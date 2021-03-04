Женщина, пробившая стеклянный потолок. Жизнь Каи Каллас — одно бесконечное самоутверждение(9)
В Эстонии раньше не бывало премьер-министра-женщины. Хотя закон не запрещал и никто не говорил, что женщина не годится или не должна. И все-таки невидимый стеклянный потолок до сих пор не давал женщине шанса сформировать правительство. Только Кая Каллас знает, как болят царапины, синяки и раны, полученные при пробивании потолка.
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