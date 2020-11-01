Жена секретного служащего сбежала от него в приют для жертв насилия: ”Он искалечил мне душу!”

В понедельник у Вирго только закончилось собрание, как запищал мобильник. Сообщение прислала Карин, жена Вирго*.

”Мы с детьми переехали, — писала Карин. — Я не хочу оставаться в таких насильственных отношениях. Нет смысла искать нас у родственников или друзей. Да, я сделала самый трудный шаг, который мне когда-либо приходилось совершать. Мы в приюте”.

Это случилось 29 апреля 2019 года, после трех часов дня. Карин (тогда 32) и Вирго (тогда 37) к тому времени были вместе 14 лет.

Карин по должности аудитор, Вирго работает в одной силовой структуре, его обязанности засекречены.

Как переехать тайком



Вирго провел последнюю неделю вместе с детьми в деревне и вернулся поздно вечером в воскресенье. Карин тем временем готовилась отправиться в приют. Она купила шесть прозрачных пластиковых коробок и спрятала их под детской кроватью за игрушками.

Она разобрала детские шкафы: положила по стопке одежды на каждую полку так, чтобы можно было быстро схватить их утром, когда муж уйдет.

Утром, как только Вирго вышел за дверь, Карин начала собирать вещи. В 11.16 она отправила сообщение подруге: ”Я в машине с вещами и детьми”.

Карин заехала в продуктовый магазин.

Позвонила классному руководителю старшего сына и сказала, что мальчик неделю не будет ходить в школу. И отправила сыну сообщение, что ждет его после уроков на стоянке.

К трем часам Карин приехала в Ласнамяэ к дому, адрес которого не мог знать никто, кроме причастных людей. Номер дома Карин узнала только утром в день переезда, а номера квартиры ей не сообщили. На стоянке перед домом ждала управляющая приютом Инга Микивер.

Три образованные женщины



”Я сказала Карин, что она не первая наша клиентка, муж которой работает во властных структурах”, — вспоминает Микивер.

Микивер представила Карин соседям и ознакомила ее с правилами приюта: в 22.00 — отбой, в семь — подъем. Употребление алкоголя запрещается. Адрес места разглашать нельзя. Встречи нужно устраивать подальше от дома.

Постельное белье и полотенца предоставляет приют. Есть стиральная машина. Одна общая гостиная с диваном и телевизором. Проживание бесплатное, но еду вы должны покупать себе сами. Тех, кто приехал ночью или оказался совсем без денег, на кухонной полке ждут каши быстрого приготовления и крупы. При необходимости еду привозят из Продуктового банка. В остальном люди живут нормальной жизнью: женщины ходят на работу, дети — в школу или детский сад.