Жертва насилия: у потерпевшей есть обязанности, у преступника — права

Речь о Даниэле Сеппе, который 19 августа прошлого года был осужден за постоянное и жестокое физическое и психическое насилие в отношении его сожительницы Лауры-Кристине Арба. Даниэль Сепп избивал и душил Лауру руками и подушкой, применял к ней пытку водой, аналогичную ЦРУ, но запрещенную за жестокость метода. Когда суд вынес решение по 26 эпизодам насилия, на самом деле их было уже почти сто. За девять месяцев Даниель Сепп совершил около ста актов физического насилия против Лауры-Кристине Арба. Это усугублялось почти ежедневным психическим насилием.

Хотя приговор был вынесен — Сеппа приговорили к реальному тюремному сроку, а также к испытательному сроку на оставшуюся часть срока наказания, а также к трехлетнему запрету на приближение и к 12 месяцам электронного надзора, т. е. к ношению браслета на ноге, — Лаура не чувствует себя в безопасности. То есть передвигается Сепп довольно свободно, и о его действиях Лаура узнает от своих друзей, а не от офицера службы пробации.



НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА: Все началось хорошо… Фото: личный архив



В сентябре прошлого года, в первую ночь после освобождения из тюрьмы, Даниэль Сепп отправился в бар, а его подруга разместила фото с ним в Инстаграме. Браслет на ноге Сеппа защелкнулся только на следующий день. В декабре Сепп отправился на рождественскую ярмарку и разместил фото об этом в социальных сетях. Лаура позвонила сотруднику службы пробации и спросила, что осужденный преступник, который большую часть времени должен сидеть дома, делал в одном из самых посещаемых в Рождество мест, где в то же время могла быть и сама Лаура: ”На это мне ответили, что все законно, у него был ”рабочий выход” и что мне не стоит беспокоиться, потому что ему запрещено приближаться ко мне. А если бы я оказалась там в то же время, Даниэлю пришлось бы уйти. Скажу честно, если бы я увидела свего мучителя в Рождество на праздничной ярмарке, одно это стало бы сильным потрясением несмотря на запрет приближаться”, — говорит Лаура.



…и закончилась для Лауры синяками на избитом лице. Фото: личный архив



В феврале этого года Даниэль Сепп отправился в Тарту. Лаура узнала об этом от друга, который видел Сеппа на автовокзале в Таллинне. На самом деле, сотрудник службы пробации должен был сообщить об этом Лауре, что было обещано Лауре ранее в устной форме. Получив информацию от друга, Лаура немедленно позвонила чиновнику, и только после прямого вопроса тот нехотя признал: да, Даниэль Сепп едет в Тарту. Город, где Лаура училась и планировала тем вечером пойти на концерт.