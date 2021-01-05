Трагичная и причудливая история вакцинации

Хотя весь мир, затаив дыхание, ожидает скорого появления прививки от COVID-19, стоит помнить, что спешка сопровождается рисками. Ошибки при производстве вакцины чреваты побочными эффектами. История знает множество трагических случаев, когда прививки уносили человеческие жизни. Есть и обратные примеры, когда эффективная и безопасная вакцина терпела крах без видимых на то причин – так случилось с прививкой от клещевого боррелиоза.

Ошибка унесла жизни 68 малышей

Одна из самых трагических историй в области вакцинации произошла в японском Киото в 1948 году. Причиной катастрофы стала ошибка при изготовлении прививки: препарат содержал анатоксин – токсин, который должен был потерять свои токсические свойства, но этого не произошло.