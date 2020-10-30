Репортаж из инфекционного отделения: семь раз по 30 (секунд) и другие фокусы с переодеваниями

Я прохожу в инфекционное отделение Пярнуской больницы, куда меня пригласили понаблюдать за подготовкой учреждения ко второй волне коронавируса. Здороваюсь со встречающими меня врачами и медсестрами и собираюсь сразу пройти дальше.

«Дезинфектор*, маску!» – останавливает меня старшая медсестра Эха Валк.

Только я захотела выложить ключи от машины и телефон на стол с антисептиками и масками, как Валк тут же меня остановила: «Сюда нельзя». Кладу ключи и телефон в карман и наношу антисептик на руки. Раз-два, и можно двигаться дальше.

«Нет-нет, надо растирать по коже 30 секунд», – снова поправляет меня старшая сестра, тут же на своем примере показывая, как надо. Оказывается, нажать на дозатор лучше дважды: одной порции антисептика недостаточно для обеих рук. Отсчитываем 30 секунд. Кажется, что время течет особенно медленно.

«Почему именно 30 секунд? Именно столько необходимо, чтобы спирт убил вирусы и бактерии на коже. Быстрее не получится. Руки должны полностью высохнуть, тогда все сделано правильно. Но нельзя для этого просто размахивать руками», – продолжает пояснения Валк.

В корпусе активного лечения Пярнуской больницы внутреннего распространения коронавируса весной удалось избежать. Разумеется, здесь надеются, что вирус обойдет больницу стороной и осенью.

Халат, маска, визор, шапочка и перчатки

Быстро выясняется, что длительная обработка рук всего лишь цветочки по сравнению с тем, через что приходится проходить сотрудникам больницы, дабы избежать передачи инфекции. Хотя поначалу все кажется довольно просто: халат, маска, защитный экран для лица, шапочка и перчатки. Подумаешь – надевай, и готово.

Медсестра Тамара выступает в качестве модели для демонстрации. Сперва по приходе на работу необходимо оставить личную одежду в гардеробе и взамен взять рабочую. Это и так понятно. Кстати, внутри инфекционного отделения появился еще один отсек для людей с коронавирусом, отгороженный отдельным санитарным шлюзом, и туда могут пройти только сотрудники в специальных костюмах.

Тамара, облаченная в стандартную форму медсестры и с маской на лице, проходит через шлюз дальше. Туда, где пустующие палаты ждут больных в случае ухудшения ситуации.