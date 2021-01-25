Загадка: богатый художник на два года пропал без вести. Теперь нашелся. Кто делит его собственность?

В середине ноября в Центр тревоги поступил звонок с просьбой прислать скорую помощь на центральную площадь Таллинна — в подвал дома номер 6 на площади Свободы. Там среди тряпья и мусора прятался человек.

Это был художник Мярт Бормейстер-младший (69), в марте этого года объявленный пропавшим без вести. Сын пары художников Мярта и Магды Бормейстер, творческий псевдоним Мярт Бром.

В последний раз Мярт появлялся на людях в мае 2017 года, когда его выставили из квартиры в том же самом доме из-за долгов по квартплате в 8 000 евро. Мярт с родителями и сестрой Марью жили здесь с 1953 года — целых 65 лет. В 2017 году Eesti Ekspress писал, что судебный пристав Ристо Сепп обнаружил в квартире ценные предметы искусства и антиквариат — 1 700 предметов, общим объемом 15 кубометров.

Для погашения долга достаточно было продать одну картину.