Трагедия парома ”Эстония”: множество расследований, противоречий — не меньше

Непосредственно после трагедии 1994 года была создана Международная комиссия по расследованию причин крушения парома (JAIC, Joint Accident Investigation Commission) с привлечением Эстонии, Финляндии и Швеции. Формулировка основной задачи расследования гласила: ”изучение обстоятельств и причин трагедии в целях того, чтобы повысить безопасность на море и избежать новых катастроф; комиссия не преследует целей по выявлению виновных и определению меры ответственности”.
Представители немецкой компании Meyer GmbH, построившей паром, в работе комиссии не участвовали. В феврале 1995 года судостроительная компания создала собственную комиссию по расследованию.
Итоговый доклад эстонско-финско-шведской объединенной комиссии, составленный на основе большого числа различных исследований, был опубликован в конце 1997 года. Именно к этому докладу было приковано наибольшее внимание, он же получил и самую большую порцию критики.
Работа комиссии протекала напряженно, поскольку в числе прочего было необходимо преодолеть недоверие и высокомерие шведов (поначалу в Швеции широкое распространение получило мнение об эстонских моряках-растяпах). Паром ”Эстония” шел под эстонским флагом, поэтому Швеция могла вовсе не участвовать в работе комиссии, но все же была привлечена, поскольку многие погибшие являлись ее гражданами. Состав комиссии менялся, некоторые документы эстонцы получали на руки с трудом (например, видеозаписи водолазов с места крушения), многие бумаги были утеряны.
У представителя родственников погибших, немецко-шведского юриста Хеннинга Витте имелись серьезные сомнения в отношении непредвзятости эстонской части комиссии. Например, он указывал на то, что председатель комиссии Анди Мейстер, будучи министром путей сообщения в период крушения парома, с одной стороны, отвечал за безопасность морского сообщения, а с другой — компания Eesti Merelaevandus, владелец парома, находилась в его прямом подчинении. Член комиссии Энн Нейдре был директором по безопасности в Eesti Merelaevandus, а также, по утверждению некоторых источников, находился на зарплате у компании Estline, оперировавшей паромом. Недоверие Витте вызывал и капитан Уно Лаур, еще один член комиссии, работавший в Eesti Merelaevandus.
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