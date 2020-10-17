РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ | Жители Эстонии вгоняют себя в долги при помощи банков и мелких кредиторов

Люди, оказавшиеся в затруднительном положении, обычно скрывают свои финансовые проблемы, а кредитные бюро предлагают брать новые займы. Но не за горами воплощение давней мечты, которая поможет избегать попадания в кабалу, пишет Эстонский Экспресс.
Хардо *, житель Тарту, — 30-летний мужчина в полном расцвете сил. Он задолжал десяти кредитным конторам 123 000 евро. Хардо — игроман. Как он смог получить деньги даже в большом скандинавском SEB? Ответ: обманом. Вот так просто в сегодняшней Эстонии залезть в долги.
Специалисты твердят в один голос: получить кредит слишком просто. Принятие решения о кредите за считанные минуты показывает, что доскональности не хватает. Пример Хардо — лишь один из многих и относится к конкретному судебному делу. Один человек, недавно обратившийся в суд, был должен 17-и кредиторам, в том числе и Swedbank’у.
Ärileht рассмотрел недавние судебные случаи, когда частные лица, оказавшиеся зажатыми в шестеренках, просили признать их банкротами или реструктуризировать их долги. В последние годы банкротами объявлялись в среднем по два-три человека в день. Это люди, совершенно достигшие дна. Суд согласен, что ничто другое их не спасет.
Кроме них, есть еще немало переоформителей долгов и масса тех, кто выполняет свои обязанности, сцепив зубы, в ущерб личной жизни, питанию и благополучию детей.
Консультанты по долгам и судебные исполнители в беседе с Ärileht соглашались: нам необходима система, которая в нужное время зажигала бы заемщикам красный свет. Можно говорить о личной ответственности человека, но, к сожалению, среди нас слишком много тех, кто впал в зависимость от получения денег. О стоимости кредита они ничего не знают или не хотят знать.
Пенсионер разорился на займах
Одно дело о банкротстве частного лица этим летом касалось пенсионера, у которого на момент подачи иска за душой было всего несколько сотен евро. Назовем его Пеэтером *. Собственности у него нет. Свой первый быстрый кредит он взял в 2018 году, и сразу стало ясно, что ответить по долгу он не сможет. Кроме того, Пеэтерa якобы устно обманули и опустошили его банковский счет. Дело расследует полиция.
”Несмотря на то, что должник не смог корректно выполнить свои обязательства, он продолжал брать кредиты и рассрочки”, — написал суду временный управляющий. За короткое время Пеэтеру удалось получить почти 30 000 евро в восьми кредитных учреждениях. Через два года после первого кредита он захотел объявить себя банкротом и инициировать процедуру освобождения от долгов. Суд согласен: он бессрочно неплатежеспособен.
Родители вырастили долговую нагрузку
Этим летом банкротством двух физических лиц закончилась история попавшей в затруднения супружеской пары. Кредиты под высокие проценты, которые семья брала с 2015 года, шли на повседневные расходы. Потом нужно было брать кредит для погашения предыдущих кредитов. У мужчины была надежда найти хорошую работу и выплатить займы, но мечта не сбылась. В семье растут двое детей. Подавший заявление о банкротстве 26-летний Раймо * в то время зарабатывал 700 евро в месяц. Большая часть денег шла на погашение ранее взятых кредитов.
На помощь бросились мать и другие родственники — кто оплатил счета и еду, кто предложил приют. Общая сумма обязательств мужчины составила почти 29 000 евро, сверх того у жены их на 17 000 евро. Поскольку все кредиты взяты во время брака, они считаются совместными имущественными обязательствами супругов. Всего на 46 000 евро. Опять же, чуть ли не десять кредитных контор приняли решение о выдаче кредита в считанные минуты. В некоторых займы брались повторно.
”Причина неплатежеспособности — халатное финансовое поведение. Должник переоценил свою платежеспособность, при принятии на себя обязательств не учел размер своего дохода или экономическое положение и необдуманно взял на себя непосильное бремя”, — говорится в отчете временного управляющего. Оба супруга теперь банкроты, и им запрещено заниматься бизнесом. Кстати, это распространяется на всех, кто признан банкротом.
Приведенные выше истории взяты из жизни. Все они были окончательно рассмотрены в июне этого года. И они — не единственные подобные судебные случаи в этом месяце, не говоря уже про этот год.
Все больше молодых
К консультантам по долгам Таллиннского центра социальной работы выстроилась очередь приблизительно на неделю из людей, которые хотят решить свои долговые проблемы. Консультант по долгам Хеэте Симм говорит, что три-четыре года назад можно было составить более четкий портрет среднего должника. Это мужчина 40–45 лет с пятью или шестью долгами. С годами ситуация стала меняться.
”Особенно в случае с быстрыми кредитами наблюдается тенденция — возраст заемщика снижается. Это удивительно: молодежь 23–25 лет. Финансовое образование у нас улучшилось, но все еще наблюдается рост числа молодых людей, у которых уже есть задолженность в размере 20 000–30 000 евро по быстрым кредитам”, — рисует печальную картину Симм.
Влезание в долги всегда начинается с получения первого займа. По словам Симм, процесс этот очень простой и быстрый: подаешь заявку онлайн, иногда нужно идентифицировать себя, — и деньги на счету. ”Вот как возникает желание брать снова и снова”, — говорит она. О будущем никто не думает.
Обе стороны должны посмотреться в зеркало
Эксперты утверждают, что лучший клиент для кредитных бюро — это, очевидно, тот, кто взял много, даже слишком много, но при этом исправно платит. Консультанты по долгам приводят примеры, когда человек, находящийся в затруднительном положении, который уже ищет помощи и приближается к личному банкротству, получает из кредитного бюро предложение взять заем, чтобы облегчить свое положение. Но это никогда не приносит облегчения.
Другая сторона — кредиторы. Если бы заемщик честно писал в анкете каково его финансовое положение, у него было бы больше шансов не разориться. К сожалению, люди, попавшие в беду, стараются показать себя лучше. Они загнаны в угол. Самый простой способ — хранить доходы на одном банковском счете, а расходы вести на другом. Бывает, что банковские выписки не моргнув глазом фальсифицируют.
Кристель Конгас, руководитель отдела маркетинга BB Finance Group, то есть raha24.ee, резюмирует позицию самих участников рынка. Прежде всего, она говорит, что название ”быстрый кредит” неверно и имеет дурной оттенок. Быстрые решения по выдаче займов также не следует считать негативными.
”До этого довели технологические решения, которые на протяжении многих лет использовались небанковскими кредиторами. Мы можем быстро принимать решения благодаря имеющимся базам данных и автоматизированным процессам, что не означает достижения скорости за счет неадекватной оценки безопасности или платежеспособности. В цифровом мире потребители больше всего ценят быстрое и удобное обслуживание, а поставщики финансовых услуг должны его предоставлять”, — говорит она.
Консультант по долгам советует оставаться при долгах
Вы когда-нибудь слышали, чтобы консультант по долгам советовал кому-то не выполнять свои платежные обязательства? Хеэте Симм считает, что сейчас это единственный способ защитить себя на будущее. Оставайтесь при долгах, чуть подождите, и ваше имя попадет в Регистр задолженностей. Сейчас это единственное место, где все финансовые учреждения могут узнать, зажигать вам зеленый свет или красный. Ни один уважающий себя заимодатель не должен выдавать кредит человеку с активными задолженностями.
Поэтому Симм призывает людей внести себя в этот список. Для самозащиты. ”Говорят: я не хочу туда попадать. Собираясь при этом в ближайшее время снова взять кредит”, — говорит Симм. Можно обсудить, не стоит ли Регистру задолженностей быть помягче, — сейчас долг частного лица после выплаты остается там еще на пять лет. Это вопрос морали. Желательно, чтобы должник не чувствовал, что очень уж легко отделался.
Создание Регистра ближе, чем когда-либо
На самом деле, есть гораздо более простой способ остановить людей. Речь идет о давно обсуждаемом позитивном кредитном регистре, где кредиторы при обмене информацией друг с другом ставят знак ”СТОП”. Об этом плане говорят много лет. Во многих странах это работает. Поставщики финансовых услуг даже заявляют, что это снизит процентные ставки по кредитам в Эстонии, поскольку значительно ослабнет риск, особенно риск лжи заемщика, подтасовок и схем. И опасность того, что кто-то дал кредит человеку, уже обремененному долгами.
Если у вас возникли проблемы с долгами, то прежде, чем сделать следующий клик, обратитесь к ближайшему для вас консультанту по кредитам. Контакты можно найти здесь: evnl.ee/abiotsijale/volanoustajad/.
* имена изменены
Особенно в случае с быстрыми кредитами наблюдается тенденция – возраст заемщика снижается. Это удивительно: молодые люди 23–25 лет.
Эксперты говорят, что лучший клиент для кредитных бюро – это, очевидно, тот, кто взял много, даже слишком много, но при этом исправно платит.
В последние годы банкротами объявлялись в среднем по два-три человека в день.
Можно обсудить, не стоит ли Регистру задолженностей быть помягче – сейчас долг частного лица после выплаты остается там еще пять лет.
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