Во время коронакризиса снизился спрос на мясо: склады заполнены дорогой говядиной

Олле Хорм, генеральный директор мясного производства Atria Eesti, напомнил, что во время мартовской паники было закуплено много свежего мяса и фарша: ”Потом стало меньше импульсивных покупок — мясных палочек и закусок, потому что люди стали немного осторожнее в части финансов, — сказал он. — Мяса едят чуть меньше, чем в прошлом году, но тут следует во всем винить погоду. Прошлое лето было просто прекрасным, постоянно жарили гриль”.

По словам Хорма, продажи мяса в магазинах немного ниже прошлогодних, но поставки ресторанам и кафе во время чрезвычайной ситуации вообще стали катастрофой: ”У нас есть склад, полный филе говядины, которую никто не покупает. Я боюсь, что склады по всей Европе так же забиты. В магазинах люди покупают более дорогие куски очень помалу”, — отметил он.

На молоко стойкий спрос



Майдо Соловьев, исполнительный директор Valio Eesti, вспоминает, что в начале коронакризиса у всех началась паника. Рестораны закрылись, но в магазинах возник всплеск спроса из-за панического покупательского ажиотажа.

Люди проводили в магазинах меньше времени, хватали знакомые товары и меньше — нишевых или дорогих. ”По всей Европе было так: люди бросались в магазины и выходили с привычным набором”, — отметил он.

Поскольку ассортимент Valio включает как раз продукты основного спроса, изменение покупательского поведения их не коснулось.

Однако существуют опасения по поводу экспорта за пределы стран Балтии: ”Наш большой рынок — это Италия и Греция, там люди сидели по домам. За короткое время экспорт упал в несколько раз. Цены тоже снизились ”, — пояснил руководитель Valio.

И все же, по его мнению, этот кризис несопоставим с российским кризисом или с 2009 годом, когда закупочная цена эстонского молока составляла 20 центов за килограмм. Cейчас она на уровне 26–27 центов.

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