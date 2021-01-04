10 актуальных вопросов о школьном обучении во вторую волну коронавируса

Если показаний для того, чтобы учащийся оставался дома, нет, то есть ученик хорошо себя чувствует, не находился в близком контакте с заболевшим человеком и не обязан соблюдать самоизоляцию, однако родители предпочли бы, чтобы их ребенок учился дистанционно, то им следует обсудить эту ситуацию с классным руководителем.
Так как дистанционное обучение считается формой стационарного обучения, то в такой ситуации решение остается за школой — если такая возможность есть, например, в классе все равно часть учащихся обучается дистанционно, и, по оценке школы, для данного ребенка дистанционное обучение подходит, то школа может пойти навстречу желанию родителей.
Если учащийся не может участвовать в обучении по болезни, то о том, каким образом после выздоровления будут компенсированы пропуски в учебной работе, следует договориться с учителем. Точно так же, как подобные ситуации разрешались и до прихода пандемии.
Очаги в школах
2. Почему в первую очередь переводят на дистанционное обучение учеников старших классов? Таким образом, в одной семье могут быть дети, которые учатся дома, и дети, которые продолжают ходить в ту же самую школу.
– В основе этого решения лежат рекомендации Департамента здоровья. Научные исследования и данные указывают на то, что многие очаги заражения были связаны именно со школами и учениками гимназического возраста. В тех регионах, где это наиболее распространено, было принято решение о полном переводе гимназистов на дистанционное обучение.
Разумеется, школы — не единственное место, где происходят контакты. У ребят есть семьи, друзья, они ходят в спортивные секции и посещают публичные места, и мы надеемся, что ограничительные меры в отношении гимназий в определенных регионах помогут предотвратить ограничения в других общественных сферах. С этой же целью были введены дополнительные ограничения и на деятельность по интересам, а также введено требование носить маску в общественных местах.
Аптечка для пандемии - советует врач
Мир предупредили о новом опасном вирусе: всё серьезно
В Бельгии случайно опубликованы цены на вакцины против COVID-19
Птицы падали замертво: что случилось в Италии в новогоднюю ночь