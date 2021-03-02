Злоключения молодого и амбициозного торговца амфетамином

Пётр Гонтаренко — мужчина с амбициями. Он не намеревался довольствоваться имеющимися доходами от наркотиков (прежде всего, амфетамина) и в 2019 году задумался об открытии бизнеса — мойки машин в Ласнамяэ. Хотя и без того денег у него хватало. И на себя, и на содержание спутницы жизни с ребенком, который вот-вот должен был появиться на свет.

Годом ранее в налоговой декларации Пётр указал доход в размере всего лишь 1970 евро, хотя при этом регулярно ездил на двух автомобилях. Audi A8 была зарегистрирована на соседа отца, а BMW X5 — на имя жены брата.

Поздним вечером 19 сентября Пётр катался на этом самом ”бумере” в районе столичного автовокзала.

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