12.07.2020, 13:50

Темная сторона легального оружия: угрозы, сведение счетов, убийства и бессмысленная пальба

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Вахур Кооритс
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Laskeeksperiment
Laskeeksperiment Foto: Kretel Kuusk

Случай Микка Таррасте не аномалия. Серьезные преступления часто совершаются с применением легального оружия

Люди покупают огнестрельное оружие как для спорта, охоты, так и для самообороны. Однако уголовная хроника показывает, что с применением легального огнестрельного оружия совершаются различные преступления, включая убийства.

Начиная с 2016 года в Эстонии было совершено 51 преступление с применением огнестрельного оружия. Из них 27 — с легальным и 24 — с незарегистрированным. Приведенные ниже описания взяты из недавних судебных решений. Все оружие, использованное в этих преступлениях — законно приобретенное и зарегистрированное, а не какие-то стволы из подпола.

25 июня 2018 года во время движения по Пирита теэ между двумя водителями вспыхнула ссора, разбираться с которой участники направились на заправку на Пирита теэ. ХХ вышел из своей машины и двинулся к другой машине, где находился Дмитрий Горячев. Горячев вышел из машины и сразу же выхватил из-под полы пиджака справа пистолет „Sig Sauer”, нацелил его на XX, взвел и выстрелил в асфальт рядом с XX, в результате чего куски асфальта ударили XX в левую руку, ногу и левую часть корпуса.

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В суде адвокат Горячева утверждал, что ХХ был агрессивен по отношению к обвиняемому и что Горячев только защищался. Однако и уездный суд, и Таллиннский окружной суд отклонили версию о необходимой обороне. Увидев направленное на него оружие, ХХ начал отступать и даже улыбнулся, говоря что-то обвиняемому. Но Горячев, сравнительно агрессивный, последовал за ХХ и махал рукой. Когда ХХ уже поворачивался, чтобы сесть в свою машину, Горячев cделал один выстрел в асфальт у ног ХХ.

Защитник указал в пользу обвиняемого, что Горячев давно занимается спортивной стрельбой, поэтому хорошо знает, как обращаться с оружием, знаком с законами, касающимися оружия, и неоднократно проходил курсы обучения для сотрудников службы безопасности судов. Окружной суд посчитал, что с их навыками и знаниями такое опасное применение оружия еще более предосудительно. Горячев был приговорен к штрафу в размере 2590 евро условно.

30 июня 2018 года Таави Сынаялг, ранее употребивший кокаин, из пистолета „Sig Sauer” выстрелил в человека в центре Таллинна. Пуля прошла сквозь плечо мужчины. Сынаялг также целился из пистолета в других людей поблизости. Незадолго до этого между мужчинами возникла драка, но суд не выяснил, что именно произошло, потому что признал Сынаялга виновным в рамках согласительной процедуры. Он был приговорен к фактическому тюремному заключению сроком на четыре месяца и лишен разрешения на оружие на четыре года.

Foto: Tiit Blaat

12 сентября 2018 года Аксель Рейо в состоянии алкогольного опьянения отправился к своей бывшей сожительнице в Нарве с пистолетом „Glock 19”. ”Я пришел убить

тебя!” — сказал он женщине. Испуганная женщина сумела отвлечь внимание Рейо, и они сели на диван в большой комнате. Там Рейо повторил свою угрозу убить женщину и сказал ей: ”Не говори ничего, я все равно убью тебя и себя”.

Рейо держал пистолет в правой руке, ствол был нацелен на женщину и выстрелил. Пуля прошла рядом с правым ухом женщины, но не попала. Женщина пошла в коридор, Рейо последовал за ней и снова направил на нее пистолет, говоря: ”Я убью тебя”.

Затем Рейо изо всех сил схватил женщину за волосы, положил ее на пол и перевернул за волосы с одной стороны на другую. Женщине удалось вытащить пистолет из руки мужчины, но Рейо продолжал тащить ее за волосы, пытаясь выхватить у нее пистолет. Потом Рейо бил женщину руками по животу и душил.

Рейо схватил правую руку женщины, в которой был пистолет и, держа ее за руку, понес ствол к голове женщины. Женщина оттолкнула руку, грянул выстрел, пуля пробила дверь в коридор. После выстрела пистолет выпал из руки женщины. Рейо поднял его и трижды ударил женщину пистолетом по голове. Рейо также ударил ее по переносице, схватил за волосы и несколько раз ударил лицом об пол. Затем Рейо поднял жертву за волосы с пола и сказал: ”Я все равно тебя убью!”.

После этого он направил пистолет на женщину, но выстрелов не было. Затем Рейо велел жертве вымыться и снять одежду. Рейо сказал: ”Я не собираюсь тянуть, все-таки нужно убить тебя”. Шум в квартире услышал сосед и вызвал полицию. Женщине удалось выбежать из квартиры, полиция задержала Рейо в подъезде, когда он пытался бежать. До этого Рейо выбросил пистолет в окно.

За попытку убийства Рейо был приговорен к семи годам тюремного заключения.

Поздно вечером 2 июля 2018 года Хейки Хансалу оказался у двери хутора своего брата Айвара, на десять лет старше его, и хотел войти. Братья поссорились из-за наследства, и Айвар не хотел его впускать. Затем Хейки выстрелил в брата из пистолета Макарова пять раз через дверь и дважды через оконный проем. Айвар умер, Хейки Хансалу был приговорен к девяти годам тюремного заключения за убийство.

Рано утром 17 декабря 2016 года во время ссоры в Силламяэ Антон Борсук выстрелил из пистолета Макарова в асфальт у ног Н.С.. Пуля срикошетила от асфальта и попала в правое предплечье Н.С. и прошла навылет, к счастью, не нанеся серьезных повреждений. В процессе урегулирования Борсук был наказан 178 часами общественных работ, пистолет Макарова, обойма и патроны были ему возвращены.

Надеюсь, никто не покупает оружие с сознательным намерением совершить преступление, скорее все же с желанием защитить себя. Однако с оружием, приобретенным для самообороны, совершаются серьезные преступления. Но насколько часто случается, что оружие действительно применяется для самообороны? Департамент полиции и погранохраны должен был признать, что им неизвестно ни о каких подобных случаях. Не исключено, что такие случаи оправданной самообороны имели место, но полиция информации об этом не получила.

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