Трагичная и причудливая история вакцинации

История вакцинации: созданная за четыре месяца вакцина от гриппа предотвратила ужасную пандемию. А вот единственная эффективная вакцина от боррелиоза потерпела крах.
История вакцинации: созданная за четыре месяца вакцина от гриппа предотвратила ужасную пандемию. А вот единственная эффективная вакцина от боррелиоза потерпела крах.
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