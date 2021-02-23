”Стиль общения Путина был доброжелательным и дружелюбным. Складывалось впечатление, что он поддерживает независимость Эстонии”. Что делал Путин в Эстонии?

В 2019 году во время государственного визита в Москву президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Он должен пройти этим летом, но маловероятно, что Путин соберется в нем поучаствовать.

Однако в минувшие годы Путин неоднократно приезжал в Эстонию и вел дела с эстонцами. Тогда он был заместителем Анатолия Собчака, главы Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга.

В Эстонии нет другого человека, который имел бы такой тесный контакт с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, как присяжный адвокат Юри Райдла, в 1990–1992 годах — министр юстиции в переходном правительстве Эдгара Сависаара. Райдла готовился защитить кандидатскую диссертацию на юридическом факультете Тартуского университета, когда осенью 1985 года скончался его научный руководитель Эндель Лаазик.

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