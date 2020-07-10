10.07.2020, 20:14

Ученые: 5G не опаснее Wi-Fi. В будущем все может быть иначе

в Эстонии вышек 5G нет
Анетте Парксепп
EST
Ученые: 5G не опаснее Wi-Fi. В будущем все может быть иначе
Foto: EPA / Scanpix

Связь нового поколения 5G – словно магнит для теорий заговора. По всей Европе люди, обеспокоенные новыми технологиями, начали поджигать вышки мобильной связи. Некоторые считают, что в нынешней коронапандемии виновата 5G.

В Эстонии граждане, встревоженные влиянием 5G на здоровье, обратились к Рийгикогу с призывом установить безопасные пределы излучения, включая 5G, и организовать долгосрочные исследования, которые провели бы ученые, не зависимые от технологического бизнеса. Опубликован целый ряд научных статей и исследований, посвященных влиянию технологии 5G на здоровье, однако они также нередко считаются теориями заговора.

В 2015 году 215 ученых (на сегодняшний день уже 253) направили официальное уведомление в ООН и Всемирную организацию здравоохранения, в котором выражали обеспокоенность по поводу воздействия электромагнитного излучения на здоровье людей. Эстонский радиофизик Хийе Хинрикус, подписавшая обращение, признает, что международные организации также не воспринимают тревогу ученых всерьез.

Исследователи перечислили ряд доказанных рисков для здоровья, связанных с электромагнитными полями: повышенный риск рака, генетические поражения, структурные и функциональные изменения репродуктивной системы, трудности с обучением и памятью, неврологические расстройства и негативное влияние на общее самочувствие человека. При этом излучение поражает не только людей, но также растения и животных, подчеркивают ученые.

Этот эффект не уникален для 5G: ”Все, что так или иначе связано с электричеством, электромагнитным излучением, может быть опасно для здоровья — от полей сверхнизкой частоты (50 Гц) до нормального сетевого напряжения, — объясняет эмерит-профессор Таллиннского технического университета Хийе Хинрикус. — В живых организмах, чтобы удерживать молекулы вместе, работают межмолекулярные связи, т. н. водородные связи — на них влияют внешние регулярные поля. Это хорошо известно в химии и не теряет актуальности давно — любое электромагнитное поле и излучение неизбежно влияет на живые организмы”.

По крайней мере, пока 5G ничем не отличается от, например, 3G, 4G, Wi-Fi или микроволновой печи, подтверждает Хинрикус: ”Конечно, технология другая, но если излучение остается в том же диапазоне, что и у более старых технологий, таких как Wi-Fi и 4G, то с точки зрения биологического воздействия здесь, по сути, нет никакой разницы”.

Общественные инициаторы не согласны с тем, что 5G подобна любой другой технологии. Они ссылаются на проведенное по заказу Европейского парламента исследование по внедрению 5G, утверждающее, что поля радиоизлучения 5G сильно отличаются от полей предыдущих поколений, так как передача лучей происходит в обоих направлениях — от передатчика к принимающему устройству и обратно.

”Хотя поля сильно сфокусированы в виде лучей, со временем и при движении они резко меняются, а потому непредсказуемы, так как уровни и схемы сигналов

действуют как замкнутая система. Это еще не было достоверно зафиксировано вне пределов лабораторий в реальных ситуациях”, — говорится в исследовании Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE).

Опасения по поводу миллиметровых волн

Некоторые опасения граждан касаются технологий будущего: ”В перспективе в 5G планируется использовать миллиметровые волны (волны сверхвысокой частоты (30–300 ГГц)), а их влияние на живую природу, в т. ч. на людей, действительно очень мало изучено, и об их воздействиях мало что известно, — говорит Хинрикус о потенциальных проблемах 5G. — Но миллиметровые волны до сих пор не применяются, и оборудования для их использования нет, поэтому нынешние протесты сравнительно бессмысленны”.

Доцент кафедры здравоохранения окружающей среды Тартуского университета Ханс Орру объясняет, что в разных технологиях излучение имеет разные длины волн и частоты: ”Излучения с разными длинами волн и частотами имеют и разные энергии. По мере того, как длины волн становятся короче, а частота выше, энергия несколько увеличивается, — говорит он. Более короткие длины волн также означают, что требуется все больше базовых станций и располагать их нужно более часто. — И поскольку вышки 5G подступают близко к людям, напряженность поля станции, по мнению коммуникационных компаний, наоборот, ослабевает, а в итоге эта доза может и не увеличиться”.

Связь 5G имеет довольно широкий диапазон частот и длин волн, и в Эстонии было решено разрешить те, которые больше похожи на 4G, говорит Орру. Только позже, когда у нас будет больше информации об их безопасности, мы сможем перейти на более высокую частоту.

Общественные инициаторы также указывают, что с добавлением 5G к существующим технологиям общий фон излучения неизбежно увеличится: ”Пусть даже мощность одного передатчика 5G меньше, чем, например, у 4G, но значительно большее число передатчиков и датчиков 5G неизбежно увеличит фон излучения, а напряженность поля такого непрерывного воздействия в настоящее время совершенно непредсказуема даже для экспертов”, — Star Cave ссылается на брифинг научно-исследовательской службы Европарламента.

В документе говорится, что ученые не едины по поводу воздействия излучения, поскольку эксперты редко имеют знания и в физике, и в технике, и в медицине одновременно, а значит, нужны междисциплинарные исследовательские группы. Это также cлужит указанием, что различные учреждения, в том числе Европейское агентство по окружающей среде, давно предостерегали от воздействия электромагнитного излучения и обращали внимание, что в прошлом принцип предосторожности часто не применялся к технологиям, а это приводило к необратимому ущербу для здоровья людей и окружающей среды.

В документе делается вывод о том, что 5G нуждается в общественной осведомленности и согласии. В отношении Декларации прав человека ООН на научном брифинге говорилось, что одно из прав человека — осведомленное согласие до вмешательства, которое может повлиять на его здоровье.

Факторов много

Хийе Хинрикус признает, что конкретные заболевания и проблемы со здоровьем очень трудно увязать с излучением: ”Есть много причин, влияющих на здоровье людей, — от всевозможных химических факторов до изменения климата, и бог знает что еще. Как среди всего этого выделить влияние электромагнитных полей?” — рассуждает она. Кроме того, излучение может воздействовать на разных людей по-разному.

Ханс Орру приводит пример крупного долгосрочного исследования в итальянской лаборатории, когда в клетках содержалось около 2500 крыс: ”Их поместили в электромагнитное поле и проверяли, воздействует ли оно на их здоровье, — доцент описывает тест с излучением в 1,8 ГГц, которое используется для технологии 2G, а также для 4G. — Было выявлено слабое влияние на здоровье — ничего особенного, но, согласно данному исследованию, излучение для этих животных не абсолютно безопасно. Можно ли перенести такой вывод на человека, это отдельный вопрос, — иногда человек может иметь лучшую устойчивость к факторам окружающей среды, но может оказаться и более чувствительным”.

”На более низких радиочастотах, вплоть до 4G и даже на тех, что в настоящее время используются для 5G, существует известная вероятность того, что излучение обладает канцерогенным эффектом, но это не означает, что оно обязательно должно вызывать рак — у некоторых вызывает, у некоторых нет, — отмечает Хинрикус. — Однако потенциальный канцерогенный эффект сверхнизкочастотных полей (50 Гц) был выявлен даже раньше, чем у радиочастотных полей (3G, 4G и т. д.). Так чего же надо бояться? 5G или пылесоса?” — спрашивает она.

В своем воззвании авторы популярной инициативы связывают 5G с гораздо большим числом рисков для здоровья, чем рак. При этом они ссылаются на обращение вышеупомянутых 215-и исследователей, хотя Хийе Хинрикус отмечает, что некоторые риски для здоровья не связаны с совместным письмом ученых. Противники 5G, ссылаясь на отдельные исследования, также включили в список угроз для здоровья, например, сердечную аритмию, выкидыш, диабет, аутизм и астму. Они утверждают, что исследований по отдельным проблемам со здоровьем все еще мало, однако это не означает, что их следует игнорировать.

Нормы устарели

Когда осенью комиссия Рийгикогу по социальным делам вместе с комиссией по окружающей среде обсуждали народную инициативу, было решено: если будет внедрена сеть 5G, необходимо постоянно проводить радиочастотные замеры вышек. ”Если возникнут какие-то проблемы, и излучение превысит допустимую норму, то, конечно, это проблема. Однако испытательные сети и образцы, излучение которых было измерено, не дают оснований полагать, что создание 5G необходимо остановить до строительства”, — говорит Тынис Мёльдер.

По словам Хийе Хинрикус, стандарты излучения должны быть значительно понижены, и авторы новой народной инициативы требуют того же. Хинрикус с ними согласна, что стандарты излучения, установленные в Эстонии, устарели и слишком высоки: ”Современным технологиям не нужны такие высокие нормы. Операторы, которые предоставляют нам мобильные услуги, используют гораздо меньшие мощности, поэтому нормы могут быть более строгими. Технологиям это не повредит, а людей успокоит”.

Хинрикус отмечает, что министерство социальных дел приступило к пересмотру государственных требований к неионизирующему излучению и, будем надеяться, привлечет к этому исследователей. В то же время, по словам Хинрикус, никто в мире не может точно сказать, насколько низкими должны быть эти нормы, потому что, как уже было сказано, любое электромагнитное излучение имеет некое биологическое влияние. Биологическое влияние не обязательно означает, что излучение оказывает воздействие на здоровье, уточняет Хинрикус.

Ханс Орру считает, что наибольшую озабоченность в случае с 5G вызывает не излучение, а другие вопросы, например, проблемы психологического здоровья: ”Я вижу по своим детям, насколько они зависимы от интернета, мобильного телефона, и это гораздо более серьезная проблема, о которой меньше говорят. Для мозга здорово, когда что-то постоянно меняется, вы получаете новый опыт, это доставляет вам удовольствие, но на самом деле это означает, что люди больше не могут сконцентрироваться и они очень сильно зависимы”.

Он также выделяет вредное влияние на глаза синего света, излучаемого смартфонами, и ”шею умника”, то есть нездорово-согнутое положение тела, когда человек смотрит в смартфон: ”Тут можно говорить про конкретные последствия для здоровья. А излучение оказывает воздействие на здоровье лишь потенциально”, — говорит Орру.

Хинрикус и Орру считают, что 5G беспокоит людей в первую очередь по причине новизны, но они не могут понять возмущение по этому поводу: ”Почему 5G вызывает такое отношение по сравнению с 4G, я не могу сказать. Этому нет объективной причины, пока не используются миллиметровые волны, которые действительно мало изучены и могут быть вредны для живой природы”, — говорит Хинрикус.

По словам Орру, излучение пугает, потому что оно невидимо, незаметно для большинства и загадочно: ”Риски, к которым люди привыкали в течение долгого времени, не кажутся им такими серьезными. Еще дедушка жег дрова в печи, мы разводили огонь, так что этот дым уже не выглядит таким уж опасным. Но излучение –то, что мы не можем увидеть, понюхать”.

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