РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ | Жители Эстонии вгоняют себя в долги при помощи банков и мелких кредиторов

Хардо *, житель Тарту, — 30-летний мужчина в полном расцвете сил. Он задолжал десяти кредитным конторам 123 000 евро. Хардо — игроман. Как он смог получить деньги даже в большом скандинавском SEB? Ответ: обманом. Вот так просто в сегодняшней Эстонии залезть в долги.

Специалисты твердят в один голос: получить кредит слишком просто. Принятие решения о кредите за считанные минуты показывает, что доскональности не хватает. Пример Хардо — лишь один из многих и относится к конкретному судебному делу. Один человек, недавно обратившийся в суд, был должен 17-и кредиторам, в том числе и Swedbank’у.

Ärileht рассмотрел недавние судебные случаи, когда частные лица, оказавшиеся зажатыми в шестеренках, просили признать их банкротами или реструктуризировать их долги. В последние годы банкротами объявлялись в среднем по два-три человека в день. Это люди, совершенно достигшие дна. Суд согласен, что ничто другое их не спасет.

Кроме них, есть еще немало переоформителей долгов и масса тех, кто выполняет свои обязанности, сцепив зубы, в ущерб личной жизни, питанию и благополучию детей.

Консультанты по долгам и судебные исполнители в беседе с Ärileht соглашались: нам необходима система, которая в нужное время зажигала бы заемщикам красный свет. Можно говорить о личной ответственности человека, но, к сожалению, среди нас слишком много тех, кто впал в зависимость от получения денег. О стоимости кредита они ничего не знают или не хотят знать.

Пенсионер разорился на займах

Одно дело о банкротстве частного лица этим летом касалось пенсионера, у которого на момент подачи иска за душой было всего несколько сотен евро. Назовем его Пеэтером *. Собственности у него нет. Свой первый быстрый кредит он взял в 2018 году, и сразу стало ясно, что ответить по долгу он не сможет. Кроме того, Пеэтерa якобы устно обманули и опустошили его банковский счет. Дело расследует полиция.

”Несмотря на то, что должник не смог корректно выполнить свои обязательства, он продолжал брать кредиты и рассрочки”, — написал суду временный управляющий. За короткое время Пеэтеру удалось получить почти 30 000 евро в восьми кредитных учреждениях. Через два года после первого кредита он захотел объявить себя банкротом и инициировать процедуру освобождения от долгов. Суд согласен: он бессрочно неплатежеспособен.