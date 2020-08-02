Шведских эстонцев накрыла волна корона-смертей

Это случилось где-то в конце марта или начале апреля — Хельве Поска заразилась от своего попечителя коронавирусом.

95-летняя Хельве Поска жила одна в пригороде Стокгольма, в доме, где она вырастила четверых детей. Ее муж, юрист Юри Поска (младший сын Яана Поска, одного из основателей эстонской государственности), покинул этот мир еще в 1974 году. Поска справлялась сама, но нуждалась в помощи попечителя.

Хельве Поска с уже юности была искренне верующей и писала стихи. Erakogu

”Попечители не носили масок и защитных экранов для лица, — рассказывает ”Экспрессу” Мария Ормерод (53), дочь Хельве. — Когда у мамы поднялась температура, ей позвонили и сказали, что у одного из ее попечителей коронавирус.”

Хельве Поска была доставлена в больницу на машине скорой помощи в понедельник, 6 апреля. К аппарату ИВЛ ее не подключили, сочтя слишком старой, но предложили кислородную маску. На следующий день ее дочь Мария, которая живет в Англии, несмотря на все ограничения, начала искать способы попасть к матери в Швецию.

Добираться пришлось два дня. В четверг, 9 апреля, Мария приехала.

”Когда мы пришли навестить ее, она была так счастлива. Сказала: не грустите!” — говорит Мария.

Брат Марии Патрик (62) добавляет: ”Наша мама всегда была очень позитивной. Она постоянно говорила нам: все идет хорошо, отдай все в руки божьи, и все будет хорошо”.

Хельве Поска была баптисткой и очень религиозной. Работала бухгалтером, в 65 лет поступила в медицинскую школу, училась на медсестру. Писала стихи.

Во вторник, 14 апреля, Мария и Патрик снова пошли навестить мать, прочли ”Отче наш”, а затем Хельве отошла.

Мария: ”Важно никого не обвинять! Мама была бы последним человеком, который… Это не чья-то вина. В Швеции, если нет температуры, вы можете пойти на работу. Моей маме повезло, что ее госпитализировали, если бы она была в доме престарелых…”.

МОЛОДА И КРАСИВА: Хельве Поска была последним звеном рода Яана Поска, ее мужем был Юри Поска, младший сын Яана Поска. Erakogu

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Минувшей весной, когда в Европе закрылись торговые центры и спортивные клубы, когда в крупных городах в магазины или в общественный транспорт было не войти без маски, а во Франции люди могли покинуть дом всего на час, — тогда новости и фотографии из Швеции выглядели оазисом среди бед и несчастий. Кафе и рестораны были открыты. Дети ходили в школу и детский сад. Вместе могли собираться до 50 человек.