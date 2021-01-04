04.01.2021, 08:50

10 актуальных вопросов о школьном обучении во вторую волну коронавируса


Ирина Петрова
EST
"Palju räägitakse sellest, et distantsõpe mõjub koolilastele halvasti. Jah, kevadel suurenes õpiraskustega õpilaste hulk, ent oli ka neid, kellele distantsõpe sobis hoopis paremini kui tavaõpe," märkis koolipsühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu.
"Palju räägitakse sellest, et distantsõpe mõjub koolilastele halvasti. Jah, kevadel suurenes õpiraskustega õpilaste hulk, ent oli ka neid, kellele distantsõpe sobis hoopis paremini kui tavaõpe," märkis koolipsühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu.Foto: Tiit Blaat

Не успели родители школьников морально и физически отойти от тягот дистанционного обучения, с которым всем пришлось как-то справляться в первую волну пандемии, как стремительно растущее чисто больных снова начало загонять учеников по домам.

О том, как школы будут подстраиваться под новый режим, увеличат ли из-за коронавируса зимние каникулы и будет ли из-за онлайн-обучения пересмотрена система оценивания знаний, ”МК-Эстония” спросила у Министерства образования и науки.

Газета собрала вопросы, которые волнуют многих мам и пап учеников разного возраста. И тех, чьи дети только пошли в школу, и тех, кто ее заканчивает. Ответила на них заместитель коммуникационного отдела Министерства образования и науки Елена Земскова

До января дома

1.Может ли ребенок учиться онлайн, если официально класс не отпущен на дистанционное обучение? Например, ребенок заболел или родители переживают за его здоровье. Можно ли установить в классе камеру, чтобы ребенок мог тоже участвовать в уроке с другими ребятами?

– Перед началом учебного года Министерство образования дало школам указание продумать, каким образом при необходимости будет организовано дистанционное обучение — какие меры возможно предпринять, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в условиях, когда требуется сокращать количество контактов между людьми, чтобы избежать ухудшения ситуации.

В зависимости от собственных особенностей — количества и возраста учащихся и педагогов, размеров и количества школьных помещений, опыта, полученного весной, и т. д. — школы разработали собственные принципы организации обучения. Например, в некоторых школах чередуются недели или дни дистанционного обучения, в некоторых дистанционно учились только старшие классы, где-то дают больше самостоятельных заданий, а где-то действительно практикуют видеоуроки.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с этой недели в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа на дистанционное обучение до 10 января переводятся все гимназисты. Решения о переводе конкретных классов и школ в других регионах частично или полностью на дистанционное обучение принимаются в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. Это зависит от количества случаев заражения, количества тех, кто находился в близком контакте с заболевшим, и так далее. То есть дополнительные меры предпринимаются, исходя из конкретной ситуации.

Если показаний для того, чтобы учащийся оставался дома, нет, то есть ученик хорошо себя чувствует, не находился в близком контакте с заболевшим человеком и не обязан соблюдать самоизоляцию, однако родители предпочли бы, чтобы их ребенок учился дистанционно, то им следует обсудить эту ситуацию с классным руководителем.

Так как дистанционное обучение считается формой стационарного обучения, то в такой ситуации решение остается за школой — если такая возможность есть, например, в классе все равно часть учащихся обучается дистанционно, и, по оценке школы, для данного ребенка дистанционное обучение подходит, то школа может пойти навстречу желанию родителей.

Если учащийся не может участвовать в обучении по болезни, то о том, каким образом после выздоровления будут компенсированы пропуски в учебной работе, следует договориться с учителем. Точно так же, как подобные ситуации разрешались и до прихода пандемии.

Очаги в школах

2. Почему в первую очередь переводят на дистанционное обучение учеников старших классов? Таким образом, в одной семье могут быть дети, которые учатся дома, и дети, которые продолжают ходить в ту же самую школу.

– В основе этого решения лежат рекомендации Департамента здоровья. Научные исследования и данные указывают на то, что многие очаги заражения были связаны именно со школами и учениками гимназического возраста. В тех регионах, где это наиболее распространено, было принято решение о полном переводе гимназистов на дистанционное обучение.

Разумеется, школы — не единственное место, где происходят контакты. У ребят есть семьи, друзья, они ходят в спортивные секции и посещают публичные места, и мы надеемся, что ограничительные меры в отношении гимназий в определенных регионах помогут предотвратить ограничения в других общественных сферах. С этой же целью были введены дополнительные ограничения и на деятельность по интересам, а также введено требование носить маску в общественных местах.

Не стоит забывать о том, что ограничения — это вынужденная мера, которая не снимает с каждого человека ответственность за свое собственное здоровье. Все правила и принципы, действовавшие до введения дистанционного обучения в гимназических ступенях в конкретных регионах, по-прежнему актуальны. В случае, если у школьника или взрослого человека есть симптомы заболевания, то ему следует оставаться дома, а также в целом стараться сократить количество контактов и следовать правилам личной гигиены — чаще мыть руки, носить маску и т. д.

3. Можно ли уже судить об успехах учеников, которые в прошлом учебном году закончили обучение дистанционно, а сейчас учатся в вузах — насколько онлайн-обучение повлияло на их школьные знания и готовность к учебе в вузе?

– Разумеется, дистанционное обучение не могло не повлиять на процесс обучения. Для определения этого влияния на основе собранных весной данных сейчас проводятся исследования, о результатах которых говорить пока еще рано.

Дистанционное обучение весной длилось те несколько месяцев, когда в двенадцатых классах в большинстве случаев занимаются повторением и подготовкой к экзаменам. Экзамены в этом году сдавали не все выпускники, поэтому сравнивать их с результатами прошлых лет не совсем корректно. Однако средние баллы тех, кто все же решил их сдать, в целом сопоставимы с теми, что мы наблюдаем ежегодно.

Для университетов дистанционное обучение, а в особенности изменение условий окончания школы, в первую очередь повлияло на организацию поступления. В вузы приходят учиться ребята со всей страны, в зависимости от специальности от них требуется определенный уровень знаний в конкретных областях. Даже в обычной ситуации невозможно обеспечить единый уровень подготовки, и это учитывается при составлении учебных программ.

Прививки — личное дело

4. Могут ли быть введены более длительные зимние каникулы из-за ситуации с коронавирусом?

– Ситуация меняется очень быстро, и пока рано говорить, какие дополнительные меры могут потребоваться через месяц. По состоянию на сегодняшний день вопрос продления зимних каникул не обсуждается.

5. Когда в Эстонии появится вакцина от коронавируса, есть ли план сделать обязательным вакцинирование всех школьников и, например, не допускать до уроков тех, кто не привит?

– Вакцинирование — личный выбор каждого, и ни о какой принудительной вакцинации и уж тем более о том, чтобы это было условием допуска к образованию, речи не идет.

6. Учителя проходят дополнительную подготовку по методике онлайн-обучения. Нет ли планов сделать какое-то методического пособие для родителей, которые теперь вынуждены тоже в определенной степени играть роль учителей дома?

– Успешность дистанционного обучения зависит от многих факторов: организации обучения и оценивания, выбранных материалов и средств обучения, навыков учителя и учащегося. Однако дистанционное обучение — это процесс, который проходит под руководством учителя, и родитель не должен брать на себя эту роль. Разумеется, родительская помощь и поддержка учащимся все равно нужна. Рекомендации, как поддержать своего ребенка при дистанционном обучении, Департамент по делам образования и молодежи подготовил еще весной — https://www.innove.ee/ru/blogi-ru/kak-roditeli-mogut-poddersat-cvoevo/

7. Второй учебный год дистанционно — планируются ли изменения в систему оценивания знаний учеников? Возможно, отмена экзаменов по каким-то предметам или новые критерии оценок?

– Система оценивания не привязана к фактическим знаниям по предметам, задача оценивания в первую очередь — поддерживать развитие учащегося. Существующая система достаточно гибкая, чтобы ее можно было применять и в условиях дистанционного обучения. Например, весной, когда ситуация была непривычной и необычной для всех, министерство рекомендовало вместо классического цифрового оценивания, по возможности, использовать словесное оценивание, которое помогает дать более полную обратную связь результатам учеников. Выбор способа оценивания, как и выбор методики преподавания и учебного материала остается за учителем и зависит от задач, которые перед ним стоят.

Выпускникам основных школ и гимназий сейчас следует учитывать, что в этом году экзамены все же состоятся, если ситуация это позволит.

Обеды — нуждающимся

8. Будет ли сейчас раздаваться продуктовая помощь тем ученикам, которые учатся дистанционно?

– Средства на школьные обеды школам выделяются в обычном объеме. При переводе учеников на дистанционное обучение школам вместе с их содержателями (содержателями муниципальных школ являются местные самоуправления) следует предложить возможность получения обеда тем ученикам, которые в этом нуждаются. По возможности, стоит предлагать все же теплые обеды, однако если таким образом безопасно организовать выдачу школьных обедов невозможно, то школы могут заменить их на продуктовые наборы.

9. Как будет организовано питание в школе, чтобы избежать скопления детей в одном месте?

– Этот вопрос рассматривался еще перед началом учебного года, и школы решали его по-разному, в зависимости от особенностей каждого учебного заведения. Чтобы ученики меньше пересекались между собой, например, было изменено время обеденных перемен для разных классов, и т. д.

10. На основе весеннего опыта дистанционного обучения будут ли внесены какие-то изменения в организацию чисто практических занятий (физкультура, труд, опыты по химии и физике, и т. п. )? Может быть, они будут перенесены на другую четверть?

– Эти вопросы школы также решают по-разному, в зависимости от школьных учебных программ, условий и возможностей. Все школы разные — например, у кого-то есть возможность провести физкультуру на улице, а у кого-то нет. На государственном уровне нет необходимости регулировать эти вопросы.

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