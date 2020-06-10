ТАЙНЕ 30 ЛЕТ: Кто открыл ворота замка Тоомпеа мятежникам Интерфронта?

”Я повторяю — на Тоомпеа напали!” Большинство из нас до сих пор помнит эти слова. Тридцать лет назад люди бросились на Тоомпеа и заставили нападавших с позором отступить.

Лидеру нападения Михаилу Лысенко василька на лацкан не прицепишь — ни тогда, ни потом. Это был один из злейших врагов эстонской независимости. Однако многое в действиях его самого и его товарищей до сих пор остается неясным. Чем яснее картина, тем лучше.

За день до вторжения на Тоомпеа у закулисных вождей Интердвижения появилось существенное подспорье: 14 мая глава СССР Михаил Горбачев издал указ отменяющий принятые 30 марта в Верховном Совете решения о государственном статусе Эстонии.

Промосковски настроенные люди к моменту сбора перед замком получили мощное оправдание своим притязаниям и размахивали им, как щитом: мы требуем исполнения команд Горбачева, вы не смеете нам препятствовать. Однако большинство эстонского народа было с этим несогласно.

Kalevite kantsi õueväravad on veel suletud. Mõne hetke pärast kutsutakse miilitsad seni täpselt teadmata põhjusel lossi sisehoovi. Algab intrite sissetung. Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Rahvas tõttas Edgar Savisaare raadios kõlanud abipalve peale "Ma kordan – Toompead rünnatakse!” kolmkümmend aastat tagasi Toompeale ja sundis ründajad häbiga taanduma. Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Кто открыл ворота замка?

Сегодня 10 лет назад ближайший соратник Лысенко по Интерфронту Виктор Киеметс рассказывал в Eesti Päevaleht: ”Когда люди достигли ворот, которые теоретически должны были быть заперты, неожиданно оказалось, что замок открыт. Один парень сказал: не трогайте, это может быть провокация. Какая провокация? Если открыто, заходим”.

Это мастер-класс лжи, ни одно доказательство или очевидец ее не подтверждает. То, что произошло с замком на воротах, вероятно, и есть один из самых важных вопросов в ряду фактов того дня.

В мемуарах премьер-министра Эдгара Сависаара "Премьер-министр" написано: ”Эти ворота не ломали, как было описано позже, их открыл кто-то из обслуги замка, вероятно, симпатизировавший интерам” (стр. 230).

Хотя за три десятилетия в СМИ появилось несколько версий, можно и сегодня согласиться с Сависааром — запертых ворот не ломали.

Яан Тоотс, командир батальона милиции, ежедневно охранявшего Тоомпеа, вспоминает, как ворота замка были заперты перед митингующими. Сделал это давний командир отряда охраны Тоомпеа старший лейтенант милиции Эвальд Тынурист. Когда Тоотс спросил его, где находится ключ от замковых ворот, Тынурист ответил, что ключ принял начальник Херман Симм собственноручно.