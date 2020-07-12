Ссора из-за дома разоблачила мрачную семейную тайну

Лео* подал в суд на своих родителей. Лео называет своего отца не отцом, а Калью. О матери он говорит как о Марве. Лео хочет, чтобы Калью и Марве покинули дом, который они построили вместе с ним.

Дом большой и роскошный. Близ Таллинна, в два этажа, 241 кв. м жилой площади. Во дворе есть теплица, гараж и сарай. Есть небольшой садовый участок, тепловые насосы, камин, вода поступает из собственной скважины. Наибольшая часть дома находится в распоряжении семьи Лео. Для Калью и Марве отведены две комнаты, куда можно попасть через отдельную дверь.

Но теперь семья отца и семья сына уже не вмещаются в этот просторный дом. Лео говорит, что больше не может жить под одной крышей с Калью и Марве. Это дом, построенный моими руками, где мне было позволено жить до самой смерти, считает Калью.

”Все деньги пошли на строительство”



Лео и Калью начали строить дом вместе в декабре 2006 года. У Лео был грунт в Харьюмаа. Его семья продала четырехкомнатную квартиру под Таллинном.

Родители сообщили сыну, что они рассматривают совместное строительство дома как ”договор товарищества” и хотят использовать одну часть дома до конца своей жизни.

”Все деньги пошли на строительство, — вспоминает Лео. — Наши зарплаты пошли туда, дни рождения детей пропустили, чтобы только можно было в дом переехать.”

Основную работу взвалил на себя Калью: у него и профессия подходящая, до выхода на пенсию он трудился в крупной строительной компании. Чего сидеть без дела, когда можно что-то предпринять для себя и семьи своего сына!

В феврале 2008 года дом не был закончен (”До конца он и сейчас не готов!”, говорит Лео), но строительство продвинулось настолько, что в здании уже можно было жить. Калью и Марве продали свою трехкомнатную квартиру недалеко от Таллинна и переехали, Лео с женой и тремя дочерьми последовали за ними несколько месяцев спустя.

Но совместная жизнь не заладилась.

Казалось бы, если три поколения живут под одной крышей и места достаточно, жизнь прекрасна. Все друг другу помогают, есть кому еду приготовить, в магазин-аптеку сходить, составить компанию старикам, о детях позаботиться. В Рождество дед изображает Санту, бабушка печет пирог на День матери. Но в этой семье все было иначе.