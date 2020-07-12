Темная сторона легального оружия: угрозы, сведение счетов, убийства и бессмысленная пальба

Люди покупают огнестрельное оружие как для спорта, охоты, так и для самообороны. Однако уголовная хроника показывает, что с применением легального огнестрельного оружия совершаются различные преступления, включая убийства.

Начиная с 2016 года в Эстонии было совершено 51 преступление с применением огнестрельного оружия. Из них 27 — с легальным и 24 — с незарегистрированным. Приведенные ниже описания взяты из недавних судебных решений. Все оружие, использованное в этих преступлениях — законно приобретенное и зарегистрированное, а не какие-то стволы из подпола.

25 июня 2018 года во время движения по Пирита теэ между двумя водителями вспыхнула ссора, разбираться с которой участники направились на заправку на Пирита теэ. ХХ вышел из своей машины и двинулся к другой машине, где находился Дмитрий Горячев. Горячев вышел из машины и сразу же выхватил из-под полы пиджака справа пистолет „Sig Sauer”, нацелил его на XX, взвел и выстрелил в асфальт рядом с XX, в результате чего куски асфальта ударили XX в левую руку, ногу и левую часть корпуса.

В суде адвокат Горячева утверждал, что ХХ был агрессивен по отношению к обвиняемому и что Горячев только защищался. Однако и уездный суд, и Таллиннский окружной суд отклонили версию о необходимой обороне. Увидев направленное на него оружие, ХХ начал отступать и даже улыбнулся, говоря что-то обвиняемому. Но Горячев, сравнительно агрессивный, последовал за ХХ и махал рукой. Когда ХХ уже поворачивался, чтобы сесть в свою машину, Горячев cделал один выстрел в асфальт у ног ХХ.

Защитник указал в пользу обвиняемого, что Горячев давно занимается спортивной стрельбой, поэтому хорошо знает, как обращаться с оружием, знаком с законами, касающимися оружия, и неоднократно проходил курсы обучения для сотрудников службы безопасности судов. Окружной суд посчитал, что с их навыками и знаниями такое опасное применение оружия еще более предосудительно. Горячев был приговорен к штрафу в размере 2590 евро условно.

30 июня 2018 года Таави Сынаялг, ранее употребивший кокаин, из пистолета „Sig Sauer” выстрелил в человека в центре Таллинна. Пуля прошла сквозь плечо мужчины. Сынаялг также целился из пистолета в других людей поблизости. Незадолго до этого между мужчинами возникла драка, но суд не выяснил, что именно произошло, потому что признал Сынаялга виновным в рамках согласительной процедуры. Он был приговорен к фактическому тюремному заключению сроком на четыре месяца и лишен разрешения на оружие на четыре года.