Создатель советских вакцин Гамалея пропагандировал в Эстонии идеи евгеники и расовой гигиены

Летом Россия на весь мир заявила о создании вакцины от коронавируса в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Однако лишь немногие знают, что Николай Гамалея (1859–1949) работал и в Тартуском университете. Там будущий прославленный академик, лауреат Сталинской премии и создатель советских вакцин в числе прочего продвигал учение о расовой гигиене. Позднее те же идеи с большим энтузиазмом использовались в нацистской Германии.

Будущее — не место для слабых

Осенью 1912 года приват-доцент кафедры гигиены и бактериологии Тартуского университета, микробиолог и эпидемиолог Николай Гамалея выступил с открытой лекцией под названием ”Учение об оздоровлении рода: цели и задачи евгеники”. Это событие сочли настолько знаменательным, что газета Postimees перевела текст лекции на эстонский язык, разбила его на части и публиковала в пяти разных выпусках. По оценке историка медицины Кена Каллинга, это, судя по всему, была первая основательная публикация на тему евгеники на эстонском языке.

ЗНАМЕНИТОСТЬ: В Советском Союзе Николай Гамалея пользовался почетом и уважением. В 1959 году к столетию со дня его рождения была издана именная почтовая марка.

Гамалея вещал об упадке человеческого рода. Утверждал, что если ничего не предпринять, то человечество ждет страшное будущее. По его словам, на рост числа слабых, немощных и болезненных влияет здравоохранение, которое защищает наихудший элемент от уничтожения и, напротив, позволяет ему размножаться: ”Если данный процесс разложения человеческого рода продолжится и впредь, то может наступить время, когда ”жемчуг будет брошен перед свиньями” и когда следующее поколение, склонное к болезненности и немощности, уже не сможет понимать и воспринимать культурное наследие предков, а примется осквернять его, разрушать и втаптывать ногами в землю”.

В качестве решения проблемы Гамалея предложил ”негативные” и ”позитивные” инструменты евгеники. В первом случае он рассматривал такой вариант: ”Сделать невозможным дальнейшее размножение антисоциальных, антиобщественных элементов, потому что только так общество может избавиться от нежелательных и вредоносных элементов, стоящих на пути прогресса”.