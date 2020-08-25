Реакция на книгу Греты Тунберг, или Прогнило что-то в Шведском королевстве

Грета Тунберг, знаменитая на весь мир девочка, обеспокоенная климатом, — первенец шведской оперной певицы Малены Эрнман и Сванте Тунберга, у нее есть сестра Беата, которая на несколько лет младше. Малена Эрнман, блондинка типичной шведской породы, в возрасте 38 лет выиграла местный тур состязаний ”Евровидение-2009” с песней „La Voix”, но была третьей с конца в финале в Москве (книга туманно намекает, что это могло быть связано с протестом Малены против разгона гей-парада в Москве).

Это похоже на мечту о прекрасной жизни в королевстве Швеции — фотографии матери на первых полосах газет, ”главные роли за границей, известная исполнительница дома, самостоятельно спродюсированные концерты, гастроли и спектакли”. Вишенкой на торте летний домик на эксклюзивном острове Ингарё в Стокгольмском архипелаге, ”Вольво V70”, авиаперелеты в оперные столицы, теле- и радиопередачи, газетные колонки, 250 000 подписчиков в социальных сетях.

С самого начала книга раскрывает темную сторону жизни семьи купающейся в славе певицы: примадонна страдает от психических и физических перегрузок, муж пожертвовал карьерой ради самоутверждения жены и стал ”домохозяйкой”, а две девочки имеют очень серьезные проблемы со здоровьем в раннем подростковом возрасте. В 2014 году у Греты случился ее первый приступ тревоги: ”Он сопровождается адскими криками и длится более сорок минут”. И это только начало.

Начинается лечение антидепрессантами. Одновременно у Греты возникают проблемы в школе, где не могут и не хотят принимать во внимание ученика, который отличается от других. Оказывается, что в школе Грета долгое время была жертвой жестоких издевательств и что у нее синдром Аспергера, высоко функциональный аутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Еe борьба за климат началась с того, что класс Греты посмотрел фильм про мусор в океане. На протяжении всего фильма Грета плакала.

Пока родители в поте лица занимаются заботой о Грете, у Беаты учащаются вспышки гнева. ”На все наши предложения в ответ звучит:”заткнись, ты, чертов идиот!”, она не выносит впечатлений или громких звуков. Мать из-за стресса в детской психиатрической клинике cовершенно сдает, оставляет работу в Городском театре, начинает принимать антидепрессанты и успокоительные. ”Мы живем в обществе, которое с каждым днем привлекает все меньше и меньше людей. [---] не нужно иметь психоневрологическое расстройство, чтобы увидеть, насколько больны все вокруг нас”. У Беаты в конечном итоге будет диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) с признаками синдрома Аспергера, обсессивно-компульсивного расстройства и строптивого поведения. Маме Малене в 45 лет также поставлен диагноз СДВГ. Диагнозы детей помогли Тунбергам получить необходимое лечение и продолжить их образование, но они пришли к выводу: ”У большинства родителей нет подходящего социального статуса для (достижения) этого преимущества”.