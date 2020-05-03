03.05.2020, 16:59

В хаосе коронавируса финансовая основа футбола рушится быстрее, чем защита сборной Эстонии в играх против Германии

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Маттиас Калев, Eesti Ekspress
EST
FC Flora alustas ühistreeningutega
FC Flora alustas ühistreeningutegaFoto: Rauno Volmar

По причине распространения коронавируса по всему миру перед спортом номер один встал ряд сложных вопросов, а итоговые потери могут составить миллиарды евро.

”Представьте, если бы государство сказало строителям: все, стройка теперь запрещена, на стройплощадку идти нельзя. И так — по всей Европе! Строители тогда не зарабатывали бы ни цента, поскольку практическое применение их профессиональных навыков оказалось бы под запретом. Именно так сейчас и обстоят дела в футболе.”

”Откровенной паники все же нет. Скажем так, мы спокойно прорабатываем разные варианты. Например, что случится, если сценарий вдруг окажется самым ужасным. Но если не ужасным, а просто из рук вон плохим, то что тогда? — задается вопросом Райко Мутле, президент клуба ”Тулевик” из Вильянди, который ранее успел приобрести профессиональный статус. — Сам по себе футбол никуда не денется. Но будет жаль, если кризис нанесет удар такой силы, из-за которого все хорошее, что уже было сделано, сойдет на нет.”

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”В нашем клубе зарплату получают все футболисты главной команды, у нас больше 500 членов клуба и около 50 сотрудников, — рассказывает Куно Техва, президент ”Нымме Калью”, чемпиона Эстонии 2018 года. — Для меня, как для налогоплательщика и работодателя, это огромная ответственность. Но вся сфера нашей деятельности полностью замерла, мы не можем выполнять свою работу! Например, для сохранения рабочих мест детских тренеров мы должны надеяться, что родители юных футболистов сами не потеряют работу и смогут поддерживать клуб членскими взносами даже в тот период, когда командам запрещено играть и тренироваться вместе.”

И все это лишь верхушка айсберга. Всех вопросов, которые требуют незамедлительных ответов, не счесть. Некоторые и вовсе предполагают, что европейский футбол потерпит урон размером около трех миллиардов евро, а небольшие клубы и вовсе ждет гибель.

Маленькие вымирают, большие грозят судом

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, перенесен на более поздний срок. Нет полного понимания и с юношеским чемпионатом Европы (среди игроков до 17 лет), который должен был состояться в Эстонии.

”Понятно, что в намеченные сроки он не состоится, — пояснил порталу soccernet.ee президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. — Его могут перенести, но могут и отменить вовсе.”

А что же клубы?

В более скромных футбольных чемпионатах, как, например, в Ирландии или Финляндии, где основную прибыль клубы получают благодаря продаже билетов и организации питания для болельщиков в день игр, команды оказались отрезаны от дохода.

За существование борются и более солидные клубы. Например, оставшись без возможности заработка, ”Сьон”, 13-кратный обладатель Кубка Швейцарии, был вынужден со дня уволить всех футболистов.

Даже великой ”Барселоне” пришлось обратиться к своей россыпи звездных игроков во главе с Лионелем Месси с просьбой об урезании их зарплат.

Кроме Беларуси, футбол приостановлен во всех европейских кубках и чемпионатах, включая Лигу чемпионов УЕФА. Если турниры не удастся доиграть, то возникнет вопрос, кого же объявлять победителем и как определять обладателей путевок в еврокубки, а также тех, кто должен пойти на повышение или понижение в классе. В прошлом сезоне ”Норвич”, ”Шеффилд Юнайтед” и ”Астон Вилла”, поднявшиеся в премьер-лигу из второго английского дивизиона, в качестве бонусов получили за это достижение 190 миллионов евро. И это не на троих, а каждый из трех клубов! Понятно, что без борьбы от таких денег не отказываются. И теперь уже те, кто, что называется, может остаться в пролете, готовятся подавать огромные иски.

”Шесть клубов, которые сейчас занимают верхние строчки в таблице Чемпионшипа, второй по рангу английской лиги, готовы начать судебные тяжбы против команд премьер-лиги, если недоигранный сезон будет объявлен недействительным. Таким образом, три лучших клуба своего дивизиона не смогут подняться в высшую лигу”, — сообщили в совместном заявлении в Twitter ведущие спортивные журналисты издания The Times.

Конечно, не в таком масштабе, но пандемия коронавируса грозит ударить и по тем клубам, которые могут остаться без путевки в еврокубки. Здесь речь тоже идет об огромных суммах, так что стоит опасаться судебных разбирательств и по этой причине. Например, на текущий момент без места в Лиге чемпионов могут остаться мадридский ”Атлетико” и ”Манчестер Юнайтед”, а лондонский ”Арсенал” не попал бы даже в Лигу Европы УЕФА, во второй по рангу европейский клубный турнир. Поэтому в случае, если национальные чемпионаты не будут доиграны до конца, судебных исков можно ждать и со стороны ведущих европейских команд.

Особые сложности в футболе

14 марта главный секретарь Эстонского союза баскетбола Кейо Кухи разослал пресс-релиз следующего содержания: ”Ситуация в мире меняется с каждой минутой. Баскетбольный клуб ”Калев/Крамо” закрыт на карантин, и в ближайшее время можно ожидать закрытия границ”.

Все остальные баскетбольные клубы, кроме самого ”Калев/Крамо”, отреагировали на это сообщение тем, что в срочном порядке отправили по домам иностранных легионеров. 20 марта о досрочном завершении сезона объявил и ””Калев/Крамо”.

Днем ранее с подобным посланием выступил и Волейбольный союз. Несколькими часами позже инициативу поддержал Гандбольный союз. Однако Футбольный союз Эстонии заявил, что постарается продолжить сезон 1 мая.

Примерно так же, с мыслью о продолжении сезона, высказывались и в остальной футбольной Европе. Основных причин две. Во-первых, национальным футбольным ассоциациям важно, чтобы попадание клубов в еврокубки оставалось четко урегулированным, поскольку выступление в этих турнирах приносит командам солидную часть дохода. Существовавшие до сих пор правила гласят, что итоговые места (и, следовательно, деньги) распределяются исключительно на основе результатов к тому моменту, когда сезон полностью доигран.

Во-вторых, в футболе, в отличие от многих других командных спортивных дисциплин, контракты с игроками подписываются на более долгий срок, чем один сезон. То есть проблема может возникнуть с футболистами, чьи контракты истекают 30 июня (как это часто

бывает в чемпионатах стран Западной Европы). То есть формально, если в июле чемпионаты стран будут доигрываться, эти футболисты уже не смогут помочь своим клубам.

Кроме того, некоторые игроки уже подписали предварительные контракты с другими командами, а это значит, что 1 июля они будут обязаны сменить клубную прописку. Но и это сделать будет сложно, поскольку, как правило, регламент не позволяет менять команды по ходу одного сезона.

Недостаток зрителей помогает эстонскому футболу

Удивительный парадокс, но так и есть. Например, в Финляндии, где финансирование клубов во многом опирается на доходы с проводимых матчей, положение дел заметно хуже.

Футбольный клуб КТП вместе с одной из ведущих бейсбольных команд Финляндии (”Соткамо”) двигают процесс, который избавил бы клубы от необходимости платить зарплаты игрокам и тренерам во время пандемии коронавируса. Финская спортивная пресса широко освещает эту тему, и, судя по всему, отказ от выплат зарплат игрокам после двух первых недель пандемии соответствует букве закона.

”Во втором по силе дивизионе на региональное дерби (КТП из Котка и ”МюПа” из города Коувола оба представляют провинцию Кюменлааксо. — Прим. ред.) в последний раз на нас пришли посмотреть 4000 зрителей. Каждый из них покупает билет стоимостью 10–15 евро, а заодно берет как минимум одно пиво или стакан лимонада. Как само собой разумеющееся, захватывает к ним и колбасок. Так и выглядят доходы клубов второй лиги. За год на своем стадионе клубы проводят по меньшей мере 22–23 матча.

Конечно, не на все игры ходит так много зрителей, но можете сами прикинуть, о каких недополученных суммах идет речь. В воздухе к тому же еще витает вариант с продолжением чемпионата в формате игр за закрытыми дверями, с пустыми трибунами. Кроме того, отзывают контракты и спонсоры, поскольку им некому показывать рекламу, некому продавать свой товар”, — поясняет Индрек Зелински, который до недавнего времени зарабатывал на жизнь в тренерском штабе в клубе КТП из города Котка. Теперь же Зелински находится в неоплачиваемом отпуске.

”Надо быть реалистами. Наши главные спонсоры — это местная энергетическая фирма, бумажная фабрика и порт, где все сейчас, полагаю, тоже замерло, — продолжает помощник главного тренера клуба КТП. — У нас здесь все-таки не ХИФК (клуб высшей лиги из Хельсинки. — Прим. ред.), с китайским владельцем клуба, который, честно говоря, профан в футболе, но денег у него как у дурака махорки. Полагаю, у него при должном желании есть возможность продолжать платить зарплаты и более долгий период.”

Техва и Мутле, президенты эстонских клубов ”Нымме Калью” и ”Тулевик”, также едины в том, что будущее футбольных клубов сейчас зависло в неопределенности именно из-за невозможности предсказать, появятся ли спонсорские деньги в ближайшем будущем.

”Мы, к сожалению, входим в число клубов поменьше, у которых нет собственника, способного в случае необходимости взвалить на себя больше финансовых обязательств. Но даже в такой ситуации все равно не было бы абсолютной определенности. Может, этот собственник вел бы свои бизнес-дела в той сфере, которая сейчас тоже оказалась бы под большим ударом”, — рассуждает Мутле.

Техва, в свою очередь, добавляет, что остается лишь ждать и потом уже оценивать всю картину в целом: ”Например, у нас есть договор о сотрудничестве с гостиничным комплексом Pirita Marina Hotel & SPA, но и для него вопрос продолжения работы не зависит от собственного желания. Как и в случае с футбольными клубами, государство тоже повелело ему приостановить свою бизнес-деятельность, — рассказывает руководитель клуба ”Калью”.

– Прежде всего, необходимо надеяться на то, что соревнования в еврокубках не будут отменены. Без них вся картина стала бы более пессимистичной, и ситуация усложнилась бы для огромного числа клубов по всей Европе”.

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