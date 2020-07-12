12.07.2020, 08:30

Во время коронакризиса снизился спрос на мясо: склады заполнены дорогой говядиной

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Хели Рааметс
EST 12
Seakasvatajate liit avas Vastse-Kuustes oma poe
Seakasvatajate liit avas Vastse-Kuustes oma poeFoto: Anni Õnneleid

В последние месяцы мясных продуктов покупали меньше, чем в прошлом году, а склады заполнены вырезкой. И все же пищевая промышленность пережила чрезвычайную ситуацию без больших потерь.

Олле Хорм, генеральный директор мясного производства Atria Eesti, напомнил, что во время мартовской паники было закуплено много свежего мяса и фарша: ”Потом стало меньше импульсивных покупок — мясных палочек и закусок, потому что люди стали немного осторожнее в части финансов, — сказал он. — Мяса едят чуть меньше, чем в прошлом году, но тут следует во всем винить погоду. Прошлое лето было просто прекрасным, постоянно жарили гриль”.

По словам Хорма, продажи мяса в магазинах немного ниже прошлогодних, но поставки ресторанам и кафе во время чрезвычайной ситуации вообще стали катастрофой: ”У нас есть склад, полный филе говядины, которую никто не покупает. Я боюсь, что склады по всей Европе так же забиты. В магазинах люди покупают более дорогие куски очень помалу”, — отметил он.

На молоко стойкий спрос


Майдо Соловьев, исполнительный директор Valio Eesti, вспоминает, что в начале коронакризиса у всех началась паника. Рестораны закрылись, но в магазинах возник всплеск спроса из-за панического покупательского ажиотажа.

Люди проводили в магазинах меньше времени, хватали знакомые товары и меньше — нишевых или дорогих. ”По всей Европе было так: люди бросались в магазины и выходили с привычным набором”, — отметил он.

Поскольку ассортимент Valio включает как раз продукты основного спроса, изменение покупательского поведения их не коснулось.

Однако существуют опасения по поводу экспорта за пределы стран Балтии: ”Наш большой рынок — это Италия и Греция, там люди сидели по домам. За короткое время экспорт упал в несколько раз. Цены тоже снизились ”, — пояснил руководитель Valio.

И все же, по его мнению, этот кризис несопоставим с российским кризисом или с 2009 годом, когда закупочная цена эстонского молока составляла 20 центов за килограмм. Cейчас она на уровне 26–27 центов.

Вирус через пищу не передается


Сирье Потисепп, глава Союза пищевой промышленности, заявила, что первой целью производителей продуктов было предотвратить массовое заболевание работников и избежать приостановки производства.

Поскольку люди стали больше готовить дома, сократились продажи готовых продуктов, их производители оказались в затруднительном положении, например, Saarioinen сократил 30 сотрудников.

”Больше всего пострадали производители готовой еды, кондитерских и нишевых продуктов, — отметила Потисепп. — Люди боялись покупать развесную еду, их нужно было просвещать, что коронавирус через еду не распространяется”.

Цифры продаж показали, что, хотя во время мартовской паники была закуплена масса сухих продуктов, в следующем месяце продажи были ниже. Апрельская статистика также показала, что сократился экспорт в рыбном и молочном секторах. Часть мелких производителей активно искала новые каналы продаж и создавала собственные интернет-магазины.

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