогово-таможенный департамент (НТД) в порядке исключения продлил срок до 30 июня, пишет "МК Эстония".

За две недели число не получивших свои деньги снизилось вдвое, и по последним данным, остались не поданными еще 20 000 деклараций о доходах за прошлый год. Что же мешает жителям Эстонии получить обратно свой переплаченный подоходный налог и что нужно знать, чтобы быстрее подать декларацию?

”Я, например, из тех, кто не подал, — говорит пенсионерка Татьяна Ивановна. — Я в прошлом году работала, но под Новый год меня сократили. И сначала говорили, что я и другие, кто оказался в подобной ситуации, должны будут доплачивать дополнительно много налогов, по-тому что они получили пособие по сокращению, и доходы выросли. Но потом, как вы знаете, президент провозгласила поправку к закону, согласно которой, часть дохода можно будет пе-ренести на следующий год”.

И хотя до этого пенсионерка все годы подавала электронную декларацию о доходах, теперь ей сказали, что лучше поехать в Налоговый департамент и самой проконтролировать, чтобы все было правильно записано и учтено.

”Так что я ждала, пока они откроются, — поясняет она, — и не подавала. Да и деньги там должны вернуть приличные, поэтому лучше досконально все проверить. А в интернете этом нажмешь не туда — и все уже ушло”.

Не штурмуйте бюро

Таких, как Татьяна Ивановна, много. Преимущественно это люди пожилого возраста, кото-рые предпочитают лично подавать декларации, и лучше всего на бумаге, потому что они хо-тят точно убедиться, что все верно, и переспросить у консультанта. И все, что касается денег и госинстанций, должно быть точно, как в аптеке.

Однако НТД советует тем, кто предпочитает подавать декларации о доходах на бумаге, пока не торопиться в представительство и немного обождать.

”Мы открыли бюро 18 мая, но декларации можно подавать до конца июня, — говорят налого-вики, — поэтому лучше подождать, пока основная масса народу посетит представительство, и только тогда приходить, чтобы не заразиться. Время есть”.

По словам представителя НТД Сандера Аасна MTA, те, кого, как и Татьяну Ивановну, в про-шлом году сократили, тоже могут подать электронные декларации. Нужно только, чтобы бы-ла ИД-карта и пароли. И электронный вариант, по его словам, лучше всего. Все дополни-тельные документы можно также отправить налоговикам в электронном виде — или прикре-пить их прямо к декларации, или отправить отдельно по электронной почте по адресу eraklient@emta.ee

”На бумаге обычно подают декларации нерезиденты, у кого нет возможности заполнить ее в электронном виде, — добавляет он. — И многие пожилые люди”.

По его словам, в этом году подсчитали, что на возврат переплаченного подоходного налога уйдет 183 миллиона евро. И большую часть денег — 170 миллионов евро — людям уже верну-ли.

Он заверяет, что те, кто получил компенсацию по сокращению, пособие по усыновлению или декретные деньги, также могут подать декларацию о доходах по интернету, и не обязательно для этого приходить в бюро, чтобы подать на бумаге.

”Но возможность заполнить бумажный вариант декларации по-прежнему есть, это можно сделать до конца июня, и никуда эта возможность не денется”, — заверяет Аасна.

Тем же, кто после прочтения этих строк понял, что никаких препятствий для подачи декла-рации по интернету нет, нужно помнить, что прямая ссылка на электронную среду на сайте НТД будет активна еще до 31 мая.

А для тех, кто беспокоится о своем здоровье, но хочет подать именно на бумаге, есть еще один вариант: можно распечатать бланк, который есть на страничке НТД, заполнить его дома и отправить по обычной почте налоговикам. И совсем не обязательно прикреплять сразу же все документы, которые свидетельствуют о вычетах (чеки за обучение, справки об уплате ин-трессов и прочее), — если у налоговиков будут вопросы, с вами непременно свяжутся.

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