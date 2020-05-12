При пребывании в местах скопления людей рекомендуется надевать маску. Но все маски разные. Какую взять, а какую отложить в сторону, – разберемся при помощи нашего графика, пишет "Эстонский экспресс".
Сравнительный анализ: как выбрать маску?
Самодельная хлопковая маска/спортивная бандана-шарф (бафф) / маска из подручных материалов, найденных дома
ЗАЩИЩАЕТ В НЕКОТОРОЙ МЕРЕ: ВАС — ОТ КРУПНЫХ КАПЕЛЬ, ОСТАЛЬНЫХ — ОТ ВАС.
НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ. ДЛЯ ВИРУСА НЕ ПОМЕХА.
Защищает от более крупных капель аэрозоля.
Больше слоев дают чуть большую защиту.
Чем плотнее ткань, тем лучше (хлопок лучше эластичной повязки).
В некоторой мере защищает и вас, и окружающих, но в большей мере направлена на ограничение распространения ваших биологических жидкостей.
После использования необходимо постирать в горячей воде и прогладить при высокой температуре.
Так называемая хирургическая маска
ЗАЩИЩАЕТ В ЧУТЬ БОЛЬШЕЙ МЕРЕ: ОСТАЛЬНЫХ — ОТ РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ВАМИ КАПЕЛЬ.
НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ. ДЛЯ ВИРУСА НЕ ПОМЕХА.
Не задерживает мельчайшие частицы, переносящие вирус, но может преградить путь, например, частицам слюны, также содержащим вирус.
Прежде всего, служит для защиты окружающих, то есть препятствует распространению инфекции от вас.
Маска FFP2 с фильтрующим клапаном/маска N95 без клапана
НЕ ГАРАНТИРУЕТ БЛОКИРОВКУ ВСЕХ ЧАСТИЦ ВИРУСА.
Если у клапана респиратора нет фильтра, тогда маска не защищает окружающих, поскольку выдыхаемый вами воздух не фильтруется.
Маска N95, имеющая американскую классификацию, должна задерживать 94–95 % (разные источники говорят по-разному) частиц из внешней среды.
Такие респираторы также хороши тем, что при должном использовании они плотно прилегают к лицу.
Респиратор N99/FFP3 без фильтрующего клапана
ЗАЩИЩАЕТ ВАС, НО НЕ ОКРУЖАЮЩИХ.
Респиратор препятствует проникновению практически всех частиц извне, однако никак не фильтрует воздух при выдохе.
Выходящий через клапан воздух не фильтруется, а это означает, что если вы заражены (хотя и сами можете этого не знать), то распространите вирус среди окружающих.
Оберегает вас даже от самых мелких частиц из воздуха, в том числе от частиц вируса.
Маска N99/FFP3, то есть респиратор с фильтрующим клапаном
ЗАЩИЩАЕТ ВАС И ОКРУЖАЮЩИХ.
Блокирует 99 % частиц вдыхаемого воздуха.
Фильтрует также самые маленькие, в том числе вирусные частицы.
Поскольку респиратор снабжен фильтрующим клапаном, то, соответственно, фильтрацию проходит и выдыхаемый вами воздух. Таким образом, защищает окружающих от вас.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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