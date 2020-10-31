Руководитель Synlab: спасет не вакцина, вирус ослабнет сам

К коронавирусу относятся по-разному, и тут есть два полярных мнения: одни полагают, что вскоре Covid-19 нас всех уничтожит, а другие считают происходящее надуманной паникой. К какому из полюсов ближе вы сами?

Сегодня коронавирус влияет на жизнь людей на всех континентах, и этой проблемой необходимо заниматься. Чем более осмысленно и целеустремленно, тем лучше. Разумеется, в работе необходимо учитывать и весь полученный ранее опыт.

То есть? Например, сейчас напротив вас два незнакомых человека: журналист и фотограф. А вы сидите без маски.

Да, если учитывать показатели распространения вируса и рост заболеваемости в последние недели, то могу согласиться с призывом главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, который полагает, что для ощущения личной безопасности ношение масок в публичном пространстве могло бы стать обязательным.

И как же дальше?

Департамент здоровья также рекомендует носить маски в местах общего пользования. Сейчас уже не скажешь, что по показателям распространения заболевания Эстония заметно уступает другим странам Европы. Особенно активно вирус разносится в Таллинне и Ида-Вирумаа. При этом в ряде европейских стран ношение масок — обязательная мера. Стоит зайти в магазин где-нибудь в Италии и Испании, и там не увидишь ни одного человека без маски.

К нам в Таллинн приезжали партнеры и коллеги из Южной Кореи. У них передвижение в публичном пространстве без маски карается весьма солидным штрафом.

Эстонцев маски не особенно заботят.

Да, так и есть. Но в целом эстонцы весьма и весьма прилежны. Во время первой волны вируса мы ввели жесткие ограничения и успешно предотвратили его дальнейшее распространение, поскольку люди следовали предписаниям.

Но затем пришло освобождение, наступило лето, и могло показаться, что вирус остался в прошлом. А теперь у людей накоплены свои соображения на этот счет, и новые ограничения вводить становится сложнее.

Тогда правительство должно просто постановить: надеваем маски или платим штраф в 100 евро?

Соответствующие рекомендации Департамента здоровья не нашли отклика. Если спросить меня, поддержал бы я денежные штрафы в случае, если ношение масок является обязательным и это помогает сохранить жизни соотечественников, то мой ответ — да, безусловно.