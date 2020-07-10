Ученые: 5G не опаснее Wi-Fi. В будущем все может быть иначе

В Эстонии граждане, встревоженные влиянием 5G на здоровье, обратились к Рийгикогу с призывом установить безопасные пределы излучения, включая 5G, и организовать долгосрочные исследования, которые провели бы ученые, не зависимые от технологического бизнеса. Опубликован целый ряд научных статей и исследований, посвященных влиянию технологии 5G на здоровье, однако они также нередко считаются теориями заговора.

В 2015 году 215 ученых (на сегодняшний день уже 253) направили официальное уведомление в ООН и Всемирную организацию здравоохранения, в котором выражали обеспокоенность по поводу воздействия электромагнитного излучения на здоровье людей. Эстонский радиофизик Хийе Хинрикус, подписавшая обращение, признает, что международные организации также не воспринимают тревогу ученых всерьез.

Исследователи перечислили ряд доказанных рисков для здоровья, связанных с электромагнитными полями: повышенный риск рака, генетические поражения, структурные и функциональные изменения репродуктивной системы, трудности с обучением и памятью, неврологические расстройства и негативное влияние на общее самочувствие человека. При этом излучение поражает не только людей, но также растения и животных, подчеркивают ученые.

Этот эффект не уникален для 5G: ”Все, что так или иначе связано с электричеством, электромагнитным излучением, может быть опасно для здоровья — от полей сверхнизкой частоты (50 Гц) до нормального сетевого напряжения, — объясняет эмерит-профессор Таллиннского технического университета Хийе Хинрикус. — В живых организмах, чтобы удерживать молекулы вместе, работают межмолекулярные связи, т. н. водородные связи — на них влияют внешние регулярные поля. Это хорошо известно в химии и не теряет актуальности давно — любое электромагнитное поле и излучение неизбежно влияет на живые организмы”.

По крайней мере, пока 5G ничем не отличается от, например, 3G, 4G, Wi-Fi или микроволновой печи, подтверждает Хинрикус: ”Конечно, технология другая, но если излучение остается в том же диапазоне, что и у более старых технологий, таких как Wi-Fi и 4G, то с точки зрения биологического воздействия здесь, по сути, нет никакой разницы”.