13 невозвращенных миллионов. Тысячи человек еще не получили обратно свой переплаченный подоходный налог

За две недели число не получивших свои деньги снизилось вдвое, и по последним данным, остались не поданными еще 20 000 деклараций о доходах за прошлый год. Что же мешает жителям Эстонии получить обратно свой переплаченный подоходный налог и что нужно знать, чтобы быстрее подать декларацию?

”Я, например, из тех, кто не подал, — говорит пенсионерка Татьяна Ивановна. — Я в прошлом году работала, но под Новый год меня сократили. И сначала говорили, что я и другие, кто оказался в подобной ситуации, должны будут доплачивать дополнительно много налогов, по-тому что они получили пособие по сокращению, и доходы выросли. Но потом, как вы знаете, президент провозгласила поправку к закону, согласно которой, часть дохода можно будет пе-ренести на следующий год”.

И хотя до этого пенсионерка все годы подавала электронную декларацию о доходах, теперь ей сказали, что лучше поехать в Налоговый департамент и самой проконтролировать, чтобы все было правильно записано и учтено.

”Так что я ждала, пока они откроются, — поясняет она, — и не подавала. Да и деньги там должны вернуть приличные, поэтому лучше досконально все проверить. А в интернете этом нажмешь не туда — и все уже ушло”.

Не штурмуйте бюро

Таких, как Татьяна Ивановна, много. Преимущественно это люди пожилого возраста, кото-рые предпочитают лично подавать декларации, и лучше всего на бумаге, потому что они хо-тят точно убедиться, что все верно, и переспросить у консультанта. И все, что касается денег и госинстанций, должно быть точно, как в аптеке.

Однако НТД советует тем, кто предпочитает подавать декларации о доходах на бумаге, пока не торопиться в представительство и немного обождать.

”Мы открыли бюро 18 мая, но декларации можно подавать до конца июня, — говорят налого-вики, — поэтому лучше подождать, пока основная масса народу посетит представительство, и только тогда приходить, чтобы не заразиться. Время есть”.

По словам представителя НТД Сандера Аасна MTA, те, кого, как и Татьяну Ивановну, в про-шлом году сократили, тоже могут подать электронные декларации. Нужно только, чтобы бы-ла ИД-карта и пароли. И электронный вариант, по его словам, лучше всего. Все дополни-тельные документы можно также отправить налоговикам в электронном виде — или прикре-пить их прямо к декларации, или отправить отдельно по электронной почте по адресу eraklient@emta.ee