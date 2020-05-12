Сравнительный анализ: как выбрать маску?

Самодельная хлопковая маска/спортивная бандана-шарф (бафф) / маска из подручных материалов, найденных дома

ЗАЩИЩАЕТ В НЕКОТОРОЙ МЕРЕ: ВАС — ОТ КРУПНЫХ КАПЕЛЬ, ОСТАЛЬНЫХ — ОТ ВАС.

НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ. ДЛЯ ВИРУСА НЕ ПОМЕХА.

Защищает от более крупных капель аэрозоля.

Больше слоев дают чуть большую защиту.

Чем плотнее ткань, тем лучше (хлопок лучше эластичной повязки).

В некоторой мере защищает и вас, и окружающих, но в большей мере направлена на ограничение распространения ваших биологических жидкостей.

После использования необходимо постирать в горячей воде и прогладить при высокой температуре.

Так называемая хирургическая маска

ЗАЩИЩАЕТ В ЧУТЬ БОЛЬШЕЙ МЕРЕ: ОСТАЛЬНЫХ — ОТ РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ВАМИ КАПЕЛЬ.

НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ. ДЛЯ ВИРУСА НЕ ПОМЕХА.

Не задерживает мельчайшие частицы, переносящие вирус, но может преградить путь, например, частицам слюны, также содержащим вирус.

Прежде всего, служит для защиты окружающих, то есть препятствует распространению инфекции от вас.

Маска FFP2 с фильтрующим клапаном/маска N95 без клапана

НЕ ГАРАНТИРУЕТ БЛОКИРОВКУ ВСЕХ ЧАСТИЦ ВИРУСА.

Если у клапана респиратора нет фильтра, тогда маска не защищает окружающих, поскольку выдыхаемый вами воздух не фильтруется.

Маска N95, имеющая американскую классификацию, должна задерживать 94–95 % (разные источники говорят по-разному) частиц из внешней среды.

Такие респираторы также хороши тем, что при должном использовании они плотно прилегают к лицу.

Респиратор N99/FFP3 без фильтрующего клапана

ЗАЩИЩАЕТ ВАС, НО НЕ ОКРУЖАЮЩИХ.

Респиратор препятствует проникновению практически всех частиц извне, однако никак не фильтрует воздух при выдохе.

Выходящий через клапан воздух не фильтруется, а это означает, что если вы заражены (хотя и сами можете этого не знать), то распространите вирус среди окружающих.

Оберегает вас даже от самых мелких частиц из воздуха, в том числе от частиц вируса.

Маска N99/FFP3, то есть респиратор с фильтрующим клапаном

ЗАЩИЩАЕТ ВАС И ОКРУЖАЮЩИХ.

Блокирует 99 % частиц вдыхаемого воздуха.

Фильтрует также самые маленькие, в том числе вирусные частицы.