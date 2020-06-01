Женщина, рожденная в теле мужчины: я пыталась жить как обычный мужчина. Не удалось...

В детстве Кати даже не приходило в голову всерьез задумываться о своей половой принадлежности. Но в 14–15 лет эта тема начала ее волновать, и Кати, будучи мальчиком, начала все четче осознавать, что на самом деле она девочка. Обсудить ей было не с кем, так что она нашла свое объяснение: на самом деле этого хотят все мальчики, но просто не принято говорить об этом вслух. Такое объяснение устраивало ее довольно долгое время. Ни ее родители, ни брат с сестрой, ни самый близкий друг не замечали, что с Кати что-то происходит. 15 лет назад вопросы коррекции пола у нас толком не обсуждались. Да и сейчас эта тема мало кого всерьез интересует, поскольку затрагивает она меньше 1 процента населения.

Понемногу Кати начала изучать эту тему в Интернете и обнаружила, что существуют люди, которые испытывают похожие чувства. Более того, для помощи им существует масса возможностей, вплоть до того, что тело, данное при рождении, корректируется в соответствии с реальной гендерной идентичностью человека.

Впервые Кати примерила женский наряд на вечеринке в честь Хэллоуина. Друзья восторгались смелостью Кати, явившейся на праздник в женском образе, ведь никто из них тогда еще не знал, что на самом деле творится у нее на душе. Тем временем для самой Кати костюмированная вечеринка стала самой надежной возможностью проверить, как она будет себя ощущать в женском парике, одежде и с косметикой. А чувствовала она себя абсолютно в своей тарелке.

Отношения с женщиной длиной в один год



Перед тем, как принять окончательное решение о своем будущем, Кати на протяжении года была в отношениях с женщиной: ”Отодвинула все свои мысли в сторону, — вспоминает она. — Пыталась жить как обычный мужчина. Не задалось”. Отношения разрушились по причинам, никак не связанным с половой идентичностью Кати. Но уже вскоре после этого Кати обратилась к доктору Имре Раммулю. Самые первые шаги — направление от семейного врача к генетику и поход к нему — Кати успела предпринять еще до этого.

Через комиссию под руководством доктора Раммуля должны пройти все те, кто хочет подвергнуться процедуре коррекции пола. Задача комиссии — понять, действительно ли человек все окончательно для себя решил и разложил по полочкам. Если комиссия дает добро, тогда человек может обратиться в Министерство социальных дел и получить разрешение на гормональное лечение. Год спустя допускается и хирургическое вмешательство.