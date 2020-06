ТАЙНЕ 30 ЛЕТ: Кто открыл ворота замка Тоомпеа мятежникам Интерфронта?

Sellel fotol on isikuid ilmavaatelt seinast seina. Lennuväekindral on Zijautdin Abdurahmanov, kes vaigistas mässajaid ning käratas neile roppude venekeelsete sõnadega. Tema kõrval intrite üks niiditõmbajaid rahvasaadik Vladimir Lebedev (Eesti Vabariigi personaalpensionär), paremal rahvasaadik ja liidutehase Dvigatel peadirektor Vladimir Jarovoi. Tumedate prillidega on samuti interliikumise veendunud toetaja rahvasaadik Genik Israeljan. Temalegi maksab Eesti Vabariik personaalpensioni.

Rahvusarhiivi filmiarhiiv