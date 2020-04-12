Владимир Свет: я вижу мало сходства между Кылвартом и Сависааром

Осенью 2017 года советник канцлера права Владимир Свет уехал в отпуск, где его настиг звонок: ”С Владимиром хочет поговорить премьер-министр!”. Партия искала молодого энергичного человека, который мог бы общаться и с эстонцами, и с русскими, и при этом что-то знал про районную управу центра города. Из отпуска чиновник вернулся уже будущим старейшиной, а в середине марта 2020 года Владимир Свет стал руководить районом Ласнамяэ.

Каким ты оставляешь центр города? На каком он этапе?

На этапе, когда буквально за углом нас ждут очень серьезные изменения, к которым мы долго готовились. Какие-то изменения будут заметны прямо сейчас. Весной начнется несколько больших реконструкций — улицы Поска и Пикк, велосипедно-пешеходные дорожки от Фильтри до Кадриорга, а также от Маяка до Кадриорга.

А в ближайшие месяцы планируется начать полное ”переформатирование” центра города в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать. Это будет связано с трамвайным движением. В частности, мы наконец-то свяжем портовую зону с центром города. Также в порту начнут строить разводной мост и пешеходную дорожку.

В свое время тебя ругали за строительство Рейди теэ, в том числе за то, что было уничтожено много деревьев, и за то, что место возле Русалки кардинально изменилось.

Надо признать, что мне незаслуженно досталось в этом отношении, потому что, когда я пришел в управу, проект Рейди теэ по большей части был утвержден в самых разных инстанциях. Как мне кажется, и в том, что было сделано на месте прибрежной зоны, и в том, что касается оформления общественного пространства, город нашел компромисс, который устроил даже организацию защитников моря, изначально выступавшую против улицы Рейди. Когда установится хорошая погода и пройдет коронавирус, мы увидим — променад станет самым популярным местом в этом городе.

Что может стать популярным местом в Ласнамяэ? Какие изменения там запланированы?

Жителей Ласнамяэ ждет несколько таких же, как Рейди теэ, а может быть, даже более масштабных изменений. Первое из них — это парк Тондираба. Сейчас это такой непонятный лес-пустырь, который превратится в привлекательное городское пространство и станет магнитом для всего Таллинна.