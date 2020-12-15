Трагедия парома ”Эстония”: множество расследований, противоречий — не меньше

Паром ”Эстония” пошел на дно в ночь на 28 сентября 1994 года — это, пожалуй, единственный факт, который известен наверняка. Остальные обстоятельства трагедии: что же все-таки послужило причиной катастрофы, что происходило в этот момент на судне и даже то, сколько именно людей выжили — по-прежнему вызывают множество споров даже по прошествии 26 лет.

Виновник самой большой трагедии на Балтийском море с момента Второй мировой войны (если не сказать жестче: массового убийства) по-прежнему не назван. Более того, даже такой вопрос — кто виноват — исследователи трагедии сам по себе не ставят. (Формальное объяснение: виновников называет суд, а не экспертные комиссии.)

Обстоятельства крушения парома ”Эстония” пытались расследовать эксперты из разных стран, на эту тему написаны десятки книг. Но каждый раз рассматривали только часть пазла, нет ни одной работы, которая показала бы картину целиком.

Лишь одна группа заинтересована во всеобъемлющем расследовании — родственники погибших, многие из которых подали иски о возмещении ущерба против судостроительной и сертификационной компаний. Разумеется, у второй стороны на карту поставлены собственные экономические интересы. И зачастую воззвания и требования родственников о продолжении расследования попросту игнорируются.

Так, в 1994–1995 годах в Стокгольме они проводили протесты против бетонирования останков парома, тогда как шведское правительство, напротив, объясняло свои намерения как раз заботой о чувствах родственников погибших. В октябре 2016 года они направили премьер-министру Эстонии прошение о начале расследования причин трагедии. Ответа — хоть какого-то — пришлось ждать ровно два года. Министерство юстиции просто сообщило, что этот вопрос не входит в его компетенцию. Даже после требования суда ответить просителям в течение двух месяцев правительство не удосужилось этого сделать.

Дело сдвигается с мертвой точки только тогда, когда на свет выходит какой-то скандальный факт. Как было в 2004 году, когда появились сведения о контрабандном военном оборудовании, или в 2020-м, когда шведские кинодокументалисты подтвердили давние догадки о пробоине в правом борту парома.