В хаосе коронавируса финансовая основа футбола рушится быстрее, чем защита сборной Эстонии в играх против Германии

”Представьте, если бы государство сказало строителям: все, стройка теперь запрещена, на стройплощадку идти нельзя. И так — по всей Европе! Строители тогда не зарабатывали бы ни цента, поскольку практическое применение их профессиональных навыков оказалось бы под запретом. Именно так сейчас и обстоят дела в футболе.”

”Откровенной паники все же нет. Скажем так, мы спокойно прорабатываем разные варианты. Например, что случится, если сценарий вдруг окажется самым ужасным. Но если не ужасным, а просто из рук вон плохим, то что тогда? — задается вопросом Райко Мутле, президент клуба ”Тулевик” из Вильянди, который ранее успел приобрести профессиональный статус. — Сам по себе футбол никуда не денется. Но будет жаль, если кризис нанесет удар такой силы, из-за которого все хорошее, что уже было сделано, сойдет на нет.”

”В нашем клубе зарплату получают все футболисты главной команды, у нас больше 500 членов клуба и около 50 сотрудников, — рассказывает Куно Техва, президент ”Нымме Калью”, чемпиона Эстонии 2018 года. — Для меня, как для налогоплательщика и работодателя, это огромная ответственность. Но вся сфера нашей деятельности полностью замерла, мы не можем выполнять свою работу! Например, для сохранения рабочих мест детских тренеров мы должны надеяться, что родители юных футболистов сами не потеряют работу и смогут поддерживать клуб членскими взносами даже в тот период, когда командам запрещено играть и тренироваться вместе.”

И все это лишь верхушка айсберга. Всех вопросов, которые требуют незамедлительных ответов, не счесть. Некоторые и вовсе предполагают, что европейский футбол потерпит урон размером около трех миллиардов евро, а небольшие клубы и вовсе ждет гибель.

Маленькие вымирают, большие грозят судом

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, перенесен на более поздний срок. Нет полного понимания и с юношеским чемпионатом Европы (среди игроков до 17 лет), который должен был состояться в Эстонии.

”Понятно, что в намеченные сроки он не состоится, — пояснил порталу soccernet.ee президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. — Его могут перенести, но могут и отменить вовсе.”