Женщина с психическим расстройством: "Пожалуйста, возьмите меня в больницу. Я опасна!"

Интервью с Марикой (54 года) должно было состояться в 12 часов дня. Договаривались за несколько дней. За полчаса до встречи Марика в сообщении уточняет, сегодня ли интервью. Предлагает отложить на час.

В 13 часов Марики нет. Через полчаса она отправляет смс, что ”уже в такси”. В 14.00 ее все еще нет. Она приезжает только в 15.30. ”Вот такая я, — она стоит в тоске посреди улицы. — Такой меня сделала болезнь. Очень медленной. Я не могу сконцентрироваться. Собираюсь что-то сделать, но что-то случается, и я должна разбираться с этим. У меня внутри сейчас 17 таблеток”, — говорит она.

Марика закончила философский факультет, она староста хора и помощник дирижера. Играет в интеллектуальные игры. Замужем, мать двоих взрослых детей. Большинство людей, которые с ней сталкиваются, не знают, что ей поставили диагноз „F 25”, шизоаффективное расстройство.