"Времени не было, я уходил". Предприниматель Энн Вескимяги рассказал, как чуть не умер от коронавируса

Вескимяги (72) подхватил коронавирус одним из первых в Эстонии, в начале марта, и полтора месяца провел в больнице. Из них несколько недель буквально на последнем издыхании. Бизнесмен стал примером борьбы с вирусом. О состоянии его здоровья говорили на заседаниях правительства и в телепередаче ”Очевидец” („Pealtnägija”). Отснятые в больнице кадры воздействовали острее и убедительнее, чем предостережения докторов и ученых.

Врачи творили чудеса, крепкий спортивный Вескимяги не сдавался и вышел из борьбы победителем. Борьба в данном контексте означает лишь выживание, ведь после болезни ему пришлось заново учиться сидеть, ходить и есть.

Вескимяги, как всегда, загорелый и в хорошей форме. Кажется, что борьба со смертельным вирусом никак на него не повлияла. Но это впечатление обманчиво. Сейчас он проходит серьезное восстановительное лечение, которое продлится до следующего лета.

В первой длинной беседе после болезни говорим, естественно, о коронавирусе, который вновь набирает обороты. Однако затрагиваем и другие вещи, которые заботят опытного бизнесмена.

Как долго вы раздумывали над предложением телепередачи ”Очевидец”, сделать о вас сюжет как о пациенте № 1?

Думал долго и все не решался. Но передачу поддерживали и врачи, чтобы предупредить людей, ведь COVID-19 не просто себе заболевание. Взвесив все, решил, что должен об этом рассказать, ведь и среди моих знакомых были те, кто считал болезнь выдумкой. Даже семья слышала, мол, все это ерунда.

Передачу потом отсматривали?

Смотрел, когда уже шла в эфире.

И какие были ощущения?

Я заранее видел клипы и давал подпись на разрешении к эфиру. Первые эмоции к тому времени прошли. Многие мне звонили после передачи, реакция была очень позитивной. Первым позвонил Тынис Мяги, с которым мы много общались в 1970–1980-е, я его поклонник. Мы долго потом не пересекались и он сказал: ”Энн, я не поверил, что это ты!”. Многие звонившие не были близкими друзьями. Одноклассники присылали сообщения. Их приятно было читать.

Я понял тогда, что недаром рискнул, ведь многие потом изменили привычки и поведение. Люди поняли, с какими рисками сталкивались врачи.