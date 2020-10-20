Создатель советских вакцин Гамалея пропагандировал в Эстонии идеи евгеники и расовой гигиены

Как и Гамалея, эстонские последователи идей евгеники полагали, что любовь не должна быть лотереей, а перед вступлением в брак необходимо исследовать происхождение со стороны отца и матери в нескольких коленах. И если среди предков нашлись бы душевнобольные, алкоголики, преступники, бродяги, мужчины или женщины неподобающего образа жизни, люди с наследственными заболеваниями, то ”любые отношения и все контакты должны быть безжалостно прерваны”. Свои идеи, как и Гамалея, Мадиссон распространял в стенах Тартуского университета. В 1938 году он был избран заведующим кафедрой евгеники.
”Треть эстонцев неполноценны”
Идеи Мадиссона разделял и всей душой поддерживал доктор Юхан Вилмс, который полагал, что многоженство способствовало бы размножению здоровых представителей эстонской нации, а заодно решало бы проблему старых дев. ”Полигамия позволила бы тысячам старых дев ощутить радость жизни, предоставив женщинам возможность выполнять женские задачи”, — писал он. Тем не менее, доктор все-таки не предполагал появления целых гаремов в пределах страны. Его представление ограничивалось наличием двух жен, но только в случае, если ”первая жена полностью или частично теряет репродуктивную функцию”.
Незамужние женщины, по мнению Вилмса, вовсе представляли опасность, поскольку якобы распространяли венерические заболевания по причине ”своего беспорядочного образа жизни”. Он утверждал, что среди людей, страдающих венерическими заболеваниями, три четверти — это не состоящие в браке. Кроме того, Вилмс считал одиноких дам ужасными на вид: ”В целом известно, что матери, как правило, цветут и находятся в теле. А незамужние дамы, ведущие сомнительную половую жизнь, бледны, имеют высохшие формы и нервный вид”.
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