10 актуальных вопросов о школьном обучении во вторую волну коронавируса

О том, как школы будут подстраиваться под новый режим, увеличат ли из-за коронавируса зимние каникулы и будет ли из-за онлайн-обучения пересмотрена система оценивания знаний, ”МК-Эстония” спросила у Министерства образования и науки.

Газета собрала вопросы, которые волнуют многих мам и пап учеников разного возраста. И тех, чьи дети только пошли в школу, и тех, кто ее заканчивает. Ответила на них заместитель коммуникационного отдела Министерства образования и науки Елена Земскова

До января дома

1.Может ли ребенок учиться онлайн, если официально класс не отпущен на дистанционное обучение? Например, ребенок заболел или родители переживают за его здоровье. Можно ли установить в классе камеру, чтобы ребенок мог тоже участвовать в уроке с другими ребятами?

– Перед началом учебного года Министерство образования дало школам указание продумать, каким образом при необходимости будет организовано дистанционное обучение — какие меры возможно предпринять, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в условиях, когда требуется сокращать количество контактов между людьми, чтобы избежать ухудшения ситуации.

В зависимости от собственных особенностей — количества и возраста учащихся и педагогов, размеров и количества школьных помещений, опыта, полученного весной, и т. д. — школы разработали собственные принципы организации обучения. Например, в некоторых школах чередуются недели или дни дистанционного обучения, в некоторых дистанционно учились только старшие классы, где-то дают больше самостоятельных заданий, а где-то действительно практикуют видеоуроки.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с этой недели в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа на дистанционное обучение до 10 января переводятся все гимназисты. Решения о переводе конкретных классов и школ в других регионах частично или полностью на дистанционное обучение принимаются в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. Это зависит от количества случаев заражения, количества тех, кто находился в близком контакте с заболевшим, и так далее. То есть дополнительные меры предпринимаются, исходя из конкретной ситуации.